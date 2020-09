Extienden las pruebas estatales para el público

La Universidad de Texas en El Paso exhibirá los talentos de sus estudiantes, profesores y ex alumnos, así como muchos de los paisajes icónicos de la institución durante “UTEP Arts Alive”, una serie virtual de presentaciones que comenzó este lunes 14 de septiembre de 2020.

Bailey, el violonchelista ganador del premio Grammy e instructor de música de UTEP, comenzó al mediodía con una presentación grabada de la “Primera suite para violonchelo en sol mayor”, de Johann Sebastian Bach, dentro de la exhibición cultural de Lhakhang. Los usuarios pueden ver el recital en la página de Facebook del College of Liberal Arts.

Se transmitirán segmentos adicionales de la serie los lunes, miércoles y viernes al mediodía hasta el 9 de octubre en varias plataformas de redes sociales. Participarán actores, artistas, bailarines, cantantes y músicos, así como historiadores, escritores creativos y otros. Cada actuación pregrabada tendrá una duración de entre cinco y diez minutos.

Los organizadores esperan culminar esta colaboración interdisciplinaria con presentaciones en vivo en todo el campus al mediodía todos los días durante la Semana del Regreso a Casa, del 12 al 17 de octubre, en Facebook Live.

Kerry Doyle, directora del Stanlee and Gerald Rubin Center for the Visual Arts, planeó la serie con representantes del Centennial Museum and Chihuahuan Desert Gardens, El Paso Pro-Música (EPPM), UTEP’s Center for Arts Entrepreneurship (CAE) y los departamentos de Arte and Música.

“Nuestro objetivo es llegar a nuestros públicos compartidos; mantener a los estudiantes, profesores, personal, ex alumnos y la comunidad conectados al campus cuando las visitas en la vida real no son posibles; y utilizar las artes para inspirar y consolar a las personas durante este momento difícil”, dijo Doyle en referencia a Covid-19.

La portavoz de la serie, Felipa Solís, directora ejecutiva de EPPM y líder de CAE, dijo que estaba emocionada por cómo el programa mostraría a los talentosos artistas de la Universidad y el campus.

“Va a ser muy divertido”, dijo Solís. “Esperamos que UTEP Arts Alive sea una carta de amor para nuestra comunidad y nuestro campus”.

Las actuaciones se recopilarán y archivarán en el sitio web del College of Liberal Arts.