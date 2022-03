Extiende UTEP plan de colegiatura gratis

Estudiantes con ingresos familiares de hasta 75 mil dólares podrán recibir el beneficio de la colegiatura gratuita en la Universidad de Texas en El Paso (UTEP).

“¡Es un gran alivio financiero para mis padres y para mí!”, dijo emocionada Montserrat Labiaga, alumna de la carrera de Fisioterapia, luego del anuncio que hiciera la Junta de Regentes y el Canciller del Sistema de la Universidad de Texas (UT) sobre un nuevo fondo de 2.5 millones de dólares para financiar la educación de cientos de alumnos de UTEP, dentro del programa Promise Plus.

Y es que, como parte del compromiso de apoyo a UTEP y su continuo ascenso como una de las principales universidades de investigación en servicio a los hispanos del país, la Junta de Regentes del Sistema de la UT creó recientemente un nuevo fondo de 300 millones de dólares.

El objetivo: reducir el costo de educación superior para estudiantes universitarios y sus familias en todas las instituciones académicas de la UT, incluyendo a UTEP.

“UTEP es la principal universidad al servicio de los hispanos en los Estados Unidos”, expresó Heather Wilson, presidenta de la institución, tras reconocer el papel fundamental en la expansión del acceso a la educación superior y la facilitación del éxito a los estudiantes.

“Brindamos una excelente educación a la altura de la Universidad de Texas mientras mantenemos las puertas de la oportunidad abiertas para los estudiantes dispuestos a trabajar por ello”, agregó.

Este fondo hará que la universidad esté al alcance de unas 480 familias más de Texas. “En nombre de nuestros estudiantes, estamos profundamente agradecidos con los regentes por su compromiso con nosotros y con nuestra misión”.

Durante una ceremonia efectuada en el salón principal del auditorio Larry K. Durham Center, contiguo al estadio del Sun Bowl, y a la que asistieron funcionarios de Gobierno, educación y estudiantes, se dio una presentación a detalle del nuevo esquema de ayuda financiera que vendrá a beneficiar la comunidad universitaria.

Los estudiantes universitarios de tiempo completo que sean residentes de Texas y califiquen para asistencia financiera basada en la necesidad serán elegibles para recibir fondos de Promise Plus, que se utilizarán para complementar la ayuda institucional, así como la ayuda federal y estatal como las becas Pell y las becas TEXAS, se explicó.

En el evento, los líderes del Sistema de la UT y de UTEP se unieron para compartir detalles del programa Promise Plus, que ampliará en gran medida los programas de asistencia para la matrícula en siete instituciones de UT.

Se expuso que el programa Paydirt Promise de UTEP actualmente cubre todos los costos de matrícula para estudiantes con un ingreso familiar bruto ajustado inferior a 60 mil dólares.

Ahora, con el nuevo fondo Promise Plus, que hará distribuciones a las instituciones anualmente, se espera que genere alrededor de 2.5 mdd para UTEP en el primer año, lo que hace a este programa comparable con un fondo de 55 millones que distribuirá contribuciones de ayuda para la matrícula a UTEP a perpetuidad.

De igual manera, también aumentará el límite de ingresos familiares del Paydirt Promise de UTEP a 75 mil y hará posible que 450 estudiantes adicionales tengan cubierta toda su matrícula. Este nuevo límite de ingresos cubre el 75 por ciento de los hogares de la región.

“En la presentación se nos explicó como va a funcionar y cómo debemos aplicar a este programa financiero, que será de gran ayuda para nosotros, sobre todo a quienes no contamos con los recursos para pagar la escuela”, manifestó Isabel Tellez, alumna del sexto semestre de la carrera de Enfermería.

Por su parte, Gustavo Gómez, quien cursa el quinto semestre de la carrera de Ingeniería Mecánica, apuntó que esto era algo que hacía falta.

“Yo como estudiante internacional lo que busco siempre es ayuda económica, debido a que no cuento con el suficiente dinero para enfrentar los costos, porque aunque UTEP es una escuela pública se necesita el recurso para la colegiatura y los libros”.

Para Ricardo Samaniego, juez del condado de El Paso, al igual que otros funcionarios invitados a la reunión estudiantil, indicó que una de las razones más grandes por las que los jóvenes hispanos no van a la universidad es precisamente la falta de recursos.

“Para mí es un programa que ayuda a quitar la barrera del hispano o las personas con recursos limitados. Es muy frustrante el no poder pagar la colegiatura” dijo, tras recordar que en su juventud como universitario enfrentó los mismos problemas de liquidez.

Manifestó que como estudiante siempre tuvo que trabajar tiempo completo para poder conducir sus estudios, por lo que este programa ayudará a quitar esa barrera que enfrentan los alumnos hispanos o las personas con recursos limitados.

Dijo que con la ayuda de casi 3 millones de dólares, los alumnos podrán respirar a gusto y venir a la escuela sin tener que trabajar tiempo completo: “es bien difícil, aquí en la escuela hay tanto estudio y actividades en el que no participan porque tienen que ‘arrancarse’ a trabajar”, expresó quien al final terminó dos carreras: Psicología y Sociología, además de un par de maestrías.

