Extiende UTEP colegiatura gratis a familias que ganen hasta $80 mil

El programa Paydirt Promise de la Universidad de Texas en El Paso (UTEP) se está expandiendo para hacer que la educación superior sea asequible para más estudiantes.

El esquema, que anteriormente cubría la matrícula universitaria y las cuotas obligatorias para estudiantes de Texas con un ingreso familiar inferior a 75 mil dólares, ahora incluirá a estudiantes con un ingreso familiar bruto ajustado de hasta $80 mil.

“UTEP es la universidad número uno en movilidad social en Texas gracias a programas como Paydirt Promise”, dijo la doctora Amanda Vásquez-Vicario, Ph.D., vicepresidenta de Gestión de Inscripciones. “La ampliación de Paydirt Promise eliminará las barreras financieras para que más estudiantes puedan obtener una educación excelente que les cambie la vida”.

El financiamiento para la expansión más reciente provendrá de múltiples fuentes, incluida la subvención Toward Excellence, Access and Success (TEXAS) financiada por la Legislatura de Texas, las subvenciones federales Pell y el Promise Plus Endowment del Sistema de la Universidad de Texas.

Los datos de UTEP muestran que el apoyo financiero ayuda a los estudiantes a persistir hasta graduarse.

Mariana Ronquillo es una estudiante universitaria de primera generación en UTEP que estudia Ciencias Biológicas con concentración en Biomédica. Después de graduarse, planea postularse para la Escuela de Medicina y convertirse en psiquiatra.

Ronquillo eligió asistir a UTEP debido al programa Paydirt Promise y porque podía permanecer cerca de su familia y obtener una educación superior en un lugar donde se sentía culturalmente como en casa. Dijo que el programa alivió la presión financiera sobre su familia y eliminó el estrés de la planificación para la universidad.

“Es un peso que nos quitamos de encima y realmente me ha animado a seguir con mi plan de estudios”, dijo.

Aproximadamente 8 mil estudiantes actuales en el año escolar 2023-24 son elegibles para Paydirt Promise.

Existe una versión de Paydirt Promise desde 2007, pero el programa se ha ampliado y mejorado en los últimos años. Una donación Promise Plus creada por UT System en 2022 generó fondos adicionales, lo que permitió elevar el umbral de ingresos familiares a 75 mil dólares.

Los estudiantes elegibles que presenten su solicitud serán considerados por orden de llegada mientras los fondos permanezcan disponibles. Se anima a los estudiantes interesados a presentar su solicitud tan pronto como la Solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes (FAFSA) 2024-25 esté disponible el 31 de diciembre de 2023.

Para obtener más información sobre el programa y el proceso de solicitud, visite el sitio web Paydirt Promise.

UTEP es la universidad líder en servicios hispanos en Estados Unidos. Ubicada en el extremo más occidental de Texas, donde convergen tres estados y dos países a lo largo del Río Grande, el 84 por ciento de los 24 mil estudiantes son hispanos y más de la mitad son los primeros en sus familias en ir a la universidad. UTEP ofrece 171 programas de licenciatura, maestría y doctorado en la única universidad de investigación de primer nivel y de acceso abierto en Estados Unidos.

newsroom@diariousa.com