Falla de CBP condujo a muerte de niña

La compañía que opera la sala médica donde una niña de 8 años murió en mayo mientras estaba bajo custodia federal en la frontera de los Estados Unidos, no fue aprobada para un nuevo contrato el año pasado, pero permanece en el trabajo porque la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) no ha podido contratar a un reemplazo, según muestran los registros federales.

Loyal Source Government Services, LLC, con sede en Florida, brinda servicios médicos para varias agencias federales, incluida CBP, que opera docenas de instalaciones donde se detiene temporalmente a migrantes.

PUBLICIDAD

Loyal Source ha obtenido contratos de CBP por valor de al menos 630 millones de dólares desde 2015, según registros gubernamentales. Durante los últimos nueve meses, la compañía ha frenado los intentos de la agencia de contratar a un proveedor médico diferente presentando protestas sobre los requisitos del contrato, según muestran los registros.

La calidad de la atención y el personal de Loyal Source han estado bajo escrutinio desde la muerte el 17 de mayo de Anadith Danay Reyes Álvarez, quien contrajo gripe mientras estaba bajo custodia de CBP después de cruzar el Río Grande hacia el Sur de Texas con su familia.

A medida que los síntomas de la niña empeoraron y su madre pidió atención urgente, el personal médico no llamó a un médico y manejó mal los archivos que mostraban que Reyes Álvarez tenía una afección cardiaca y anemia falciforme, según un cronograma de CBP.

Los registros de la Corte federal también muestran que la compañía es demandada en una demanda presentada por una madre guatemalteca que alega que el personal de Loyal Source y las autoridades de los Estados Unidos no brindaron la atención médica adecuada a su hija de 14 meses después de que contrajera la gripe mientras estaba bajo custodia de los Estados Unidos en 2019. La menor pasó meses en Cuidados Intensivos y sufrió un deterioro físico y cognitivo a largo plazo, según la demanda.

Loyal Source no respondió a correos electrónicos ni llamadas, y la empresa no ha hablado públicamente sobre la muerte de Reyes Álvarez. Su sitio web no incluye ningún contacto de medios o comunicaciones. Los abogados que representaron a Loyal Source en el caso de 2019 no respondieron a las consultas.

La actual disputa contractual de CBP con Loyal Source, de la que no se ha informado anteriormente, añade tensión a la lucha crónica del Gobierno para brindar atención médica a los cientos de miles de niños que cruzan a los Estados Unidos cada año solos o con sus familias.

Loyal Source y otras dos empresas presentaron protestas sobre el proceso de selección después de que CBP intentara contratar a uno de sus competidores en septiembre pasado. CBP modificó sus requisitos en respuesta, pero Loyal Source presentó protestas adicionales.

La Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO), la entidad federal que arbitra disputas contractuales federales, descartó las protestas de Loyal Source en marzo, diciendo que CBP “actuó razonablemente y dentro de su discreción”.

Los funcionarios de CBP familiarizados con las operaciones de Loyal Source dijeron que el personal de la compañía a menudo se ha visto sobrecargado, yendo y viniendo entre instalaciones fronterizas para cubrir las vacantes.

Muchas de las comunidades fronterizas donde opera CBP se encuentran en áreas rurales con atención médica limitada, y los proveedores en esas áreas dicen que contratar y retener médicos, enfermeras y otro personal es un desafío importante. Las grandes variaciones en el número de cruces fronterizos mensuales pueden ser una carga para los contratistas gubernamentales que tal vez no puedan contratar con la suficiente rapidez para seguir el ritmo.

La muerte de Reyes Álvarez ha expuesto deficiencias en la atención de CBP que en gran medida fueron pasadas por alto durante la pandemia, cuando la mayoría de las familias migrantes fueron rápidamente liberadas de su custodia o expulsadas a México en cuestión de horas, según expertos familiarizados con los servicios médicos para migrantes.

Los cruces ilegales a lo largo de la frontera Sur aumentaron un 33 por ciento de junio a julio, de 99 mil 539 a 132 mil 652, según los últimos datos de aplicación de CBP. Casi la mitad de los migrantes puestos bajo custodia de CBP el mes pasado eran padres con hijos que llegaban como parte de un grupo familiar, la proporción más alta desde 2019.

Paul Wise, un pediatra de la Universidad de Stanford designado por el sistema judicial federal para monitorear la atención médica de los inmigrantes menores de edad, calificó la muerte de Reyes Álvarez como “claramente prevenible” en un informe del 18 de julio a la Corte de Distrito de los Estados Unidos en California que supervisa el cuidado de los menores bajo custodia de Inmigración de los Estados Unidos.

Wise escribió que la muerte de la niña genera “profundas preocupaciones no sólo con respecto a la atención directa que recibió sino también a los sistemas médicos y de custodia que no lograron prevenir el deterioro clínico y la muerte de Reyes Álvarez”.

Wise no respondió a las solicitudes de comentarios.

Súplicas de ayuda

Nacida en Panamá de padres hondureños, Reyes Álvarez fue diagnosticada con influenza después de estar bajo custodia de Estados Unidos durante cinco días y trasladada a una estación de la Patrulla Fronteriza utilizada como sala de aislamiento médico, según registros de CBP y documentos judiciales federales.

