Extiende Texas declaración de desastre

Archivo / Gobernador advierte que si contagios no disminuyen habrá otro ‘bloqueo económico’

En un esfuerzo por minimizar la propagación del coronavirus en la entidad, el gobernador Greg Abbott autorizó una nueva extensión de la Declaración de Desastre que permitirá al estado asegurar los recursos federales necesarios para responder efectivamente a la crisis de salud causada por el Covid-19.

Sin embargo, Abbott manifestó que de no disminuir los casos el siguiente paso será “un bloqueo económico”, esto debido a que nuestro estado continúa batiendo récords de nuevos casos, muertes por coronavirus y hospitalizaciones.

“Y si la gente sigue burlando el nuevo mandato de máscara en todo el estado, el siguiente paso podría ser otro bloqueo económico”, enfatizó.

En una entrevista a un canal de la ciudad de Lubbock, Abbott dijo que “las cosas empeorarán y déjenme explicar por qué”, dijo a KLBK TV. “Las muertes que estamos viendo anunciadas hoy y ayer, que ahora son más de 100, son personas que probablemente contrajeron Covid-19 a fines de mayo.

El gobernador de Texas añadió que “lo peor está por venir a medida que avanzamos a través de ese aumento masivo de personas que dan positivo”.

La primera activación de desastre en la entidad entró en vigencia desde el 13 de marzo cuando la pandemia por el coronavirus comenzó a afectar el país.

“Para mitigar aún más la propagación del virus y superar este desafío, los texanos deben continuar haciendo su parte usando una máscara, distanciamiento social y quedarse en casa si es posible”, dijo Abbott al girar la nueva orden ejecutiva.

Este anuncio viene luego de que las críticas, censuras, y demandas de residentes del estado buscan convocar una sesión legislativa especial para lidiar efectivamente con el coronavirus luego de cuatro meses de paro económico y más de 3 millones de personas sin trabajo.

Esta declaración de desastre proporciona recursos estatales a los condados de toda la entidad mientras se sigue luchando contra el coronavirus.

Mientras tanto, el pasado 6 de julio la Ciudad de El Paso también extendió por 30 días la Declaración de Emergencia debido al Covid-19. Esto significa que durante este tiempo, las personas no pueden ser desalojadas de sus viviendas –en caso de estar rentando una propiedad–, los servicios básicos como la electricidad, gas, agua e Internet no pueden ser suspendidos, incluso si no se han presentado pagos.

A principios de junio, el Cabildo de la Ciudad de El Paso actualizó la directiva de emergencia local al 8 de julio, sin embargo, a sólo dos días de que expirara la última orden de emergencia, se actualizó por lo que El Paso seguirá en estado de emergencia hasta el mes de agosto.

Fue el 17 de marzo cuando el Gobierno local activó la primera declaración de emergencia y días después se activó la orden de permanecer en casa.

Luego de una discusión y evaluación, el Cabildo extendió la orden hasta el 30 de marzo y así continuó mes por mes hasta la más reciente que concluye el 5 de agosto.

Mientras tanto en todo el estado de Texas, una fecha exacta de la terminación de la nueva extensión girada por el gobernador no fue proporcionada.

La declaración de emergencia o de desastre, como también se maneja en el decreto municipal, exenta a los condados de algunos deberes fiscales ante el Estado y el Gobierno federal pero primordialmente tiene como objetivo poder proteger a la comunidad, según las autoridades.

Al seguir vigente la declaración, las juntas y comisiones gubernamentales continúan siendo extraordinarias –digitalmente o con modificaciones en horarios y fechas, o suspendidas a menos que sea exigida por ley estatal.

Según la base de datos de coronavirus del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Texas, que tiene una población aproximada de 29 millones de personas, se han realizado 2.6 millones de pruebas para Covid-19 y sólo 230 mil 346 se han reportado como casos positivos. En la comunidad de El Paso la cifra de contagios rebasó esta semana los 8 mil casos positivos. (Con información de Texas Tribune)