Extraditan a México a presunto asesino de los LeBaron

Los oficiales de deportación de El Paso del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) deportaron el 13 de octubre a un ciudadano mexicano presente ilegalmente buscado en su país de origen por crimen organizado.

Gustavo Iván Hernández-Cabral, de 24 años, quien tenía una orden final de deportación, fue entregado a las autoridades mexicanas en la frontera internacional en el centro de El Paso.

Es buscado en México por crimen organizado y su presunta participación en los asesinatos de 2019 de los miembros de la familia Lebarón, Miller, Johnson y Langford en Sonora, México.

El 15 de julio, Hernández Cabral ingresó ilegalmente a los Estados Unidos por Santa Teresa, Nuevo México. Agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos lo encontraron y lo arrestaron. Los agentes lo procesaron para su retorno voluntario y lo repatriaron a México a través del Puerto de Entrada de Santa Teresa en Santa Teresa, Nuevo México.

El 17 de julio y nuevamente el 26 de julio, Hernández Cabral ingresó ilegalmente a los Estados Unidos por Santa Teresa. Los agentes de la Patrulla Fronteriza lo encontraron y lo arrestaron en ambas ocasiones, y nuevamente lo procesaron para su retorno voluntario y lo repatriaron a México.

Más recientemente, el 15 de agosto, Hernández Cabral volvió a entrar ilegalmente por cuarta vez en otras tantas semanas, también en Santa Teresa.

Hace aproximadamente dos meses, Investigaciones de Seguridad Nacional de El Paso recibió información de que Hernández-Cabral residía ilegalmente en Albuquerque, Nuevo México. El 4 de septiembre, oficiales de deportación de ERO El Paso, Albuquerque, con la ayuda de agentes especiales de HSI, arrestaron a Hernández-Cabral en un motel en Albuquerque. El arresto fue el resultado de una investigación conjunta de HSI El Paso y ERO El Paso. Agentes de la Patrulla Fronteriza ayudaron con el arresto.

Los oficiales de ERO El Paso emitieron a Hernández-Cabral un aviso para comparecer y lo acusaron de entrada ilegal.

El 8 de septiembre, el Tribunal Federal de Distrito en el Distrito de Nuevo México condenó a Hernández Cabral por entrada ilegal y lo sentenció a cinco días de reclusión, tiempo cumplido. El Servicio del Mariscal de los Estados Unidos lo tomó bajo custodia y lo entregó a ERO El Paso y fue detenido en el Centro de Procesamiento de El Paso.

El 4 de octubre, un juez de inmigración ordenó la expulsión de Hernández Cabral de Estados Unidos a México.

“Este peligroso fugitivo, buscado por la masacre de mujeres y niños inocentes, está de regreso en México gracias a los ingeniosos esfuerzos de los oficiales de deportación de ERO que colaboran con los agentes especiales de HSI”, dijo De Anda-Ybarra, director de la oficina de campo de ERO en El Paso. “Cualquiera que crea que puede buscar refugio en Estados Unidos para protegerse de las autoridades de su país de origen está lamentablemente equivocado. Los oficiales de ERO están comprometidos a hacer cumplir las leyes de inmigración de nuestra nación en aras de la seguridad pública”.

“Este caso es un ejemplo convincente de lo que pueden lograr las sólidas asociaciones de HSI con otras agencias policiales”, dijo el agente especial a cargo de HSI El Paso, Francisco B. Burrola. “Lo que comenzó como una recopilación de inteligencia por parte de HSI y agentes especiales que trabajaban en conjunto con oficiales de ERO, condujo a la destitución de un presunto criminal que representaba un peligro significativo para la comunidad”.

Los no ciudadanos sometidos a procedimientos de deportación reciben el debido proceso legal de los jueces federales de inmigración en los tribunales de inmigración, que son administrados por la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR). La EOIR es una agencia dentro del Departamento de Justicia de EU y está separada del Departamento de Seguridad Nacional y del ICE. Los jueces de inmigración en estos tribunales toman decisiones basadas en los méritos de cada caso individual. Los agentes de ICE llevan a cabo las decisiones de deportación tomadas por los jueces federales de inmigración.

Como una de las tres direcciones operativas de ICE, la ERO es la principal autoridad federal encargada de hacer cumplir la ley en materia de inmigración nacional. La misión de ERO es proteger la patria mediante el arresto y expulsión de aquellos que socavan la seguridad de las comunidades estadounidenses y la integridad de las leyes de inmigración de los Estados Unidos, y sus principales áreas de enfoque son las operaciones de aplicación de la ley en el interior y la gestión de las poblaciones detenidas y no detenidas de la agencia. y repatriación de no ciudadanos que hayan recibido órdenes finales de expulsión. La fuerza laboral de ERO está compuesta por más de 7 mil 700 miembros del personal de apoyo policial y no policial en 25 oficinas locales y 208 ubicaciones en todo el país, 30 puestos en el extranjero y múltiples asignaciones temporales de viajes de servicio a lo largo de la frontera.