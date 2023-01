Expanden programa de intervención en crisis

Un lunes por la tarde en el extremo Este del condado de El Paso, la agente del Sheriff Alba Calzada escucha una llamada en el escáner de su unidad de patrulla: una mujer en el Este de Montana está teniendo una crisis de salud mental.

Calzada, uno de los primeros miembros del equipo de intervención de crisis (CIT) de la Oficina del Sheriff del Condado de El Paso, está familiarizada con la persona que habla: ha respondido a varias llamadas de la mujer en el pasado y la ha llegado a conocer. Calzada alerta al cuartel general que ella también responderá esta vez.

Incluso antes de conducir por el camino desértico sin pavimentar hacia la casa de la persona que habló, Calzada sabía que la mujer había solicitado una unidad de CIT y comenzó a evaluar sus antecedentes de salud mental. La mujer mayor vive sola; el resto de su familia ya no está en El Paso, lo que ha contribuido a sus problemas de salud mental.

La llamada, como otras a las que responden los equipos de intervención de crisis del Sheriff, puede ser impredecible. Pero la Oficina del Sheriff está mejor equipada para responder a las llamadas que involucran a personas en una crisis de salud mental con la reciente expansión de su programa de intervención en crisis que se lanzó por primera vez en abril de 2021.

Lo que comenzó como tres equipos creció a 10, y la cohorte más reciente completó el entrenamiento y asistió a las llamadas a principios de noviembre, dijo el comandante del Sheriff Ryan Urrutia, quien desarrolló el programa. Ahora hay 10 agentes, 10 médicos y dos sargentos que pueden viajar con el supervisor clínico, dijo. Entre ellos y el teniente que supervisa el programa, la Oficina del Sheriff puede mover hasta 12 equipos si es necesario.

“Realmente llegó a lo que queríamos”, dijo Urrutia. “En este punto con el 10, somos muy robustos”.

Alrededor de mil personas fueron asesinadas a tiros por la policía en los Estados Unidos en 2018; el 25% de ellas padecía una enfermedad mental, según un estudio de 2019 realizado por el Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law.

La misión detrás de los equipos de intervención en crisis es mejorar la capacidad de los agentes del orden para intervenir de manera segura, ayudar a esas personas a conectarse con los servicios de salud mental y, cuando las circunstancias lo permitan, desviarlos del sistema de justicia penal.

El Condado ha recibido alrededor de $4.3 millones de una variedad de fuentes, incluido el Programa de Subvenciones de Asistencia Judicial de la Oficina del Fiscal General y la Ley del Plan de Rescate Estadounidense, para lanzar el programa. En el año fiscal actual, el proyecto también recibirá alrededor de $4 millones en subvenciones.

La Oficina del Sheriff se asocia con Emergence Health Network, el proveedor de servicios de salud mental más grande del área, para emparejar a un oficial con un médico para responder juntos a las llamadas que involucran a personas con enfermedades mentales, con énfasis en reducir las situaciones de tensión.

Urrutia dijo que los equipos adicionales ayudan a garantizar que haya cobertura para todas las áreas periféricas no incorporadas del condado, como Horizon, Anthony y San Elizario. Antes de expandirse, los equipos no favorecían un área sobre otra, sino que intentaban responder a la mayor cantidad posible de llamados, dijo.

Satisfacer la necesidad

Para Calzada, quien comenzó su carrera en la aplicación de la ley con la Oficina del Sheriff en 2012, servir en el CIT se alinea con su interés de mucho tiempo en la salud mental. Se dio cuenta de la necesidad de estos servicios mientras trabajaba en el Centro de Detención del Condado de El Paso durante sus primeros dos años en el trabajo.

Calzada dijo que hubo casos en los que notó que algunas personas en la cárcel podrían haber tenido un episodio psicológico o una alucinación y que se metieron en problemas por un cargo como travesura criminal que podría haberse beneficiado de una respuesta de CIT.

“Así que lo vi desde entonces y cuando CIT comenzó, se sentía realmente diferente al poder decir, ‘oye, déjame ayudarte’”, dijo.

Durante su respuesta a la mujer en Montana Vista, Calzada habló tranquilamente con la persona que llamó en su porche delantero durante aproximadamente media hora. La agente hizo preguntas clave sobre cómo se sentía y si estaba pensando en hacerse daño. También preguntó si había comido ese día o si había bebido suficiente agua.

El Paso Matters no identifica a las personas en una crisis de salud mental.

Para Calzada, esos pequeños detalles pueden marcar una gran diferencia en la receptividad de una persona a la ayuda que está tratando de brindar.

“Siempre vuelvo a las necesidades humanas de todos cuando trato con personas”, dijo.

Ver resultados

La Oficina del Sheriff ha respondido al menos a mil 43 llamadas de personas sospechosas de tener una crisis de salud mental desde que se lanzó el programa.

