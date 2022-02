Exigen controlar más la contaminación

Los grupos ambientalistas y comunitarios que acogieron con beneplácito un fallo reciente de que el Condado de El Paso está violando los estándares federales de calidad del aire, ahora luchan para garantizar que las fuentes locales de contaminación enfrenten regulaciones estatales más estrictas.

La severidad de estas regulaciones ambientales depende de si la Agencia de Protección Ambiental (EPA) acepta el argumento de los funcionarios estatales de que Ciudad Juárez es uno de los principales contribuyentes a los altos niveles de ozono de El Paso.

“Esta es la pelea más grande que hemos tenido hasta ahora porque aquí es donde realmente van a suceder todas las reducciones de emisiones”, dijo David Baake.

El abogado con sede en Las Cruces presentó la demanda de 2018 que llevó a la EPA a degradar el estado de calidad del aire del Condado de El Paso de cumplimiento a incumplimiento “marginal” en diciembre de 2021. La EPA está analizando si elevar eso a la designación más severa de incumplimiento “moderado”.

Un área está en incumplimiento cuando tiene niveles de ozono que exceden los estándares federales de contaminación.

La contaminación por ozono, también llamada smog, se forma cuando las emisiones de vehículos, refinerías, centrales eléctricas y calderas industriales reaccionan con el calor del sol. Esto es de particular preocupación para El Paso, que está experimentando días más calurosos debido al cambio climático, lo que empeora la contaminación por smog.

El exceso de contaminación por ozono es especialmente peligroso para los niños, los ancianos y las personas con asma.

En 2020, la American Lung Association clasificó al área metropolitana de El Paso-Las Cruces como la decimotercera peor del país en cuanto a contaminación por ozono.

La Comisión de Calidad Ambiental de Texas (TCEQ) argumentó en un informe de diciembre que Juárez es el mayor contribuyente a las violaciones de la calidad del aire, no El Paso. El informe dijo que El Paso cumpliría con los estándares federales, “pero no para las emisiones de México”, una excepción clave bajo la Ley Federal de Aire Limpio para garantizar que las áreas transfronterizas no estén en peligro por las emisiones internacionales.

“Nadie discute que Ciudad Juárez tiene mucha contaminación, como cualquier gran ciudad”, dijo Baake. Pero el tamaño de la población y el desarrollo industrial de Juárez “no están cambiando a un ritmo que sugiera que es la causa de la disminución de la calidad del aire en la región”, dijo.

Los niveles más altos de contaminación por ozono en El Paso se deben al crecimiento sostenido de la población en el Oeste de Texas y a “un aumento dramático en las emisiones de las operaciones de petróleo y gas en la Cuenca Pérmica”, escribió Baake en una respuesta legal al informe de la TCEQ, presentada por ocho organizaciones ambientales y comunitarias el 21 de enero.

Las temperaturas más altas y los incendios forestales más frecuentes también contribuyen, según la respuesta.

Los grupos, que incluyen Sierra Club y Familias Unidas del Chamizal, quieren que la EPA clasifique peor aún a El Paso, por incumplimiento de ozono “moderado”. Eso requeriría que Texas tome medidas cada vez mayores para frenar las emisiones productoras de ozono en la región.

Las áreas en incumplimiento “marginal” sólo deben regular nuevas fuentes de contaminación y nuevos permisos para las fuentes existentes, como la gran refinería de petróleo de Marathon Petroleum Corp., cuya planta se ubica en la zona Este-Central de El Paso, que debe renovar su permiso estatal de calidad del aire cada 10 años.

Una clasificación “moderada” requeriría que la TCEQ regule de manera más agresiva las fuentes de contaminación existentes, como vehículos, surtidores de gasolina o emisiones de refinerías y centrales eléctricas.

“No hay muchos desarrollos nuevos en el área que desencadenen los nuevos requisitos de fuente, lo cual es bueno. Pero queremos asegurarnos de controlar esas fuentes existentes porque contribuyen mucho a la contaminación”, dijo Baake sobre la necesidad de regulaciones más estrictas.

La EPA ha dicho que tomará una decisión a fines de 2022. Cualquiera que sea la designación que establezca, estará vigente hasta que la EPA vuelva a examinar los estándares de calidad del aire.