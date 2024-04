Fallece el ex juez federal de El Paso nominado por Carter

Harry Lee Hudspeth, un ex juez federal de El Paso que esperaba mucho de sí mismo y de quienes buscaban justicia en su tribunal, murió el domingo 7 de abril en un hospital de Austin. Tenía 88 años.

Hudspeth sufrió un derrame cerebral a principios de enero y estuvo hospitalizado durante unas seis semanas y luego estuvo bajo atención médica domiciliaria, según la familia. Inicialmente mostró signos de mejoría antes de que su condición empeorara el fin de semana pasado. Lo llevaron de urgencia al Hospital Ascension Seton Northwest el domingo y le diagnosticaron neumonía. Su esposa, Vicki, y una de sus hijas, Melinda, estaban con él cuando murió.

El presidente Jimmy Carter lo nominó para servir como juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Texas, que incluye El Paso. Estuvo en el cargo de 1979 a 2001. Se desempeñó como juez principal del Distrito Oeste de 1992 a 1999, y sirvió casi 15 años como juez superior cuando se jubiló el 31 de enero de 2016.

Uno de los casos clave que escuchó durante su tiempo como juez federal fue Ysleta del Sur Pueblo contra Texas a fines de la década de 1980. La tribu buscó proteger su capacidad de ofrecer juegos de azar legales. Hudspeth falló a favor de los Tigua, pero el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito revocó esa decisión. En 2022, la Corte Suprema de Estados Unidos anuló el fallo del tribunal de circuito.

“En cierto modo me inspiré en él”, dijo el juez federal de distrito David Briones, quien ejerció en el tribunal de Hudspeth varias veces antes de ser nombrado miembro del Tribunal de Distrito de EU para el Distrito Oeste de Texas en 1994. “Era justo, conocía la ley y sirvió fielmente a El Paso”.

Comentó que Hudspeth lo ayudó a aprender cómo manejar su expediente y que siempre estaba disponible para discutir un caso y ofrecer consejos.

Familiares, amigos y antiguos colegas describieron a Hudspeth como justo, amable, divertido y extraordinariamente inteligente. Melinda Hudspeth dijo que su padre era un joven muy inteligente que se saltó dos grados en la escuela primaria, se graduó de la Universidad de Texas en Austin con una licenciatura en gobierno, terminó la Facultad de Derecho de la universidad y obtuvo la licencia para ejercer a los 22 años.

Una de sus primeras secretarias fue Kathleen Anderson, quien luego se desempeñó como jueza adjunta en el Tribunal de Distrito 383 y en el Tribunal de Ley N° 5 del Condado de El Paso. Ella llamó a Hudspeth “brillante” con un seco sentido del humor, que él incorporaba a algunas de sus decisiones.

Anderson lo llamó exigente, pero justo y versado en muchos temas más allá de la ley. Señaló que Hudspeth era una persona común y corriente que traía una bolsa de almuerzo que casi siempre incluía un plátano y algunas galletas. Realizó caminatas regulares durante la pausa del almuerzo para aclarar su mente. Una de sus peculiaridades era ir al hipódromo de Sunland Park y apostar a largo plazo.

Desde su jubilación, pasó mucho tiempo leyendo libros sobre historia, así como historias de detectives y misterio.

Vicki Hudspeth dijo que su esposo también disfrutó de la oportunidad de involucrarse con su amada alma mater. Frecuentaba eventos con organizaciones del campus para conversar con los profesores.

“Le encantaba esa escuela”, dijo.

Hudspeth nació el 28 de diciembre de 1935 en Dallas, hijo de Harry Ellis y Hattilee (Dudney) Hudspeth. Después de la escuela de derecho, sirvió en la Reserva del Cuerpo de Marines de los EU hasta 1959.

Tenía numerosos intereses mientras crecía. Tomó lecciones de ballet y formó parte del equipo de atletismo y del club de teatro. Uno de sus compañeros de clase fue el aclamado director de fotografía de Hollywood John Alonzo, cuyos créditos incluyen “Chinatown”. En una producción de la escuela secundaria, Alonzo interpretó al juez y Hudspeth fue su alguacil. A lo largo de su vida fue un ávido cinéfilo.

Melinda dijo que su padre era un “gran” fanático de los Medias Blancas de Chicago, pero que también le apasionaba el atletismo de UT Austin, especialmente el béisbol. Disfrutó viendo el equipo de baloncesto femenino de los Longhorns durante el reciente torneo de la NCAA.

Mientras estuvo en El Paso, sirvió en la junta directiva de la Asociación Sun Carnival en 1976 y en la junta directiva de la YMCA Metropolitana de El Paso de 1980 a 1988.

A Hudspeth le sobreviven su esposa e hijas Melinda y Mary Kathryn (Lance) Peters de Lubbock, y un hijo, William, de una relación anterior.

Los servicios funerarios serán a las 10 a.m. mañana 12 de abril en Weed Corley Fish Funeral Homes and Cremation Services, 5416 Parkcrest Drive, en Austin. No hay servicios conmemorativos planificados en El Paso.