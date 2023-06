Exigen renovar fuerza laboral con migrantes

Líderes empresariales, comunitarios y religiosos de El Paso exigen de manera contundente renovar la fuerza laboral con migrantes, a través de una reforma –como la propuesta por la congresista Verónica Escobar–, ante el déficit de trabajadores que presenta actualmente Estados Unidos.

Datos de organizaciones no partidistas señalan que existen 1.9 millones de vacantes abiertas en las industrias de hospitalidad, servicios y construcción, ante el retiro de las antiguas generaciones.

Para buscar soluciones, líderes empresariales, de Gobierno, personas inscritas bajo el programa de Acción Diferida para los llegados en la Infancia (DACA), Iglesia y de la sociedad civil participaron en una mesa redonda para analizar la problemática.

En el marco de la reciente presentación de la propuesta ‘Ley de Dignidad’ , presentada por la legisladora paseña Verónica Escobar –demócrata por Texas– y María Elvira Salazar –republicana por Florida– los asistentes respaldaron la iniciativa al coincidir en que por primera vez están ante una propuesta bipartidista, integral y sólida.

Reforma migratoria, economía, fuerza laboral, el programa DACA y seguridad fronteriza, entre otros fueron los temas expuestos durante una reunión denominada El Paso Workforce and Border Security Solution, organizada por la Cámara de Comercio Hispana (EPHCC), celebrada en el salón ‘Moonlight Adobe Hall’ ubicado en el 10180 Socorro Rd. en la ciudad de Socorro.

“Creemos firmemente que debe haber una reforma migratoria”, afirmó Cindy Ramos-Davisson, CEO de EPHCC, al resaltar la importancia y los beneficios económicos que aporta la comunidad inmigrante que ingresa al país.

Detalló que los inmigrantes que entran al país deben ser notados como una parte sin explotar dentro de las filas de la fuerza laboral. Obtener empleados y promover la reunificación familiar de aquellos que están dentro de nuestro país deben estar a la vanguardia de la reforma, aseguró.

Al igual que ella, los participantes se pronunciaron por que los legisladores de ambos partidos se sumen a la causa y apoyen la propuesta.

De acuerdo al sector empresarial, la región de El Paso es un motor económico binacional vibrante, con un 22.2% de su población nacida fuera de los Estados Unidos y con un poder adquisitivo de $3,200 millones de dólares.

Sin embargo, la región enfrenta escasez de mano de obra y un sistema de inmigración que no funciona, que no satisface las necesidades de mano de obra de las empresas y comunidades de El Paso.

Y es que tan sólo este año, el país tendrá una escasez de 500 mil trabajadores en la construcción como resultado del auge de la construcción. Y se proyecta, señalan, que tendrá una escasez de 300 mil ingenieros y 90 mil técnicos para fines de la década.

“Ahora es el momento de aprobar soluciones fronterizas y de mano de obra que hagan crecer la economía de El Paso, hagan que nuestra región sea más competitiva y mantengan unidas a las familias de El Paso”, dijo durante la conferencia de prensa organizada al final de la sesión privada.

Andrea Hutchins, CEO de la Cámara de Comercio de El Paso, dio a conocer que “realmente estamos inspirados de ver que el arduo trabajo de nuestros representantes locales da sus frutos, y estamos emocionados de ver a nuestros funcionarios electos liderando el camino hacia una reforma migratoria integral”.

Expresó que la oficina de la congresista Escobar nos ha puesto al frente de la conversación nacional sobre inmigración al invitarlos a participar en mesas redondas sobre estos asuntos, así como a ser parte de la reunión de la delegación con el presidente Biden el pasado 8 de enero.

Resaltó que estas discusiones bipartidistas les permiten involucrarse y expresar las preocupaciones de la comunidad empresarial local a nivel estatal y nacional, al tiempo que les brinda la oportunidad de defender las necesidades de esta comunidad.

De igual forma se resaltó que el representante Tony Gonzales (TX-23) también los ha incluido en conversaciones sobre el tema y recientemente participó en la propuesta de la “Ley de Estrategia de Retención y Contratación Rural y Remota” de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, invitando al Congreso a abordar la escasez de oficiales de CBP en áreas rurales.

David Stout, comisionado del Condado de El Paso por el Precinto 2, dijo: “hoy todos estamos de acuerdo con el hecho de que el sistema migratorio que tenemos en Estados Unidos no encaja bien con la realidad que existe en el sector privado cuando se habla de la carencia de mano de obra, pero también no encaja en la situación en que se encuentran los migrantes en sus países. Tenemos un sistema migratorio bastante restrictivo”, afirmó.

Apuntó que se ha hablado en las últimas décadas de asegurar la frontera, pero no se ha tenido una plática fuerte sobre reformar el sistema migratorio más allá de la seguridad en la frontera.

El comisionado destacó la importancia de este tipo de charlas en la que los líderes estatales de la asociación de Texas Association Business escuchen el punto de vista de los líderes que vemos el problema a diario.

No obstante demandó que no es suficiente que aboguen a la causa con los funcionarios electos, a quienes soportan en tiempos electorales, si no toman cartas en el asunto más allá de su abogacía… “muchas veces algunas organizaciones desafortunadamente son las que impulsan o apoyan demasiado a funcionarios electos como el gobernador Abbott, que no está en la misma página con lo que estamos hablando”.

