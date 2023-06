Exigen investigar a DeSantis por engaños a migrantes

Políticos, religiosos y líderes sociales de El Paso exigen al Departamento de Justicia de los Estados Unidos iniciar una investigación en contra del gobernador de Florida Ron DeSantis, bajo cargos de tráfico de inmigrantes; la Iglesia católica calificó la situación como repudiable.

Lo anterior luego de que la División de Manejo de Emergencias de Florida confirmara que transportó en dos ocasiones a un grupo de migrantes asentados en los alrededores de la iglesia del Sagrado Corazón en El Paso, Texas a Sacramento, California, bajo engaños.

PUBLICIDAD

“El Gobierno de Florida está usando inmigrantes, a personas vulnerables para avanzar su política”, denunció la legisladora paseña Verónica Escobar, al denunciar que lo que está haciendo DeSantis “es irresponsable, están usando el dinero de la gente de Florida que está pagando impuestos para avanzar la política de DeSantis”.

De acuerdo a testigos, cinco personas –presuntos agentes del gobernador de Florida, Ron DeSantis– se presentaron afuera de una iglesia de El Paso la semana pasada preguntando a los migrantes si querían trabajo, techo y santuario fuera de esta ciudad.

“Esto que hace DeSantis es un ultraje”, afirmó la congresista tras señalar que este personaje de la política está utilizando a seres humanos vulnerables como si fueran un peón político” al señalar que su objetivo es promover su campaña para presidente”.

Para el juez del Condado de El Paso, Ricardo Samaniego, la actitud asumida por el gobernador de Florida es reprobable y nada humanitaria. “Es parte de nuestro país no importa cómo lo veamos, y es como decir no los quieren en las calles aquí pues no le hace que estén en las calles de Nueva York. Eso no es humanitario”.

Nada humanitario: obispo

Al igual que la congresista Escobar el obispo de la Diócesis de El Paso, Mark Seitz, consideró que la intención de DeSantis no es humanitaria si no política.

“Sin entrar en detalles políticos, parece claro que fueron utilizados no por la preocupación por los migrantes, sino como parte de un esfuerzo por dejar en claro una postura política”, expresó monseñor Seitz a Associated Press.

Explicó que muchos de los migrantes que llegan a Estados Unidos no conocen la geografía, incluyendo qué tan lejos se encuentra una ciudad o estado de otro, y simplemente están impacientes por seguir adelante.

“Si lo que se pretende es ayudar a una persona que necesita llegar a un determinado destino donde tiene un patrocinador, donde tiene un trabajo o algo por el estilo, es un acto admirable”, dijo Seitz. “Pero si se les traslada simplemente para utilizarlos con fines políticos, es repudiable”.

Pero a pesar de las críticas recibidas por diferentes líderes de la política, iglesia y la sociedad civil, DeSantis no da su brazo a torcer y pronto publicó en sus redes sociales: “si el presidente Biden no cumple con su trabajo de proteger la frontera el estado de Florida sí lo hará”, aseguró quien en días pasados anunció que se postula para la nominación presidencial.

Según el periódico Sacramento Bee, 16 migrantes de Venezuela y Colombia volaron el viernes desde El Paso a Sacramento y luego los dejaron frente a las oficinas de la Diócesis Católica Romana de Sacramento.

El lunes, el mismo avión llevó a 20 migrantes de El Paso a Deming, Nuevo México, y luego a Sacramento, según el periódico y el sitio web de seguimiento de vuelos FlightAware.

La División de Manejo de Emergencias de Florida confirmó el martes su participación en el vuelo de migrantes de Texas a Sacramento.

‘Deben ser enjuiciados’

Los grupos de derechos de los inmigrantes en El Paso, incluida la Red Fronteriza por los Derechos Humanos (BNHR), han manifestado su desacuerdo con las acciones de Florida. Dicen que les mintieron a los migrantes para que participaran en los vuelos.

“Es una declaración política”, dijo Fernando García, director ejecutivo de BNHR. “Debe quedar muy claro que no lo hacen para ser buenos seres humanos”.

La directora ejecutiva de Servicios Diocesanos de Migración y Refugiados, Melissa López, dice que las acciones de Florida deben ser investigadas.

“Si fueron coaccionados al recibir información fraudulenta, se debe investigar y enjuiciar a esas personas”, dijo López. “Cada vez que hay fraude involucrado en la coerción, creo que es un acto delictivo potencial adicional”. El demócrata Gavin Newsom, gobernador de California que es un potencial futuro candidato presidencial, ha sugerido que el asunto podría merecer “acusaciones de secuestro”, tras calificar a DeSantis en un tuit como un “hombre pequeño y patético”.