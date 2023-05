Expanden detección de cáncer en la frontera

El Paso.- El doctor Subhasis Misra llegó a El Paso con una misión. Un eminente cirujano de cáncer certificado, se embarcó en un viaje de un mes para comprender el panorama de salud único de nuestro Borderplex antes de atender a sus primeros pacientes. Lo que descubrió pintó un retrato vívido de una región que lidia con disparidades de salud, casos de obesidad e hipertensión superiores al promedio. Estas condiciones, conocidas colectivamente como síndrome metabólico, se han relacionado con varias formas de cáncer, tanto como un precursor de la enfermedad como un indicador de peores resultados.

Para Misra, también profesor asociado de cirugía en el Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad Texas Tech (TTUHSC) en El Paso, los detalles de estas estadísticas regionales de atención médica fueron primordiales. A través de ellos, buscó desentrañar las complejidades del tratamiento del cáncer de mama y otros tipos de cáncer dentro de las diversas comunidades que constituyen nuestra comunidad fronteriza.

“Siempre me ha gustado ser un guía y un defensor de mis pacientes en el momento de mayor necesidad”, dijo el doctor Misra. “A veces, no puedo operar todos los cánceres. Sin embargo, puedo ofrecerles caminos. Eso es lo que me atrajo de este campo”.

Su experiencia en oncología quirúrgica y atención integral del cáncer ya está fortaleciendo la posición de la universidad como proveedor líder de servicios médicos especializados en la región.

Misra obtuvo su título de médico en la India e hizo su internado en cirugía general en el Centro Médico de la Universidad Rush en Chicago, y una residencia en cirugía general en el Fairview Hospital Cleveland Clinic Health System en Cleveland, donde se desempeñó como jefe de residentes. Luego completó una beca de oncología quirúrgica en el Hospital Jackson Memorial de la Universidad de Miami en Miami. Su interés en el liderazgo y la administración lo llevó a obtener una maestría en administración de sistemas de salud de la Universidad Rush.

Su conjunto de habilidades se extiende a la realización de una amplia gama de cirugías de cáncer, incluidos procedimientos avanzados para cánceres de esófago, estómago, intestino delgado, colon, recto, hígado y páncreas.

El nombramiento del Misra demuestra el compromiso de la institución de brindar atención médica de primer nivel a sus pacientes.

El cáncer de mama es el cáncer más común entre las mujeres en los Estados Unidos y afecta de manera desproporcionada a las mujeres hispanas en nuestra región. Si bien las mujeres hispanas tienden a tener una incidencia más baja de cáncer de mama en comparación con las mujeres blancas no hispanas, sus resultados difieren, lo que lleva a una mayor incidencia de mortalidad. Esto se debe a tasas de detección más bajas, acceso limitado a la atención médica, diagnóstico en etapa tardía, factores genéticos únicos y estado socioeconómico.

Misra ve estos problemas como responsabilidad de los agentes de cambio de atención médica, como TTUHSC El Paso. Hizo hincapié en la importancia de cerrar la brecha entre la experiencia médica que ofrecen las principales instituciones como TTUHSC El Paso y la accesibilidad de estos servicios para las comunidades marginadas de nuestra región. "Si bien TTUHSC El Paso sobresale en fomentar el acceso a la atención médica", comentó, "es crucial recordar que muchos en nuestra región carecen de los recursos para perder un día de trabajo para obtener exámenes de detección y acceder a la atención médica. Nuestra responsabilidad es ayudar a construir un puente que los conecta con la atención que necesitan".

Ahí es donde el Centro de Cuidado de los Senos de TTP El Paso juega un papel importante. El Breast Care Center se compromete a brindar a los pacientes locales atención integral y de alta calidad para el cáncer de mama sin la necesidad de salir de nuestra comunidad. El centro ofrece una amplia gama de opciones de diagnóstico y tratamiento, incluidos servicios avanzados de imágenes, planes de tratamiento personalizados y un equipo multidisciplinario de especialistas. Este enfoque garantiza una atención perfecta desde el diagnóstico hasta el tratamiento.

Además, la investigación y los ensayos clínicos son cruciales para mejorar nuestra comprensión de la atención del cáncer. Como los hispanos a menudo están subrepresentados en los ensayos clínicos, el centro trabajará activamente para establecer colaboraciones con investigadores y socios comunitarios, lo que en última instancia beneficiará a nuestra comunidad.

A medida que el Centro de Cuidado de los Senos de TTP El Paso avanza bajo el liderazgo del doctor Misra, los pacientes de la región pueden esperar acceso a tratamientos avanzados contra el cáncer y atención integral. Su amplia experiencia y conjunto de habilidades prometen contribuir significativamente a la universidad y la comunidad a la que sirve.