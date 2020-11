Fallece madre de exalcalde de El Paso

Tomada de Twitter

El Paso.- La madre del exalcalde, Oscar Leeser, falleció este viernes por la mañana a la edad de 89 años.

Leeser dio a conocer la muerte de su madre, Rhoberta, mediante redes sociales.

“Es con gran tristeza compartir el fallecimiento de mi madre, Rhoberta Leeser. Toda su familia la extrañará mucho, pero nos reconforta saber que está una vez más con mi padre, les pido por ella en tus oraciones”, declaró el candidato, quien busca liderar de nuevo la Ciudad de El Paso en una segunda vuelta contra Dee Margo.

El candidato y empresario compartía imágenes de su madre en anuncios de televisión de su concesionario Hyundai y de su candidatura a la alcaldía, con la famosa frase: “My Oscar, he is such a good boy”, (Mi Oscar, es un buen chico, en español).