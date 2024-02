Expone Condado al presidente de EU temores por la SB4

Ante la inminente entrada en vigor de la Ley SB4 en el estado de Texas, el juez del Condado de El Paso, Ricardo Samaniego, y el cuerpo de comisionados enviaron una carta al presidente Joe Biden, para expresarle su preocupación y solicitar su intervención para frenar las políticas antiinmigrantes establecidas por el mandatario texano en la entidad.

La nueva ley, que de acuerdo al calendario entraría en vigor a principios de marzo y permitiría al Estado procesar a las personas por entrar ilegalmente en Texas, mantiene intranquilos a funcionarios electos, dirigentes civiles, activistas y a la comunidad migrante.

“Sabemos que el gobernador tiene una percepción muy diferente a la de nuestra comunidad, es una persona que no hace lo que es correcto sino lo que es bueno para su carrera política. Y así es muy difícil porque todo lo que hace es por ganarse la parte política de ser algo similar a Trump pero sin ciertas características”, afirmó Samaniego, luego del envío de la misiva.

Expresó que Abbott quiere ajustarse con la filosofía de su partido porque sabe que ahorita los republicanos votan por alguien que sea agresivo, que vaya contra los migrantes y que no se comprometa con la comunidad. “Es una manera muy racista de cómo ven las cosas, entonces él se quiere alinear a lo mejor no como presidente esta vez, sino eventualmente para correr como presidente”, sostuvo.

Los funcionarios del Condado de El Paso consideraron que la aprobación de leyes y políticas antiinmigrantes como la SB4 conducirán al aumento de las persecuciones a alta velocidad por parte de los policías estatales y sobre todo abre la puerta a la elaboración de perfiles raciales de los residentes del condado de El Paso, entre otras amenazas para la comunidad”.

“Esperamos que esta carta llame la atención sobre los desafíos a los que nos seguimos enfrentando debido a las iniciativas y posturas del gobernador”, dijo David Stout, comisionado del Precinto 2 del Condado de El Paso, al enfatizar que “las fallidas políticas fronterizas de Abbott, han causado estragos”.

“Le escribimos para expresar nuestra continua preocupación por la retórica antiinmigrante defendida por los funcionarios del estado de Texas y los esfuerzos en curso del Gobierno del Estado de Texas para llevar a cabo la aplicación de la ley de inmigración”.

En su misiva a Biden los comisionados le expresaron: “En lugar de esta fallida interferencia estatal de la autoridad federal, la Corte de Comisionados del Condado de El Paso insta al apoyo de la Ley de Dignidad, un proyecto de ley de inmigración federal bipartidista presentado por la congresista Verónica Escobar”.

A la raíz del problema

A través de un comunicado de prensa la Corte de Comisionados también hizo patente que este amplio proyecto de ley de inmigración aborda el problema de raíz y crea desarrollo económico al dar estatus legal a los inmigrantes indocumentados, incluida una vía para los beneficiarios de DACA, al tiempo que amplía los programas de visados de trabajo para permitir que los trabajadores inmigrantes paguen impuestos y contribuyan a la economía del país.

“Lo que hacemos aquí es que le ayudamos mucho a la nación, mientras que el gobernador, y es lo que no entiende, piensa que Texas es una nación y a él no le importa si se van a New Mexico o que estén en las calles… no le importa mientras no estén en Texas”.

Refirió que Abbott no es una persona nacionalista como debería ser, no piensa en Estados Unidos completamente, mucho menos en las comunidades.

“Las diferencias son grandes y el impacto de esta ley que quieren pasar en marzo, la SB4, es muy costosa para nuestra comunidad”, dijo el juez del Condado al enfatizar que de entrar en vigor va a incrementar los números de personas arrestadas.

Denunció que el saturar las cárceles provocará severos trastornos debido a que no habrá fondos adicionales. “Son mandatos sin fondos. Nos están pidiendo que hagamos algo pero sin fondos”, acusó.

Y es que por mantener presos estatales el Condado no recibe ni un centavo, mientras que los presos federales llevan implícito un presupuesto.

En referencia explicó que para dar respuesta y atender la necesidad se tendrían que construir más cárceles y eso es imposible, acotó. “Tendríamos que construir más cárceles… se imagina?” preguntó, al tiempo que apuntó que lo que están haciendo como Gobierno es tratar de no tener a la gente presa, que salgan rápido a menos de que hayan cometido un delito grave.

Objetivos encontrados

“Nosotros tenemos planes de que lleguen rápido, que salgan de la cárcel, que entren a trabajar o que consigan una casa y él está haciendo lo opuesto”, detalló al cuestionar la política del gobernador.

Samaniego dijo que esperan que Biden los defienda como presidente del gobernador, quien está causando gastos muy irracionales y no pueden sostenerlos.

“En la carta se le pide que nos apoye, que haga todo lo posible, lo que él tenga que hacer por la parte federal para restarle a él las cosas que no debe estar haciendo. Como juez del Condado no me puedo proteger contra el gobernador, él tiene más autoridad, mucho más fuerte, pero el presidente sí puede ayudar. Necesitamos su presencia”.

Dijo que en la misiva le hicieron saber también de algunas acciones implementadas por la administración Biden en cuanto al control migratorio y en las que el Condado se ve afectado.

Recordó que cuando Abbott puso el alambrado de púas en el Río Grande, propiedad federal, lo hizo sin ninguna autoridad ni responsabilidad, sin embargo dijo que la Federación no lo está retando lo suficiente para decirle que eso no es algo que pueda hacer.

