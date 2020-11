Fallecen maestros tras contagio

Cortesía / Charlie Brown Cortesía / Natalie Sabrena Revele

Dos educadores con larga trayectoria en El Paso murieron esta semana a causa de Covid-19. Ambos enseñaron por muchos años en los diferentes distritos escolares de la localidad y hoy sus familiares y amigos expresaron su dolor.

Se trata de Charlie Brown, un veterano entrenador de futbol americano que se retiró de la escuela secundaria Fabens el año pasado; murió después de una batalla de tres semanas contra el coronavirus.

Por otra parte, Natalie Sabrena Reveles, profesora de Inglés en Parkland High School, también murió a causa del virus el pasado viernes, según funcionarios del Distrito.

De acuerdo con familiares de Brown, por muchos años el ahora fallecido enseñó Ciencias y Educación Física en Burges, Socorro, Aledo High, El Paso High, Montwood, Santa Teresa, Cathedral y Fabens High School antes de jubilarse el año pasado.

También fue entrenador en el Greater El Paso Football Showcase durante muchos años.

“Brown era diferente, era un hombre modelo en esta tierra. Disfruté mucho de nuestras charlas en Santa Teresa durante todas las semanas. Espero que Dios pueda conceder paz a su familia”, dijo Klay Gardiner, entrenador y educador de Del Valle Middle School.

Pete Perez, una amistad de Brown, también expresó sus condolencias ante la pérdida de su amigo.

“Te conozco desde hace tanto tiempo que no parece real. Tu ausencia será muy dolorosa para mí, mi familia y muchos otros. ¡Desde que era un punk de 17 años, me hiciste sentir amado hasta estos últimos días! Gracias por ser un ejemplo tan poderoso para mí y mis hijos de un hombre tan trabajador. Nunca he conocido a nadie tan duro y cariñoso al mismo tiempo. Gracias por todas las lecciones que me enseñaste y por la importancia que tienen los “tiempos fuera” de este mundo”, dijo Pérez.

Chyanne Alise, hija de la profesora Reveles, se despidió de su madre a través de un conmovedor mensaje en redes sociales:

“Mi mamá era alguien a quien todos amaban. Ella era alguien que no dudaba en abrir sus brazos o nuestras puertas cuando alguien necesitaba ayuda. Creó un lugar seguro para todos los que lo necesitaban, sin importar quiénes eran o lo que habían hecho. Ella era la mamá perfecta para mí y mis hermanos. Ella construyó una base para nosotros. Estoy muy agradecida de poder pasar 19 años con ella. Espero que todos los que la conocieron sepan lo increíble que era. Espero que la gente recuerde a mi madre cada vez que escuchen las palabras “fabuloso” o “mejor amiga””, finalizó.