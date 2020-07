Extiende Cabildo declaración de emergencia en El Paso

Associated Press / Línea de personas esperando a realizarse la prueba de Covid

El Paso— La declaración de emergencia en la Ciudad de El Paso se extendió nuevamente en una votación unánime por parte del Cabildo.

La orden se extendió por otros 30 días este lunes por la mañana durante una reunión especial virtual.

A principios de junio, el Cabildo actualizó la directiva de emergencia local al 8 de julio. La extensión de este lunes se establece a solo dos días de que expire la última orden de emergencia, por lo que El Paso seguirá en estado de emergencia por lo menos hasta agosto.

Durante esta directiva, los servicios básicos, como luz, gas, agua e internet no pueden ser cortados y aquellas personas que renten viviendas o departamentos, no pueden ser desalojados incluso si no han pagado sus alquileres.

Esta nueva extensión se anuncia luego del incremento en los casos de Covid-19 por parte de los funcionarios de salud pública de El Paso.

Y es que este lunes, se informaron 248 casos nuevos de coronavirus, lo que registra 14 días consecutivos con aumentos de tres dígitos en todo el Condado de El Paso.

Desde que inicio la pandemia en esta frontera, se han reportado un total de 7 mil 461 casos confirmados. Del total de casos reportados, 2 mil 780 siguen activos.

Hasta el lunes por la mañana, 218 pacientes fueron hospitalizados, 70 estaban siendo tratados en una unidad de cuidados intensivos y 28 ventiladores estaban en uso. Se informó además que 4 mil 546 pacientes se recuperaron del virus y el número de muertes permanece en 135.