Éxodo centroamericano a EU, un drama complejo

Nueva York— Las fotos de Fred Ramos sobre las fuerzas que orillan a los migrantes a huir de Centroamérica son atemporales. No se debe a su composición necesariamente, sino más bien a su temática: las prolongadas crisis políticas, sociales y ambientales de la región.

Durante los últimos cinco años, Ramos ha fotografiado la migración y sus orígenes en una región en la que los ricos y la gente con conexiones en el ámbito político desobedecen de forma descarada las leyes que protegen el medioambiente o prohíben la corrupción. La violencia se utiliza como fuerza política –o tan sólo para ajustar cuentas– y las pandillas dominan barrios enteros. Los policías de San Salvador están bajo fuego –literalmente– o en contubernio con el crimen organizado. Mientras tanto, según Ramos, el cambio climático y la falta de una planeación adecuada y de infraestructura agrícola ha dejado a los campesinos a merced de sequías devastadoras.

Aunque los titulares de los periódicos se centran en las pandillas y la violencia, Ramos –quien trabaja para el sitio web de periodismo de investigación El Faro en El Salvador– sabe que las razones por las que la gente sale huyendo son múltiples.

“La crisis migrante en Centroamérica es muy complicada”, comentó Ramos. “Las personas se van por una razón o por todas las razones juntas. Sin embargo, los medios internacionales lo retratan de una manera más simple, pero no es sólo porque algunas pandillas quieran matarlas”.

Después de haber viajado entre Nicaragua y Guatemala durante años, Ramos ha documentado las pérdidas humanas a lo largo del camino. En octubre pasado, Ramos alcanzó a la caravana migrante en Ciudad de Guatemala, y la siguió cuando entró a México y se dirigió rumbo al norte del país hacia Tijuana. Ramos señaló que los migrantes que se le unieron en la capital guatemalteca estaban huyendo de un Gobierno en el que la corrupción y la impunidad se mantienen atrincheradas con terquedad.

Aunque el congreso guatemalteco propuso otorgar amnistía por los crímenes de guerra cometidos durante la guerra civil de 36 años en la que estuvo sumido el país y que dejó un saldo de más de doscientas mil personas asesinadas, la indignación internacional logró que se postergara la votación. Este año, el Gobierno intentó prohibir la entrada a los investigadores anticorrupción de las Naciones Unidas después de que comenzaron a indagar en las contribuciones para la campaña del presidente Jimmy Morales.

“La gente dijo que el año pasado hubo motivaciones políticas detrás de la migración”, comentó Ramos. “Pero, ¿por qué hubo tantas personas?”. Ramos agregó que los migrantes que vio eran diferentes a los de décadas anteriores.

“Había muchas mujeres y muchos niños”, mencionó. “Fue una situación distinta de lo que sucede con los migrantes ‘regulares’, quienes suelen ser hombres solteros”.

En Honduras, la turbulencia política en curso por la impugnación de las elecciones presidenciales del año pasado es tan sólo el último desafío. Además, las condiciones de sequía a lo largo de los años han dejado a los campesinos en una situación de vulnerabilidad, hecho que ha enfatizado una falta de previsión del Gobierno. Mientras tanto, las controvertidas concesiones a las mineras y otras a empresas extranjeras han tenido efectos perjudiciales en el campo.

En una zona no muy alejada de donde asesinaron a Berta Cáceres, una activista ambientalista, Ramos exploró los efectos de una presa que interrumpió el acceso a una fuente necesaria de agua.

“Los campesinos no tienen educación, el cambio climático afecta sus cosechas y viven en zonas rodeadas de pandillas”, afirmó Ramos. “Eso fue lo que vi en la caravana”.

Ramos encontró que, aunque Nicaragua no sufría el tipo de actividad criminal vista en otras partes de la región, el estancamiento político ha provocado la migración hacia el norte. Cada vez son más las voces que exigen la renuncia del presidente Daniel Ortega –el ex líder sandinista de la revolución que expulsó a Anastasio Somoza Debayle–, porque lo acusan de corrupción.

“Daniel Ortega ha superado por mucho a Somoza”, comentó Ramos. “Ahora es el peor dictador en la historia nicaragüense”.