Felicitan a héroe de la Patrulla Fronteriza con información errónea

El Paso— Un agente fuera de servicio de la Patrulla Fronteriza de El Paso fue reconocido como héroe por Mark Morgan, comisionado interino de Aduanas y Protección Fronteriza, (CBP) después de presuntamente desarmar a una persona en un restaurante local.

Mediante un tuit, el comisionado expresó que el agente ‘logró desarmar a un hombre que disparó dentro de un restaurante de El Paso’. Por lo que el agente respondió rápidamente, evitando que el tirador lastimara a alguien de los presentes.

“Los agentes de USBP protegen a sus comunidades. Estoy extremadamente orgulloso de las acciones heroicas del agente”, declaró Morgan en su página oficial de Twitter.

Sin embargo, no se especificó cuándo ocurrió el supuesto incidente o en qué restaurante. Tampoco se identificó al agente.





Fue una mujer y no era agente de USBP El Paso

Ramiro Cordero, vocero de USBP sector El Paso, dijo que hubo una confusión con el reporte inicial.

“El reporte de la Policía identificó no solo al agente, que no era del sector de El Paso, sino del equipo táctico de USBP de Fort Bliss, además en el tuit se menciona disparos, pero en realidad no hubo”, dijo Cordero.

El agente fuera de servicio desarmó a la mujer quien apuntaba con un arma a los clientes dentro de un bar en el este de El Paso durante el fin de semana, confirmó el Departamento de Policía de El Paso.

EPDD dijo que el incidente sucedió alrededor de las 10:30 de la noche del viernes en el bar Union Draft House en Tierra Este Road.

“Al menos dos personas fueron apuntadas y amenazadas con arma de fuego y antes de que el agente interviniera y detuviera a la mujer”, informó la Policía.

Cordero comentó que en el informe policial no se menciona a ninguna persona que se haya identificado como agente de la Patrulla Fronteriza.

La noche del ‘supuesto tiroteo’ autoridades reportaron aproximadamente 150 personas dentro del bar al momento del incidente, pero sólo una se presentó como testigo.

La ley de Texas prohíbe portar armas de fuego en un restaurante o bar que genere más del 51 por ciento de sus ganancias de la venta de alcohol para consumo en el lugar. Se deben colocar carteles en la puerta del establecimiento.

De acuerdo con autoridades, se detuvo a la mujer en cuestión y cuenta con dos cargos de ataque agravado con un arma y resistencia de arresto.