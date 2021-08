Falta control de tráfico de tráileres en zona Central

El Paso— A pesar de las constantes denuncias ciudadanas que exigen atender los problemas de tráfico generados en un tramo de la calle Delta a la salida del autopista que conecta al lado Oeste de El Paso con el Loop 375, la salida Paisano/Coles, en la zona Central, las autoridades se declararon incompetentes para solucionarlas.

Y es que luego de la apertura del Borderwest Express Highway, esta vialidad se ha convertido en una de las más utilizadas por los automovilistas que se trasladan a sus trabajos por las mañanas y en las llamadas horas 'pico'. No existe una ley que regule y controle a los traileros.

Desde hace más de un mes los guiadores enfrentan cada día el congestionamiento vial provocado por los tractocamiones con semirremolques que realizan maniobras para estacionarse en las bodegas y comercios asentados en el lugar.

La zona, situada cerca de la agencia de aduanas F.C. Felhaber & Co, Inc. y la empresa EPCOM, provoca tráfico en las calles Cotton, Coles y Paisano, denunciaron los guiadores que utilizan la vialidad.

“Hago más tiempo aquí sorteando el tráfico que lo que hago de mi casa al trabajo", expresó molesta María Estrada, quien trabaja en una oficina, ubicada en el Oeste de la ciudad.

Al igual que María, Esteban no se explica del porqué las autoridades no atienden esta problemática y no aplican una normatividad para terminar con este conflicto vial.

"Nunca veo una patrulla aquí que atienda el conflicto vial, solo llegan cuando se registra un accidente... deberían tener presencia para prevenirlos", puntualizó.

La situación se complica cuando los camioneros se tienen que bajar de sus tracto camiones para dirigir al tráfico que hace fila en un alto de la calle Delta en espera que terminen las maniobras.

“El área es una zona comercial acompañada de un gran volumen de vehículos comerciales. Existe, como se esperaba, una gran congestión de tráfico, especialmente en ciertos momentos, y eso es en todas las zonas comerciales de la ciudad”, dijo Enrique Carrillo, vocero del Departamento de Policía de El Paso (EPPD).

El portavoz aceptó que en este tipo de áreas no existe una especie de control de tráfico debido a que forma parte de las actividades y del comercio habitual en la ciudad. “El congestionamiento del tráfico es sin duda un inconveniente, pero forma parte del comercio diario habitual”, agregó.

Tal y como reconoció la situación no es única de la calle Delta. También ocurre en otras vialidades cercanas a zonas industriales o de bodegas, como en la avenida Texas en el tramo que recorre el área entre Cotton y Piedras.

A su vez Marc Couch, vocero del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS), dijo que es común que los guiadores de vehículos conduzcan en puntos ciegos de los tractocamiones, lo que puede resultar peligroso.

“En el lado izquierdo podría inclinarse hacia el lado del conductor y pasar por el lado derecho es aún más peligroso”, dijo Couch al resaltar que con frecuencia ocurres accidentes que se derivan estrictamente de eso”.

Ante ello las autoridades encargadas del control de tráfico exhortaron a los conductores a manejar con precaución en este tipo de zonas comerciales para evitar percances viales, sobre todo en las horas de mayor tráfico.