Exploran El Paso sobre ruedas

Ataviados con cascos y sudaderas con capucha, gorros de Papá Noel y oropel, un grupo de casi 20 ciclistas realizó el ascenso gradual sobre Scenic Drive el miércoles por la noche.

Estacionaron sus bicicletas en el mirador principal de Franklin Mountain y se tomaron selfies con el brillante telón de fondo de las luces de El Paso y Juárez, antes de continuar su viaje. El viaje de 15 millas terminó con una posada y una fogata en El Paso Vintage Bicycle Shop.

Jacqueline Castillo, vestida con una sudadera del Grinch, trajo a su hijo Ángel, de 13 años. Comenzaron a andar en bicicleta como familia en San Antonio durante la pandemia de COVID-19 antes de mudarse a El Paso y descubrir los eventos ciclistas de Critical Mass.

Jacqueline dijo que su hijo de 6 años también se une a estos paseos a veces, al igual que su prima con sus hijos. Viajan junto a miembros del Hell Paso Zombie Bicycle Club, ciclistas de montaña y ciclistas ocasionales de todos los niveles.

Critical Mass se originó en 1992 en San Francisco y desde entonces se ha extendido a ciudades de todo el mundo, con el objetivo de promover el ciclismo y compartir las calles. La red no tiene un líder formal, jerarquía organizacional o membresía. Para muchos ciclistas de El Paso, los eventos se han convertido en una forma no sólo de hacer ejercicio, sino también de conocer gente nueva e involucrarse con la comunidad.

El último viernes del mes se lleva a cabo una atracción para todos los niveles, abierta a “todas las ruedas”, incluidos patines y patines. El capítulo local Critical Mass El Paso también organiza paseos los miércoles por la noche y un paseo infantil de corta distancia todos los meses, además de viajes a eventos durante todo el año.

El año pasado, los eventos de Critical Mass El Paso incluyeron la kermés en el Seminario de San Antonio, una exhibición en el Museo de Arte de Las Cruces y el Centro Cultural Paso del Norte en Ciudad Juárez para el Día Mundial de la Bicicleta.

Viajar en grupo aporta seguridad cuando hay números, dijeron los pasajeros el miércoles. El evento principal del último viernes del mes puede atraer entre 100 y 200 participantes, estimó Melissa Lugo, una de las organizadoras de la carrera.

Si bien pueden unirse personas de todas las edades y habilidades, el diseño de las carreteras de El Paso y la duración de las atracciones no son factibles para todos los niños, dijo.

En respuesta, el grupo organiza una “Misa Kidical” cada mes, un paseo a un ritmo más lento que se extiende aproximadamente 2 millas, generalmente en el centro y en calles del vecindario con menos tráfico. Esto permite a los padres traer a niños más pequeños que viajan en scooters o bicicletas sin pedales, dijo Lugo.

Lugo calificó los eventos como una forma segura de que las personas hagan ejercicio tanto para su salud física como mental. Algunos participantes que se presentan dicen que es la primera vez que andan en bicicleta. Algunos son niños que están acostumbrados a llevar un estilo de vida sedentario, solo jugando videojuegos en su tiempo libre, y vienen con sus padres.

Según la Asociación Estadounidense del Corazón, estar menos sentado y más actividad física puede reducir el riesgo de enfermedades cardíacas, diabetes tipo 2, presión arterial alta y demencia, entre otros beneficios para la salud. Los investigadores estiman que El Paso tiene una de las tasas más altas de enfermedad de Alzheimer en Texas. El Paso también tiene una tasa de diabetes más alta que el promedio estatal.

Andar en bicicleta también puede reducir el estrés y la ansiedad. Un estudio reciente de la Escuela de Salud Conductual de la Universidad de Loma Linda vinculó las clases de ciclismo en la escuela secundaria con mejoras en la salud mental. Los investigadores encuestaron a más de 800 estudiantes, de 11 a 14 años, antes y después de un programa de educación ciclista durante la pandemia de COVID-19.

Rachel Guillén dijo que el ciclismo de montaña y el ciclismo callejero han reemplazado el ir al gimnasio como su principal fuente de ejercicio. Cuando se unió a Critical Mass hace aproximadamente un año y medio, Guillén no había andado en bicicleta desde que era niña. Con paseos constantes, Guillén ha aumentado su resistencia y velocidad.

Pero es el aspecto social lo que más la atrae de Critical Mass, así como la nueva forma de explorar El Paso.

“Cuando viajo por las calles puedo ver El Paso tal como es, cosas que no se ven en el auto y que veo por primera vez en una bicicleta”, dijo Guillén. "Puedo admirar la ciudad un poco más".

Critical Mass ayudó a Claudia Cortez a encontrar su “tribu adecuada”. A medida que los ciclistas se hacen amigos, hacen planes juntos, como salir a correr o unirse a un grupo de carreras de bicicletas.

Cortez dijo que comenzó a participar en Critical Mass para mantener su salud cardiovascular y mejorar su resistencia como triatleta. Participó en su primer triatlón, el Triatlón Mighty Mujer exclusivamente femenino en El Paso, hace varios años.

Al igual que Critical Mass, el Triatlón Mighty Mujer muestra que las atletas vienen en todas las formas y tamaños; no tienen que verse como modelos de fitness, dijo.

Los paseos de rutina organizados por Critical Mass también facilitan que las personas planifiquen su agenda con anticipación.

"Muchas mujeres después de tener hijos dicen: 'No tengo tiempo para mí, no tengo tiempo para el bienestar'", dijo Cortez. “Basan su horario en c hijos, marido, trabajo. Pero los miércoles, o cada último viernes del mes, pueden decir: 'Muy bien, este es el momento en que puedo hacerlo por mí'”.

Lugo dijo que un grupo de artistas lanzó Critical Mass en El Paso en 2010 y ella fue parte del primer grupo de ciclistas. Anteriormente había ido en bicicleta a clases en la Universidad de Texas en El Paso y luego se unió al Comité Asesor de Bicicletas de la ciudad.

La gente percibe que andar en bicicleta sola en las calles de El Paso es peligroso o incluso mortal, y esa puede ser la realidad, dijo Lugo. En septiembre, la policía de Horizon City arrestó a dos conductores que atropellaron y atropellaron a un ciclista en un atropello y fuga nocturno.

Es posible que los carriles para bicicletas no sean accesibles, lo que obliga a los ciclistas a compartir los mismos carriles que los automóviles. El Paso tiene una ordenanza que exige que los conductores dejen a los ciclistas al menos 3 pies de espacio al pasar, pero eso no siempre se aplica, dijo Lugo.

Si bien El Paso permite que los ciclistas circulen por las aceras, las aceras tampoco siempre son accesibles ni están bien mantenidas. Los conductores pueden ayudar a que las calles sean más seguras reduciendo la velocidad y dando espacio a los ciclistas, dijo Lugo.

“Las personas que andamos en bicicleta, también somos personas, también somos vehículos que intentamos ir de un lugar a otro y, al igual que alguien que está en un automóvil, tenemos derecho a estar en un carril en ese espacio”, dijo Lugo.

Lugo dijo que Critical Mass crea una mayor visibilidad de los ciclistas en El Paso y actúa como una plataforma de lanzamiento para que los ciclistas principiantes adquieran más confianza al andar en las calles.

Para conocer los próximos eventos de Critical Mass en El Paso, siga a @criticalmass.elpaso en Instagram o únase al grupo Critical Mass El Paso en Facebook.