Lo anterior tras cuestionar que el gobernante texano se ha caracterizado por atemorizar a los migrantes, hablar negativamente de la frontera, traer soldados y abogar por implementar leyes migratorias basadas en xenofobia y racismo para mantener a la gente fuera.

“Y hacer un llamado para tomar acción, y llamar a nuestros congresistas para apoyar distintos proyectos de ley que se han propuesto en el Congreso y que tiene que ver con regularizar el estatus a los residentes de DACA y la propuesta presentada por las legisladoras federales que pretende trabajar en una reforma migratoria”.

A su vez la alcaldesa de la ciudad de Socorro, Ivy Avalos y anfitriona del evento, dijo sentirse complacida de que la ciudad que representa haya sido sede de esta plática de interés para la comunidad fronteriza, especialmente la migrante.

Expresó, que al igual que ella, que proviene de una familia mexicana, y que al igual que muchos inmigrantes sus padres y abuelos hicieron su vida aquí, debe darse una oportunidad a todos aquellos extranjeros que anhelan radicar en este país.

“En Socorro necesitamos trabajos, industria, comercio, tenemos el trabajo pero no tenemos quién lo opere. Necesitamos a personas que lo hagan”, manifestó tras apuntar la urgencia de una reforma migratoria que permita ofrecer visas a quienes quieren laborar y al mismo tiempo mantener una frontera segura.

Edgar Falcón, un inmigrante quien llegó a este país en su infancia y que hoy goza del programa DACA, refirió la urgencia para que se le dé una respuesta a su estatus migratorio. “Gracias a ese permiso de DACA pude prepararme como maestro de kinder pero si me lo quitan no podré seguir ejerciendo y estar en este país”.

Avalos, al igual que el obispo Mark Seitz, manifestó que con el movimiento pro reforma migratoria encabezado por las legisladoras federales y al cual se han sumado representantes de ambos partidos, se podría decir que estamos en la antesala de ese logro que se ha seguido por décadas sin éxito.

“Soy un hombre de fe. Creo que con este punto de vista vamos a entender lo que realmente necesitamos, no es una cuestión de migración, sino una cuestión de que creemos… pensamos que podemos seguir este día las enseñanzas de Cristo”.

Y apuntó: “en esta situación y mi respuesta es: "Sí podemos". Necesitamos tener amor y compasión para los necesitados. Y poder continuar diciendo que el Evangelio pertenece a una vida buena todavía en nuestro país y en el resto del mundo”.

Resaltó que esta cuestión de migración afecta a todos y puede hablarse de eso desde muchas diferentes perspectivas… por ejemplo, hoy hablamos de la necesidad de los negocios… tener trabajo, tener trabajadores. Los negocios necesitan empleados, reconocen que es importante que venga gente del otro lado y puedan recibir su visa para cruzar sin problema.

Señaló que en los Estados Unidos hay una gran necesidad de trabajadores porque en estos tiempos las parejas ya no están teniendo tantos hijos. “Nuestra economía depende de la habilidad de crecer y para crecer necesitamos trabajadores”, puntualizó.

“Soy una persona de esperanza, una persona de fe en Dios y por eso tengo fe y esperanza en que las políticas puedan cambiar y necesitamos continuar haciendo lo que podamos para mover a nuestros legisladores, a nuestro Congreso para trabajar juntos en eso y estoy muy agradecido con los legisladores que pueden mostrarnos un camino”.

Y remató: “Al mismo tiempo soy un realista y sé que es una gran jornada con muchos retos en el camino, pero necesitamos también no solamente de fe y esperanza sino también perseverancia para eso y creo que el bien va a ganar”.

Juan Carlos de la Cerda, director de la Coalición Estadounidense de Inmigración Empresarial del estado de Texas, expresó que no es posible que un juez decida que tenemos que separarnos de nuestras familias siendo básicamente estadounidense. Eso no se entiende, agregó tras afirmar que el que las empresas no tengan trabajadores podría hacer caer en una recesión.

“Nosotros pedimos al senador Cruz y al senador Cornyn y además a nuestro congresista Tony Gonzales a que apoyen la propuesta bipartidista denominada Ley de Dignidad de la congresista Escobar porque esto va a disminuir la escasez de mano de obra y sobre todo a que las familias de El Paso se mantengan unidas.

En la reunión participaron la alcaldesa Ivy Avalos; Jon Barela, director ejecutivo de la Alianza Borderplex; Juan Carlos Cerda, director en el Estado de Texas de la Coalición Estadounidense de Inmigración Empresarial; Edgar Falcón, miembro de la junta American Families United; Glenn Hamer, director ejecutivo, Asociación de Negocios de Texas; Woody Hunt, presidente senior de Hunt Companies; Andrea Hutchins, CEO de la Cámara de Comercio de El Paso; Jennie Murray, CEO del Foro Nacional de Inmigración; Cindy Ramos-Davidson, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Hispana de El Paso y el obispo Mark Seitz, de la Diócesis Católica de El Paso.