Facilitan acceso a antídoto de fentanilo

Narcan, un medicamento que salva vidas y revierte las sobredosis de opioides, estará más disponible en toda la comunidad a través de una asociación entre la Ciudad y las organizaciones comunitarias.

El Ayuntamiento de El Paso mejorará las estrategias de reducción de daños para ayudar a mitigar la crisis de opioides en la comunidad. Esto incluye la distribución de Narcan en instalaciones públicas de la Ciudad como bibliotecas, transporte subterráneo y parques de El Paso.

El esfuerzo implicará aumentar el acceso al tratamiento asistido por medicamentos, naloxona, también conocida como Narcan, y servicios y operaciones de apoyo para socios comunitarios centrados en estrategias de reducción de daños.

La representante Alexsandra Annello, quien patrocinó este artículo junto con sus homólogos Chris Canales e Isabel Salcido, dijo que este es un paso en la dirección correcta para El Paso.

Annello dijo que una serie de El Paso Matters el año pasado sobre Narcan destacó temas importantes que fueron clave para avanzar con el artículo el martes.

“Algo más que es muy importante y que no se ha hablado hoy es la disposición y el entusiasmo de las personas que trabajan en la Ciudad de El Paso, los policías, los servicios médicos de emergencias (EMS) queriendo tener estos recursos”, dijo Annello.

“Reconocemos que esta es una brecha en nuestro servicio y creo que tener esa información que se presentó en El Paso Matters fue invaluable para avanzar hoy”, agregó.

“Tener naloxona fácilmente disponible y accesible en toda la comunidad es muy importante. Salvará vidas”, dijo Canales.

La Alianza de Reducción de Daños de El Paso también estuvo presente en el Concejo para dar una presentación sobre la importancia de Narcan.

“El fentanilo es la causa número 1 de muerte en los Estados Unidos para personas de 18 a 45 años y poder proporcionar Narcan tendrá un gran impacto para ayudar a salvar vidas en nuestra comunidad”, señaló la organización.

A principios de este año, $54 mil millones en fondos del Acuerdo Nacional de Opioides comenzaron a trasladarse a los estados, condados y municipios. La Ciudad de El Paso recibió su primer pago de liquidación de aproximadamente $384 mil.

Narcan es un antagonista de los opioides, lo que significa que revierte los síntomas de una sobredosis, restablece la respiración y bloquea los efectos de los opioides en el cuerpo. Narcan se puede administrar con sólo hacer clic en un botón y no tiene efecto en alguien que no tiene opioides en su sistema, según la serie El Paso Matters de hace un año, que mostró cómo otras ciudades usan Narcan de manera efectiva para salvar vidas.

El esfuerzo por ampliar la disponibilidad de Narcan también incluirá trabajar para mejorar las asociaciones con El Paso Harm Reduction Alliance, que está compuesta por organizaciones como Punto de Partida, Project Vida, Recovery Alliance of El Paso y el consorcio local de salud mental.

La evaluación rápida, la detección y la derivación a servicios de reducción de daños, terapia asistida por medicamentos y proveedores de salud conductual también serán parte del esfuerzo.

La resolución ordena al administrador de la Ciudad que use los fondos para asegurarse de que los kits de Narcan estén disponibles en todos los vehículos de primeros auxilios, así como para aumentar el acceso a los medicamentos y la capacitación a través de los canales de la Ciudad que no sean los Servicios Médicos de Emergencia o el Departamento de Policía de El Paso, incluidos pero no limitado al Departamento de Salud Pública de El Paso, Bibliotecas Públicas de El Paso, Parques y Recreación de El Paso, y vehículos Sun Metro/Mass Transit.

“Estamos muy contentos de que la Ciudad de El Paso use parte de este dinero para financiar el suministro de Narcan que se distribuirá en los diversos refugios, organizaciones de extensión, centros de recursos y agencias gubernamentales locales, que por lo tanto se pueden dar a los necesitados en toda nuestra comunidad”, dijo Jamie Bailey, miembro de El Paso Harm Reduction Alliance.

“En 2021, 107 mil personas murieron por sobredosis de opioides en los Estados Unidos, y 97 de esas muertes ocurrieron en El Paso, y eso no es incluyendo las muertes que muchas veces no son reportadas o están pendientes de verificación”, señaló.

El administrador de la Ciudad buscará asociarse con proveedores de servicios, atención médica y seguridad pública, así como con El Paso Harm Reduction Alliance y el consorcio local de salud mental para implementar de manera equitativa estrategias de reducción de daños y promover la salud y el bienestar de la comunidad.