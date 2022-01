Extiende YISD contrato del superintendente al 2027

De forma unánime la junta directiva del Distrito Escolar Independiente de Ysleta (YISD) votó para extender el contrato de Xavier de la Torre como superintendente, además de darle días adicionales de vacaciones.

El contrato de De la Torre se extenderá hasta el 30 de junio de 2027, además de modificar la cláusula vacacional a 30 días de vacaciones, acordó la junta directiva en su pasada sesión del 26 de enero.

De La Torre ha sido superintendente de YISD desde el 2014, y a la fecha su contrato de trabajo ha sido enmendado de forma anual, para un total de nueve veces hasta este día.

Los ajustes o enmiendas contractuales de De la Torre incluyen revisión a su salario y beneficios, además de que han incrementado sus días de vacaciones.

Cabe destacar que desde el 2019 no se había ajustado el período vacacional del superintendente de YISD, y desde entonces contaba con 24 días de vacaciones.

“Ciertamente tengo la suerte de tener un grupo increíble de personas que me rodean, me apoyan y me guían”, dijo De la Torre tras el ajuste contractual.

“Tenemos bastante trabajo por delante en términos de la pérdida de aprendizaje (por la pandemia) y ayudar a los estudiantes a ponerse al día y desempeñarse al nivel de grado e ir a colegios y universidades”, sostuvo, ante los retos de regularizar el aprovechamiento del estudiantado de YISD.

“De lo contrario, perderemos toda una generación de estudiantes y eso es simplemente inaceptable”, acotó el funcionario.

YISD cuenta con un total de 63 planteles que cubren los niveles de pre escolar, kínder, primaria o elemental, educación media y high school, 22 de las cuales ofrecen programas bilingües.

Con una matrícula cercana a los 43 mil 680 estudiantes, YISD se posiciona como el tercer distrito escolar de mayor tamaño en la zona de El Paso.