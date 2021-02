Expulsa EU migrantes haitianos a Juárez

The Washington Post / Fue a partir de la crisis de 1986 que se incrementó el flujo, acendrado por desastres naturales como el terremoto de 2010

La iniciativa firmada por el presidente Joe Biden que pretende frenar las deportaciones de migrantes que están bajo custodia de la agencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no ha surtido efecto en esta frontera, toda vez que está bajo escrutinio de un grupo de trabajo.

Esta semana un grupo de personas originarias de la República de Haití –que comparte la isla de Santo Domingo con la Republica Dominicana– fueron expulsadas del país con destino a Juárez, donde recibieron apoyo de grupos derechohumanistas.

Mario Escalante, portavoz de la Patrulla Fronteriza (USBP) Sector El Paso, confirmó la deportación de varias personas originarias de ese país caribeño.

“Sí tuvimos esa acción, sí devolvimos a estas personas de origen haitiano, pero estamos esperando una declaración oficial de Washington”, expresó el vocero de la corporación federal.

Sin precisar el número de deportados, trascendió que los haitianos, quienes ingresaron a Estados Unidos con visa de turista, fueron desterrados a México por el puente internacional Ysleta-Zaragoza.

La entrega se hizo a las autoridades de México, quienes a su vez los liberaron, ya que la mayoría cuenta con ciudadanía de aquel país, al que muchos de los haitianos llegaron hace unos años cuando el Gobierno de EU impuso restricciones a su inmigración. Esta situación provocó el establecimiento de colonias de haitianos en ciudades como Tijuana.

A decir de líderes defensores del cuidado de los migrantes en el vecino país, muchos de estos caribeños llegaron a México con la intención de llegar a la frontera y cruzar a los Estados Unidos, pero antes obtuvieron la nacionalidad mexicana.

En el pasado y conforme a las leyes de este país, todos los migrantes eran enviados su país de origen vía aérea, pero tras el reciente tratado binacional entre Estados Unidos y México, y en medio de la pandemia, ahora son dejados en cualquier puerto de la frontera.

A pesar de las protestas generalizadas por parte de grupos defensores de los migrantes, sus voces no han sido escuchadas y a la fecha la política antiinmigrante impulsada por el ex presidente Donald Trump no ha sido derogada por el actual mandatario.

Para evitar la propagación de Covid-19 en los centros de reclusión, en donde prácticamente se concentraba a cientos de migrantes, los Centros de Control de Enfermedades (CDC) prohibieron a los funcionarios de ICE mantener a las personas en ese entorno al inicio de la pandemia, apelando al denominado “Título 42”: una disposición de los CDC para expulsar de inmediato a migrantes que representan un riesgo sanitario.

Ello motivó a que las autoridades desalojaran estas áreas y procesar a cuanto migrante detenían para inmediatamente retornarlos a México.

Hace un par de días la administración Biden reveló nuevos elementos de su agenda de inmigración mientras trabajaba para deshacer las políticas de línea dura de la administración Trump.

Las órdenes requieren una revisión de los controvertidos Protocolos de Protección al Migrante (MPP) y establecer un grupo de trabajo para reunir a cientos de familias aún separadas bajo la política de tolerancia cero de Trump, decretada en 2017 y que provocó que más de 5 mil niños fueran separados de sus padres o tutores.

La administración también revisará las políticas de la administración Trump que restringieron parte de la migración legal al país, según un comunicado de la Casa Blanca.

El programa MPP, también llamado “Permanecer en México”, envía a la mayoría de los migrantes de regreso a México mientras esperan sus audiencias de asilo en los tribunales estadounidenses.

Desde su inicio a fines de 2018, más de 60 mil solicitantes de asilo se han visto obligados a esperar en algunas de las ciudades fronterizas más peligrosas de México, incluidas más de 20 mil en Ciudad Juárez, al otro lado del Río Grande desde El Paso.

El capítulo de Texas del Fondo para la Defensa de los Niños dijo que rescindir la política podría alentar a algunos tejanos de bajos ingresos a volver a solicitar asistencia sin temor.

Pero mientras todo esto sucede en la Casa Blanca cientos de migrantes persisten en su intento por cruzar la frontera mientras que los agentes de la Patrulla Fronteriza refuerzan sus operativos para detenerlos y regresarlos al país por donde entraron.