Exigen en NM endurecer castigos vs criminales

Albuquerque, NM— Madres que perdieron a sus hijos a causa de la violencia en Nuevo México dijeron el lunes que se debe hacer algo para mantener a los sospechosos acusados de crímenes brutales tras las rejas antes de sus juicios, lo que marcó el inicio oficial de un debate legislativo sobre una propuesta de cambio al problemático sistema de prisión preventiva del estado.

Junto con los fiscales de Distrito, las madres dijeron a los miembros del comité de la Cámara que la legislación para mantener a los acusados más peligrosos –acusados de asesinato, violación y otros delitos violentos– encarcelados en espera de juicio ayudaría a cerrar una ‘puerta giratoria’, que muchos culpan por los homicidios récord en Albuquerque y otros delitos en otras partes del estado.

Las demandas han llegado a un punto febril para que los legisladores de Nuevo México reconsideren las reformas del sistema de fianzas, que inicialmente tenían la intención de evitar que los acusados de bajo riesgo languidecieran en la cárcel durante meses antes de sus juicios.

El sistema también permite a los jueces la capacidad de ordenar la detención de los acusados considerados peligrosos.

Ángel Alire dijo que su hijo de 22 años fue asesinado a tiros por un adolescente que estaba en libertad bajo fianza mientras esperaba juicio por otros delitos. El acusado llevaba un monitor en el tobillo en el momento del tiroteo y Alire dijo que más tarde se enteró de que no había monitoreo del sospechoso fuera del horario laboral, los fines de semana o los días festivos.

Johnnie Trujillo, exjefe de Policía de la pequeña ciudad de Socorro, les contó a los legisladores sobre un acusado que se cortó el monitor de tobillo en los escalones del juzgado, diciendo que tales condiciones de liberación no han sido efectivas en su comunidad.

La fiscal de Distrito Dianna Luce, que representa a tres condados en el Sureste de Nuevo México, dijo que ha manejado casos en los que los acusados de contacto sexual delictivo con un menor han reincidido mientras estaban en libertad en espera de juicio.

Alire dijo que los críticos de la legislación han sugerido que el sistema actual está funcionando.

“Bueno, aparentemente no está funcionando porque mi hijo está muerto y hay muchos otros ejemplos del sistema defectuoso”, dijo. “¿Alguien puede decirme o mirarme a los ojos y decir que una vida no vale la pena para probar algo nuevo? No puedo decirles con un 100 por ciento de confianza que estos proyectos de ley funcionarán, pero basta de hablar: necesitamos acción. Vale la pena intentarlo”.

Los expertos en políticas de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) de Nuevo México, los defensores públicos y los abogados defensores penales dijeron a los legisladores que la propuesta plantea serias cuestiones constitucionales y que surgirían más desafíos legales si el Estado transfiere la carga a los acusados para demostrar que no son un peligro para la comunidad.

También argumentaron que detener a más personas ejercería más presión sobre las cárceles del condado sobrecargadas y el sistema judicial.

Los partidarios cuestionaron el reclamo, diciendo que la legislación se adaptaría estrictamente a sólo ciertos delitos.

En 2017, Nuevo México se unió a un número creciente de estados que adoptaron enfoques basados en el riesgo para liberar a los acusados que pusieron menos énfasis en las garantías financieras, luego de que los votantes aprobaran una enmienda constitucional el año anterior para permitir que los jueces negaran la libertad bajo fianza a los acusados considerados extremadamente peligrosos.

La enmienda constitucional también otorgó la libertad previa al juicio a los sospechosos que no se consideran una amenaza pero permanecen encarcelados porque no pueden pagar la fianza.

El público se ha sentido frustrado con el resultado y algunos políticos han reconocido que es necesario realizar cambios en el sistema de justicia previa al juicio. Eso incluye a la gobernadora demócrata Michelle Lujan Grisham, quien se postula para la reelección este año.

El representante Damon Ely, demócrata de Corrales, dijo que existe un amplio reconocimiento del problema de la violencia en Nuevo México, pero calificó la legislación como un “desastre”.

Lo describió como contradictorio y señaló un análisis legislativo reciente que mostró que los arrestos y las condenas se han estancado o han disminuido a pesar del aumento de la delincuencia en los últimos años.

El análisis legislativo describió el fenómeno como una brecha en la rendición de cuentas, lo que indica que el sistema no ha logrado brindar una justicia rápida y segura y, por lo tanto, crear una disuasión efectiva contra el crimen.

Ely dijo que la legislación propuesta no abordaría ese problema.

El senador demócrata Joseph Cervantes, de Las Cruces, quien es el presidente del Comité Judicial del Senado, dijo durante una presentación de fiscales, defensores públicos y otros expertos que la Legislatura necesita dedicar más tiempo para llegar al fondo del problema.

El fiscal de Distrito, Raúl Torrez, criticó el informe legislativo y dijo que los datos no tienen en cuenta los casos que se remitieron al sistema judicial federal e incluían casos que surgieron del procesamiento de kits de evidencia de violación de décadas de antigüedad que formaban parte de una acumulación masiva.

Señaló la eliminación del acceso al gran jurado y otros obstáculos procesales enfrentados en su jurisdicción y sugirió que los legisladores también consideren la competencia y suficiencia de la supervisión previa al juicio.

“Tenemos que tener una conversación honesta sobre lo que está pasando”, dijo a los legisladores.

Con la sesión legislativa programada para concluir en tres semanas, no está claro si la propuesta podría obtener la aprobación antes de la clausura.