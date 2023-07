Explora documental presencia judía en El Paso

El Paso.- “People of the Crossing: Los judíos de El Paso” tendrá su estreno mundial en El Paso Community Foundation Plaza Classic Film Festival de este año.

El documental de una hora del cineasta californiano Isaac Artenstein se proyectará el domingo 23 de julio a la 1 pm en el Teatro Plaza.

PUBLICIDAD

El periodista Robert Moore, entrevistará a Artenstein en el escenario después de la película.

Seguirá una recepción pública gratuita de 2:30 a 4 pm ese día en Foundation Room, 333 N. Oregon.

People of the Crossing es un retrato de múltiples capas de la comunidad judía de El Paso contada a través de historias familiares que exploran la cultura, las costumbres y la historia de esta importante puerta de entrada entre continentes, personas e idiomas. Aprendemos de descendientes de pioneros judíos del siglo XIX, líderes comunitarios actuales, artistas e historiadores sobre la singularidad del El Paso judío, con sus congregaciones multiculturales formadas por judíos europeos, estadounidenses, mexicanos y del Medio Oriente.

Sus testimonios están ricamente ilustrados con fotografías históricas, imágenes de películas y cinematografía convincente desde tierra y aire que destacan la ubicación geográfica de El Paso al pie de las montañas Franklin y las orillas del Río Grande.

Entre los que aparecen en el documental están Cliff Eisenberg, Mimi Reisel Gladstein, Chabad el rabino de Chabad Lubavitch El Paso,Levi Greenberg, Hal Marcus, Susan Novick, Deborah (Feinberg) Rosen, Gerald Rubin, Felicia Rubin –presidenta de Congregación B’nai Zion–,, Stuart Schwartz, Lee Schwartz, Peter Svarzbein, así como los rabinos Levi Greenberg, de Chabad Lubavitch, y Ben Zeidman, de Temple Mount Sinai.

People of the Crossing es el quinto de la serie Judíos de la frontera del director Artenstein. Artenstein, quien fundó Cinewest Productions con su esposa Judith Artenstein, es el director y productor de varias películas narrativas y documentales, incluidos Breaking Dawn, Love Always, A Day Without a Mexican, Ballad of an Unsung Hero y Challah Rising: The Jewish of New Mexico, parte de la serie Judíos de la frontera.

Nacido en California y criado en Tijuana, con antepasados de las dos ramas judías –ashkenazi sefardí–, Artenstein ha dedicado gran parte de su carrera a narrar la experiencia de comunidades en lugares distantes.

El estreno está patrocinado por la Federación Judía de El Paso y Las Cruces y El Paso Matters, con el apoyo de la Fundación de la Familia Feinberg y Felicia Rubin.

Los boletos cuestan $6, a la venta en la boletería del Teatro Plaza (sin cargo por servicio) y en Ticketmaster.com (aplican cargos por servicio).