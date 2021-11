Expanden zonas de prohibición de alcohol

El Concejo municipal de El Paso votó para expandir las áreas donde los contenedores abiertos de alcohol están prohibidos cerca de los refugios para personas sin hogar, una medida que expande los límites existentes a lugares fuera del Centro de El Paso.

Según las reglas actuales, los contenedores abiertos de alcohol están prohibidos alrededor de los refugios para personas sin hogar que se encuentran dentro de los límites del distrito comercial en el Centro de El Paso, de acuerdo con las regulaciones de la Comisión de Bebidas Alcohólicas de Texas.

Los funcionarios de la Ciudad dijeron que el cambio entró en vigencia de inmediato, pero los oficiales de Policía de El Paso recibirán capacitación antes de que ocurra cualquier cambio en la aplicación. Los funcionarios de la Ciudad no dijeron cuánto tiempo tomaría capacitar a los oficiales, pero esa capacitación probablemente ocurrirá “rápidamente”.

El distrito del Centro abarca partes de la ciudad cerca del puente Paso del Norte hasta la avenida Missouri, justo al Sur de la Interestatal 10. El distrito se extiende hacia el Este hacia las calles Cotton y Delta. El cambio a la ordenanza ahora se expande a menos de 1,000 pies de cualquier refugio para personas sin hogar en cualquier lugar de la ciudad.

La sanción por violar la nueva disposición municipal, considerada un delito menor de Clase C, es de 500 dólares.

La expansión de los límites ha suscitado preocupaciones sobre la criminalización de la población sin hogar.

La representante de la Ciudad Alexsandra Annello, quien emitió el único voto disidente del Concejo municipal en contra de enmendar la ordenanza, dijo que está decepcionada.

“Creo que esta ordenanza (cambio) es un paso atrás”, dijo Annello.

Annello dijo que la Ciudad debería buscar soluciones a largo plazo para ayudar a la población sin hogar en lugar de ampliar la posibilidad de citaciones y multas que pueden no pagarse. La falta de pago podría conducir a arrestos y encarcelamiento, dijo.

“Este es sólo un ciclo de reincidencia que muchos de nosotros hemos trabajado durante tanto tiempo para revertir”, dijo Annello.

El esfuerzo por cambiar la ordenanza se deriva de las quejas que la representante de la Ciudad Cissy Lizárraga dijo que recibió después de que se abrieron refugios de emergencia para personas sin hogar en el Centro para Personas Mayores de Hilos de Plata y un centro de bienvenida en el Centro Deportivo Chalío Acosta, en Delta Drive en el Centro de El Paso, en abril pasado en respuesta a la pandemia de Covid-19. Desde entonces, los refugios de emergencia han cerrado.

El distrito de Lizárraga se extiende desde el Sur de El Paso y el Centro hasta Upper Valley.

“Este cambio fue impulsado por algunas de las asociaciones de vecinos de mi distrito. Estos vecindarios han brindado un apoyo increíble a las personas sin hogar durante los tiempos muy difíciles de la pandemia, durante los cuales los vecinos tuvieron que adaptarse para albergar los refugios temporales en sus áreas”, dijo Lizárraga en un correo electrónico a El Paso Matters.

Lizárraga también dijo que la ordenanza se ajusta a lo que permite la ley estatal y que el cambio le dará a las fuerzas del orden una herramienta para prevenir o detener algunos patrones específicos de disturbios que han surgido alrededor de algunos de los refugios.

Lizárraga dijo que la ciudad creó equipos de alcance callejero no policiales en asociación con otros proveedores de servicios para personas sin hogar que brindan la respuesta inicial a las llamadas que involucran a personas sin hogar durante la pandemia de Covid-19.

“Por ahora, este cambio de ordenanza proporciona una herramienta adicional en casos más complicados que los equipos de alcance callejero no pueden abordar. Los agentes de Policía, como siempre, podrán ejercer su discreción y no arrestar ni multar a las personas que no estén causando problemas adicionales. Esto es para los casos más extremos”, dijo Lizárraga.