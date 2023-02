Falta de oportunidades impulsa fuga de talentos

La fuga de cerebros es y ha sido una de las preocupaciones latentes entre las empresas, universidades y los propios gobiernos locales a través de los años, ya que han visto la pérdida de competitividad en comparación a otras ciudades del interior del país.

Y es que la falta de más empresas transnacionales aquí y mejores salarios para los nuevos profesionistas que egresan de las universidades ha provocado que cada año decenas de egresados dejen su ciudad natal para emigrar a zonas metropolitanas donde se desarrollan y para mejorar su calidad de vida.

Un estudio encargado por Woody and Gayle Hunt Family Foundation, y dado a conocer recientemente, describe las realidades económicas que enfrenta El Paso y las oportunidades de desarrollo económico que los líderes del sector público, privado y filantrópico pueden aprovechar para crear prosperidad económica para la ciudad de El Paso.

El Paso tiene una participación laboral más baja y hay una menor disponibilidad de oportunidades profesionales de altos ingresos en comparación con otras regiones metropolitanas.

“Necesitamos ser más agresivos para convertirnos en líderes dentro de Texas y establecer a El Paso como el lugar donde las empresas, los graduados universitarios y las familias quieran echar raíces y llamar hogar”, dijo Andrea Hutchins, directora ejecutiva de la Cámara de El Paso, luego de revisar el informe entregado por Perryman Group.

Dentro de las variables identificadas para lograr la competitividad de la ciudad con otras regiones del interior de Texas se encuentran:

Atraer nuevos negocios a la región, especialmente aquellos que pagan salarios más altos, lo que puede ayudar a aumentar la base impositiva de El Paso, así como el poder adquisitivo de los empleados.

Para Rudy Cruz, representante del Distrito 3, de la ciudad de Socorro, la salida de estudiantes egresados de la Universidad de Texas en El Paso (UTEP) a otras urbes del país es lamentable y algo que debe atenderse con urgencia, de lo contrario será difícil alcanzar ese desarrollo que tanto se anhela.

“El que se queden aquí es seguro que traerán desarrollo y crecimiento urbano y económico a nuestras comunidades”, dijo el funcionario al pronunciarse por el establecimiento de nuevas empresas de nivel mundial en la región fronteriza.

Explicó que al establecerse en la ciudad ocuparían los nuevos fraccionamientos habitacionales, comprarán y comerán en los centros comerciales y restaurantes locales. El pago de sus impuestos generarán una mejor ciudad para que sus familias cuenten con una mejor calidad de vida, apuntó.

Para él, la fuga masiva de capital humano a otras ciudades y fuera del país genera una pérdida de competitividad de la región que la padece, por lo que urge atender sus causas: económica y profesional.

No obstante para Tom Fullerton, economista de la Universidad de Texas en El Paso este fenómeno no es un problema de que los graduados de universidades regionales sean reclutados fuera de los mercados de la ciudad y la región.

“Simplemente refleja el hecho de que estos cuatro campus manejan planes de grado altamente competitivos y atraen a muchos reclutadores de corporaciones multinacionales y agencias gubernamentales ubicadas en toda América del Norte”, dijo Fullerton.

Y apuntó: “Si las empresas de fuera de la región y las agencias del sector público no reclutaran a los exalumnos universitarios locales, eso realmente sería un problema”.

Indicó que la economía local apoya a los graduados universitarios de todas las universidades regionales: UTEP, NMSU (Universidad Estatal de Nuevo México), UACJ (Universidad Autónoma de Ciudad Juárez) e ITESM-CJ (Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey)”.

Con casi 15 mil negocios registrados en el Condado de El Paso, más otros 3 mil 600 en el Condado de Doña Ana, más varios miles en Ciudad Juárez, la empresa privada en Borderplex casi siempre está reclutando nuevos graduados de esos 4 campus, dijo Fullerton tras agregar que también atrae a solicitantes de muchas otras universidades en Canadá, Estados Unidos y México.

Sin embargo, aunque en los últimos años se han establecido empresas transnacionales y han dado estabilidad laboral a los trabajadores locales muchos de los profesionistas egresados de las universidades buscan algo más remunerativo.

Compañías como Autodesk, especializada en la ingeniería de software; CDM Smith, en la rama de la ingeniería y construcción; Amazon, la empresa más grande en el mercado electrónico y Bank of America, empresa financiera que presta sus servicios a nivel internacional, están entre otras compañías que se han instalado aquí con éxito.

No obstante y a pesar de que ofrecen atractivos salarios no se comparan a los que se dan en metrópolis como Chicago, Atlanta, New York, Washington y el estado de California que oscilan entre los cinco y los ocho mil dólares mensuales.

A decir de los economistas el crecimiento salarial de El Paso ha sido más lento que el de la nación en su conjunto durante más de una década, según estadísticas federales. En 2020 el salario semanal promedio era de 823 dólares, aproximadamente dos tercios del promedio nacional.

De acuerdo a los especialistas, dentro de las claves para evitar la fuga de cerebros está el mejorar las condiciones de los empleados tanto en las condiciones y beneficios laborales como en un salario competitivo. La creación de profesionistas independientes y una cultura de trabajo sano los motiva a tener ese sentido de pertenencia y lealtad.

Otra de las acciones es fortalecer la infraestructura social necesaria para atraer empresas y talento invirtiendo más en un sólido sistema de educación, transporte, seguridad pública y sistema de salud.

Ser agresivo en el uso de incentivos fiscales como una herramienta para fomentar la expansión y el crecimiento de nuevos negocios, es otra de las estrategias a seguir, pero advierte el estudio, hacerlo de una manera diseñada para maximizar el rendimiento esperado de la inversión de los recursos públicos.

“Este informe es un reflejo útil de la economía local y es una hoja de ruta para las decisiones de inversión que debemos tomar”, dijo Leila Meléndez, directora ejecutiva de Workforce Solutions Borderplex.

Agregó que hoy en día, además se tiene una gran oportunidad con la fuerza laboral lista para habilidades medias, adultos que trabajan con un diploma de escuela secundaria, algo de universidad y experiencia laboral, que están maduros para mejorar sus habilidades. Cuando los levantemos, levantarán nuestra economía”, dijo Meléndez.

En la presentación del informe Josh Hunt, vicepresidente ejecutivo de Hunt Companies, Inc y presidente de Woody and Gayle Hunt Family Foundation manifestó que como dueños de negocios y filántropos locales que han dedicado sus vidas a mejorar las oportunidades económicas para los residentes y los negocios por igual, este informe afirma “que nuestras inversiones en educación, desarrollo de la fuerza laboral y calidad de vida son las adecuadas si queremos crear una región competitiva”.

El término “fuga de cerebros” o “brain drain” fue utilizado por primera vez en el Reino Unido en los años 50 del siglo pasado para describir la migración de científicos y tecnológicos desde Europa hacia Estados Unidos.

No obstante esa fuga de talento también se da dentro del mismo país, lo que provoca que la ciudad pierda la inversión en educación superior de esos profesionales y al mismo tiempo el capital social del que formaba parte el estudiante se reduce por su partida al emigrar a otros sitios para continuar con su educación, desarrollar investigaciones o encontrar mejores oportunidades de trabajo.