Urrutia dijo que uno de los beneficios de CIT ha sido una reducción general de los incidentes de uso de la fuerza en todo el departamento.

Él acredita que con múltiples estrategias que el departamento ha implementado, incluidas sesiones informativas de turno con los equipos de intervención de crisis y los oficiales de patrulla. Esas reuniones permiten que los equipos de CIT brinden a los oficiales de patrulla herramientas para usar cuando se encuentran con una persona que puede estar teniendo una crisis nerviosa. Dijo que todos los agentes del Sheriff también se han sometido a la capacitación de oficiales de paz de salud mental requerida por el estado.

“Les estamos dando herramientas adicionales para desplegar o llamarnos al CIT para que entren y ayuden a reducir la escalada, sin tener que usar la fuerza, sin tener que ponerse en esa situación, o poner a uno de nuestros ciudadanos en esa situación” afirmó Urrutia.

El teniente Jerome Washington, quien supervisa el programa, dijo que desde que comenzaron las unidades CIT, han podido completar 448 órdenes de detención de emergencia sin tener que usar la fuerza para ejecutarlas. Las órdenes se utilizan para detener a personas por su propia seguridad cuando atraviesan una crisis mental que pone en peligro su salud, seguridad y vida o de otras personas.

Washington dijo que estas situaciones pueden manifestarse como resultado de problemas de salud mental como depresión, ansiedad, esquizofrenia o cualquier situación de la vida que sea abrumadora para la persona, como la pérdida del empleo o la muerte de un ser querido. La crisis también puede ser inducida como resultado de la automedicación y el uso de estupefacientes ilegales, dijo.

Las órdenes de detención de emergencia pueden estar vigentes hasta por 48 horas.

Washington dijo que los equipos pudieron desviar a 739 clientes de posibles cargos criminales y encarcelamiento innecesario. De ellos, 667 personas también fueron desviadas de la hospitalización innecesaria en salas de emergencia al derivarlas a servicios ambulatorios o centros de salud mental.

Algunos de esos socios para órdenes de detención de emergencia y tratamiento voluntario para pacientes hospitalizados incluyen El Paso Behavioral Health Center, Rio Vista Behavioral Health Center, El Paso Psychiatric Center y Peak Behavioral Health Center.

Entrenamiento más allá de la Oficina del Sheriff

Los oficiales que se unen al programa CIT se someten a dos semanas intensivas de capacitación en el aula y la tercera semana de juego de roles en la sede ubicada en Far East El Paso, cerca de Montana Avenue.

El grupo reciente incluyó a oficiales de otras agencias policiales del área, incluido un oficial del Distrito Escolar Independiente de Canutillo.

René Hurtado, jefe de personal de Emergence Health Network, dijo que Emergence capacita a todos los programas CIT de las fuerzas del orden locales.

“En tan solo unos pocos años, se ha convertido en esta iniciativa de toda la región, donde las ciudades y los condados se unen y dedican recursos y firman estos acuerdos”, dijo Hurtado. “Ahora estamos brindando un nivel de servicio que era realmente inaudito hace sólo cinco años”.

Durante los ejercicios de juego de roles, los agentes del Sheriff y los médicos trabajan a través de varios enfoques sobre cómo se comunicarían con un individuo o una situación en el campo y obtienen retroalimentación de los capacitadores sobre cómo esos enfoques fueron apropiados o podrían mejorar.

El sargento Salvador Vergara, un miembro original de la unidad de la Oficina del Alguacil y el primer supervisor del programa, dijo que la capacitación ayuda a los agentes y a los médicos de salud mental a ganar confianza para estar en el campo. Vergara dijo que una vez que finaliza la capacitación, los agentes y los médicos trabajan juntos en turnos de 8 horas.

No asignan un médico específico a un Sheriff o un Sheriff específico a un clínico porque necesitan que todos se sientan cómodos con todos, dijo.

“Siempre los rotamos porque queremos que se sientan seguros y cómodos trabajando juntos”, dijo Vergara.

Cuando se envían a una llamada CIT, el equipo de respuesta puede obtener información de inmediato sobre si la persona ha sido vista antes. También intentan ponerse en contacto con la persona antes de llegar a la escena para asegurarse de que esta sepa que se acerca.

Andrés Arvizu, director del programa Emergence CIT, dijo que se asociaron con el Departamento de Policía de El Paso que lanzó su programa en 2019, la Oficina del Sheriff y recientemente se asociaron con el Departamento de Policía de Socorro y oficiales del Distrito Escolar Independiente de El Paso y el distrito escolar de Canutillo.

“Ya sea que viva en Vinton o en El Paso, seguirá recibiendo el mismo nivel de servicio”, dijo Arvizu.

Arvizu señaló que parte del programa también es un seguimiento después de siete días para ver cómo le está yendo al cliente y asegurarse de que esté conectado a los servicios continuos.