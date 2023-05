Extreman en El Paso vigilancia policiaca

El Departamento de Policía de El Paso (EPPD) y todas las agencias de aplicación de la ley en la región han aumentado su presencia para la vigilancia a nivel Condado, en colaboración con la Oficina de Manejo de Emergencias (OEM).

Con el fin del Título 42, la región ha visto un aumento de inmigrantes que ingresan a la comunidad en las últimas semanas en busca de asilo en el país, señala EPPD.

PUBLICIDAD

“Se ha visto a varios migrantes cruzando las principales carreteras en grandes grupos y algunos han entrado en los patios en busca de refugio en casas o edificios desocupados”, expresa la corporación en un comunicado.

“Todas estas acciones son para la seguridad pública, no sólo de los residentes sino también de los migrantes que ingresan a zonas desconocidas”, agrega.

Según la Policía, para ayudar a abordar estos problemas de seguridad pública, la comunidad verá una mayor presencia de personal policial uniformado en todo el condado.

Se les recuerda a los automovilistas que tomen precauciones adicionales cuando viajen por carreteras cerca de la frontera y alrededor del Centro de la ciudad. Se les pide a los automovilistas que reduzcan la velocidad y adviertan a otros automovilistas si ven un peligro adelante mediante el uso de luces de emergencia y luces de freno. La comunidad no debe recoger ni tratar de llevar a nadie en esas áreas.

Además, la comunidad debe recordar estar siempre pendiente de su entorno. “Asegúrese de cerrar siempre con llave los vehículos y no deje artículos de valor en ellos. Y recuerde asegurar su hogar cerrando todas las puertas y ventanas. Como siempre, reporte inmediatamente cualquier actividad sospechosa llamando al 911”.

Esta presencia adicional es el compromiso del Departamento de Policía de El Paso, la Oficina del Sheriff del Condado de El Paso, el Porcentaje 6 de Alguaciles del Condado de El Paso, la Policía de Socorro, la Policía de EPISD, la Policía de SISD, la Policía de Horizon, la Seguridad de YISD, la Policía de UTEP y el DPS de Texas para garantizar la seguridad de todos en nuestra comunidad.

Reabren albergue

Con el fin del Título 42, la Oficina de Manejo de Emergencias de El Paso ha utilizado nuevamente fondos federales para convertir dos escuelas intermedias vacantes en refugios para migrantes.

La escuela secundaria Bassett en la zona Central de El Paso está lista y puede albergar a mil personas. Si ese refugio se llena, la escuela secundaria Morehead en el lado Oeste, que también tiene una capacidad para mil huéspedes, puede comenzar a recibir personas, dijo Laura Cruz-Acosta, portavoz de la Ciudad de El Paso.

A diferencia del invierno cuando la Ciudad abrió sus refugios por última vez, el equipo de emergencia no preparará el Centro de Convenciones Judson F. Williams en el Centro de El Paso para los migrantes a menos que surja la necesidad, dijo Cruz-Acosta.

Hasta el jueves por la mañana no había inmigrantes alojados en la escuela secundaria Bassett. Ni la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) ni las organizaciones no gubernamentales habían dejado a nadie, aunque los funcionarios de la Ciudad dijeron que la primera entrega podría llegar en cualquier momento.

Los funcionarios de la Ciudad esperan que CBP y las organizaciones humanitarias, como Casa Anunciación y el Opportunity Center for the Homeless (OC), transporten a las personas al refugio, pero los grupos de ayuda también pueden comunicarse con la Oficina de Manejo de Emergencias para que los empleados de la Ciudad recojan a los migrantes.

El refugio no pudo abrir antes porque las instalaciones no estaban listas y las ONGs han estado atendiendo a las personas que han sido procesadas, dijo el administrador adjunto de la Ciudad, Mario D’Agostino, en una conferencia de prensa el miércoles. Muchos de los migrantes que llegaron en las últimas semanas, así como en diciembre, no se presentaron ante las autoridades fronterizas para ser procesados, lo que significa que cruzaron los puntos de control fronterizos y la Ciudad no pudo albergarlos legalmente con fondos federales, dijo D’Agostino.

CBP no está presente en el refugio, por lo que las personas indocumentadas no pueden acudir a las instalaciones para su procesamiento, agregó.

La Bassett Middle School tampoco está zonificada para operar como refugio, por lo que la Ciudad no pudo comenzar sus operaciones migratorias allí hasta que el alcalde Oscar Leeser declaró el estado de emergencia el 30 de abril, dijo Cruz-Acosta.

Leeser declaró desastre por última vez el 17 de diciembre de 2022, después de que los agentes fronterizos liberaran a cientos de migrantes a la vez en las calles desde septiembre hasta diciembre. La Ciudad abrió un refugio en el Centro de Convenciones Judson F. Williams, seguido por el refugio de la escuela secundaria Bassett a fines de diciembre. Para entonces, la cantidad de inmigrantes que llegaban a El Paso se desplomó y la escuela secundaria Bassett dejó de funcionar dos semanas después por la baja ocupación.