Una autopsia de Reyes Álvarez mostró que los pulmones de la niña se habían llenado de líquido el día que perdió el conocimiento y murió. Mabel Álvarez Benedicks, la madre de la niña, dijo a los periodistas que su hija había llorado y suplicado por su vida a medida que empeoraba y el personal médico de Loyal Source se negó a brindar atención más avanzada.

“Sólo después de que (Reyes Álvarez) perdió el conocimiento y sufrió un aparente paro cardiaco se llamó a una ambulancia”, escribió Wise en su informe al sistema judicial federal.

CBP respondió a la muerte de la niña abriendo una investigación, excluyendo a varios miembros del personal de Loyal Source de las instalaciones fronterizas y lanzando una revisión de las propias prácticas de atención médica y mantenimiento de registros de CBP. En junio, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) destituyó al principal funcionario médico de CBP, David Tarantino, responsable de supervisar el contrato de Loyal Source.

“Mientras CBP trabaja para implementar las mejoras necesarias en nuestras políticas y procesos de atención médica, incluida la investigación en curso sobre la trágica muerte bajo custodia de una niña en Harlingen, estamos incorporando líderes expertos adicionales para impulsar la acción en toda la agencia”, dijo el comunicado de la agencia en junio.

El director médico interino del DHS, Herbert O. Wolfe, dijo a CBP en un memorando del 8 de junio que la estación de la Patrulla Fronteriza donde estaban retenidas la niña y su familia “carecía de suficiente compromiso médico y responsabilidad para garantizar una atención médica segura, eficaz, humana y bien documentada”.

El memorando de Wolfe al comisionado interino de la CBP, Troy Miller, describía una mala comunicación entre el personal, un sistema ad hoc para gestionar los registros médicos y una falta de directrices claras para buscar ayuda de los médicos. La sala médica administrada por Loyal Source tenía una lista de médicos y pediatras de guardia que estaba “desactualizada” porque se usaba muy raramente, según el memorando de Wolfe, del cual The Washington Post obtuvo una copia.

Loyal Source no ha respondido públicamente al memorando de Wolfe ni al informe de Wise.

Los funcionarios de CBP dijeron que están monitoreando de cerca la calidad de los servicios médicos de Loyal Source luego de la muerte de Reyes Álvarez. La agencia dijo que está tratando de ayudar a la compañía a ser más eficiente en sus esfuerzos de contratación y dijo que Loyal Source ha aumentado sus niveles de personal en un 50 por ciento durante el año pasado.

“CBP ha construido 11 instalaciones en los últimos dos años que incluyen espacio dedicado para clasificación médica y gestión de atención básica, así como áreas de aislamiento para enfermedades transmisibles”, dijo la portavoz de CBP, Erin Waters, en un comunicado. “Esas instalaciones y otras a lo largo de la frontera han sido reforzadas por más de mil miembros del personal médico que han sido contratados como parte de servicios integrales financiados por el Congreso”.

Los funcionarios de CBP dijeron que están preparados para reemplazar a Loyal Source con otro proveedor si la compañía no cumple con sus obligaciones contractuales de dotar de personal adecuado a las instalaciones de los Estados Unidos. Mientras tanto, la agencia dijo que continúa buscando un nuevo contrato a largo plazo y evaluando las ofertas de los proveedores.

Los registros de contratación federales muestran que en septiembre de 2022, CBP intentó contratar a Vighter, un proveedor médico con sede en Texas, para un contrato de cinco años y mil millones de dólares que entraría en vigencia en marzo. Pero esa adjudicación fue bloqueada cuando Loyal Source y otras dos empresas presentaron sus protestas ante la GAO.

CBP todavía paga a Loyal Source casi $25 millones por mes para brindar atención médica en las instalaciones de la Patrulla Fronteriza porque no se le ha adjudicado un nuevo contrato.

CBP no dijo cuándo adjudicaría un nuevo contrato ni si Vighter seguía siendo el favorito. Vighter no respondió a una solicitud de comentarios.

CBP dijo que seguirá dependiendo del personal médico de Loyal Source hasta que se finalice un nuevo contrato, y el acuerdo actual con la compañía puede extenderse hasta diciembre si es necesario. Los funcionarios de la agencia no dijeron si se había descartado a Loyal Source como posible destinatario de un nuevo contrato, pero se tomaría en cuenta el desempeño pasado al evaluar las ofertas.

Mark Travasso, especialista en enfermedades infecciosas y pediatra de la Universidad de Maryland, dijo que las autoridades fronterizas de Estados Unidos deben asegurarse de que los niños bajo custodia estadounidense sean tratados por personal médico con experiencia en pediatría.

“Los niños requieren atención y equipo especializados”, dijo Travasso, quien revisó los registros médicos de dos niños que murieron en 2018 después de ser puestos bajo custodia de CBP.

“Incluso si los atienden proveedores de atención para adultos, no es personal apropiado”, dijo Travasso en una entrevista. “Si son atendidos por personas sin esa experiencia, se trata de una mala gestión médica”.