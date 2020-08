Exigen mejorar calidad del aire

Ivanna Leos / El Diario de El Paso / Vecinos están hartos de contaminación por tráilers, dicen Ivanna Leos / El Diario de El Paso / Vecinos del area del Chamizal asistieron a reunion pública

La organización Familias Unidas del Chamizal salió victoriosa en una demanda realizada en contra de la Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA), la cual exige a los gobiernos estatal y municipal que implementen un plan estratégico para mejorar la calidad del aire en El Paso.

Reunidos frente a las instalaciones de Bowie High School, ubicada en la cuadra 801 de la calle San Marcial, los asistentes manifestaron que el propósito de su querella es forzar a la agencia EPA a elaborar un plan para reducir la contaminación del aire y así mejore su calidad de vida.

Familias Unidas del Chamizal inició esta demanda en el 2018, con el apoyo de Sierra Club y la Ciudad de Sunland Park, NM. Según la demanda, EPA violó el Acta de Aire Limpio cuando la agencia decidió que El Paso tenía niveles de la contaminación de ozono saludable.

De acuerdo con David Baake, abogado en representación de la organización de familias, la demanda comenzó en 2018 debido a que El Paso y Nuevo México contienen altos grados de contaminación en el aire que causa problemas de salud.

Los más afectados por dicha situación son los niños y adultos mayores, con padecimientos como el asma, problemas del corazón y otras enfermedades respiratorias.

“Tenemos entre 12 y 13 muertes cada año sólo porque hay mucha contaminación del aire. Creemos que el Gobierno federal y el de Texas tienen que hacer algo para controlar y reducir los grados de contaminación”, dijo Baake.

Hicimos esta demanda hace dos años y en este mes recibimos la decisión de la Corte en la que ellos dijeron que El Paso no tiene alto riesgo de este contaminante. Entonces ahora se hará una evaluación para que los gobiernos federal y estatal actúen”, añadió.

Además, el abogado dijo que según la Ley Federal de Aire Limpio, el Estado debe de hacer un plan para controlar la contaminación por lo que, con la demanda y la nueva victoria anunciada, ahora sólo se espera a que el Gobierno haga un plan para reducir la contaminación.

“Los camiones que cruzan a diario la frontera, las industrias de energía eléctrica, todos los vehículos de carga que utilizan combustibles, todo eso es contaminación y este sector es el que la recibe. La Ciudad de El Paso culpa a Juárez de ser los responsables de tener tanta contaminación por tener el doble de población que El Paso. Sin embargo, esa no es la realidad. El Paso es una ciudad que no está limpia, que su calidad de aire no es buena y los gobiernos tienen que dejar de culpar a México y hacer algo al respecto”, finalizó el abogado.

Hilda Villegas, integrante de Familias Unidas del Chamizal dijo que al ser una comunidad compuesta por familias migrantes y de bajos recursos, esta situación se ha convertido en algo importante para el barrio ya que es una forma de establecer una conversación con los funcionarios de El Paso sobre la lucha contra las injusticias ambientales basadas en una discriminación racial.

“El área del Chamizal es una comunidad que se concentra a lo largo de los límites de la frontera y cerca del puente internacional. Todos los días miles de vehículos de carga cruzan la frontera y envenenan a nuestros hijos”, dijo Villegas.

“La Ciudad de El Paso no puede seguir poniendo excusas para proteger a estas industrias que están envenenando a nuestra comunidad, que carece de los recursos necesarios para combatir estas injusticias. Las comunidades como nosotros somos las que tenemos que pagar por esto y nuestros hijos son los que se están muriendo y los que están pagando”, añadió.

Villegas agregó que ante la pandemia de Covid-19 los riesgos de este sector se han incrementado.

“Las comunidades como nosotros tenemos que estar conscientes de que esto empeora la situación de las personas que tienen su salud comprometida. El Covid-19 pone en riesgo más a nuestros hijos. Nosotros no tenemos por qué sufrir a diario la contaminación que afecta a nuestros hijos y los enferma de asma, de problemas respiratorios y que ahora son más vulnerables por la pandemia”.

“Esta demanda abre las posibilidades para sacar a la luz la realidad de esta ciudad y tratar de hacer algo para resolver este problema”, finalizó.