El anunció también dio esperanza al administrador de la ciudad, Tommy González, quien mostró su complacencia: “es una gran oportunidad para los estudiantes, que ahora podrán obtener más educación y al final podrán trabajar para la ciudad, el condado, pero sobre todo que se queden a vivir aquí”.

Por su parte, el senador estatal César Blanco, quien también mostró su entusiasmo, dijo que en UTEP hay gran necesidad: “aquí hay mamás solteras, hay inmigrantes, familias que no tienen los recursos para llegar a sus sueños. Este fondo permitirá que continúen sus estudios sin problema”.

“El mensaje de hoy a los estudiantes es que hay fondos, hay recursos, y sólo tienen que aplicar. No se rajen”, expresó el legislador luego de escuchar historias conmovedoras de los alumnos sobre los sacrificios que hacen para seguir sus estudios, sobre todo los que viven en Juárez.

Y eso fue justo lo que Montserrat Labiaga está haciendo, ya que gracias a este tipo de ayudas no tuvo que pagar ni un solo dólar por su instrucción universitaria.

“Luego de aplicar y ser aceptada, pensé en la buena noticia para mis papás, ya que ya no tendrían que preocuparse por pagar la escuela, y también en mí, porque quiero aprender a ahorrar y poder hacer mis gastos en otras cosas. Con esta ayuda me permitirá no gastar mis ahorros en la escuela”.

En 2019, la Junta de Regentes creó un fondo de $167 millones para apoyar a los estudiantes de UT Austin. En ese momento, el director de la Junta de Regentes, Kevin P. Eltife, dijo que los regentes y el canciller estaban comprometidos a desarrollar programas similares para todas las instituciones académicas de la UT.

“UTEP siempre ha sido una institución líder en la expansión de oportunidades educativas para los estudiantes”, dijo Eltife. “Nos complace que esta nueva inversión aumente significativamente la cantidad de nuevos estudiantes que asistirán a la universidad sin pagar matrícula”.

El fondo Promise Plus crecerá en valor con el tiempo, aumentando constantemente la asignación a UTEP y beneficiando a más estudiantes año tras año se anunció.

“Los desafíos financieros nunca deberán interponerse en el camino de ningún tejano que desee obtener un título de la UT de alta calidad, y estoy agradecido con la Junta de Regentes por esta nueva e importante inversión en nuestros estudiantes”, dijo el canciller del Sistema de la UT, James B. Milliken.

“Los graduados de UTEP ofrecen experiencia esencial para una economía sólida y competitiva en Texas, y esperamos que el programa Promise Plus facilite financieramente su trayectoria educativa”.

El nuevo fondo Promise Plus se suma a los 147 millones que la Junta de Regentes ha invertido en UTEP durante los últimos 10 años para ayudar a promover el ascenso continuo de la institución como modelo de rendimiento estudiantil y motor económico para la región del Paso del Norte, la confluencia de dos estados del país y México.

En esos 147 millones se incluyen más de 100 millones destinados a instalaciones para apoyar la educación y la investigación en UTEP, incluyendo la construcción del Edificio de Investigación Interdisciplinaria (IDRB, por sus siglas en inglés) para integrar la investigación, el apoyo institucional a la investigación y los espacios de enseñanza.

Los regentes contribuyeron también con 70 millones en el otoño de 2019 para construir una instalación de investigación aeroespacial y de fabricación avanzada. Este nuevo edificio de 85 mil pies cuadrados comenzará a construirse en septiembre.

Además, se dijo, se han destinado más de 25 millones para pagar reparaciones importantes y actualizaciones de edificios, equipos de laboratorio y nuevas tecnologías y mejoras para proporcionar infraestructura crítica del campus.

Los regentes también asignaron 20 millones para reclutar y retener a 42 miembros notables de la facultad de UTEP a través de su exitoso programa Adquisición y Retención de Ciencia y Tecnología (STARs, por sus siglas en inglés) en la última década.

Hasta la fecha, esos miembros de la facultad han generado colectivamente más de 18 veces esa inversión a través de un mayor apoyo externo a la investigación para UTEP.

Y en noviembre pasado, la Junta de Regentes creó un fondo de 1 millón para beneficiar al nuevo Instituto Diana Natalicio para el Éxito de los Estudiantes Hispanos en UTEP en honor a la querida presidenta de UTEP, Diana Natalicio, quien dirigió la institución durante más de 30 años antes de su jubilación en 2019. Natalicio murió en septiembre de 2021.

El Sistema de la UT también cuenta con el respaldo total de la Legislatura de Texas para apoyar el ascenso de UTEP en la investigación a través de la aprobación de más de 122 millones en asistencia de construcción capital (anteriormente llamados Bonos de Ingresos de Matrícula) para el IDRB y el Complejo de Enseñanza y Aprendizaje Avanzado de UTEP.