Exigen castigo ejemplar para militares violadores

Una representante de Texas cuyo distrito incluye uno de los puestos militares más grandes del país está solicitando audiencias para examinar el sistema militar de confinamiento previo al juicio, que otorga a los comandantes la discreción de detener a los miembros del servicio que enfrentan cargos penales antes de audiencias.

Veronica Escobar, una demócrata que representa a El Paso y forma parte del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, dijo este mes que una investigación realizada en agosto por ProPublica y The Texas Tribune plantea serias dudas sobre el uso del confinamiento previo al juicio en las fuerzas armadas. El primer análisis de este tipo realizado por las organizaciones de noticias, de casi 8 mil 400 casos de cortes marciales del Ejército durante la última década, reveló que los soldados acusados de agresión sexual tienen menos de la mitad de probabilidades de ser puestos en prisión preventiva que los acusados de delitos como uso y distribución de drogas, desobediencia a un oficial o robo.

PUBLICIDAD

“El confinamiento previo no estaba en mi radar, así que fue realmente revelador”, dijo Escobar sobre la investigación, destacó el caso de Christian Alvarado, un soldado de primera clase que había evitado la detención durante meses a pesar de enfrentar agresiones sexuales por parte de múltiples mujeres. Alvarado, quien desde entonces ha sido condenado por agredir sexualmente a dos de esas víctimas, era soldado en Fort Bliss. El distrito de Escobar incluye el puesto.

Escobar, quien es vicepresidenta del Subcomité de Personal Militar de la Cámara de Representantes, dijo que durante las audiencias del Congreso le gustaría explorar formas de garantizar que todos los casos en las fuerzas armadas se lleven a cabo con el mismo estándar. También señaló que se acercó al nuevo comandante general de Fort Bliss para preguntarle más sobre el caso de Alvarado. Los funcionarios de Bliss se han negado a discutir con las organizaciones de noticias por qué Alvarado no fue puesto inicialmente en confinamiento, diciendo que no comentarían sobre las deliberaciones internas.

La congresista ha discutido el tema con la representante Jackie Speier, demócrata de California, quien preside el subcomité. Speier comparte las preocupaciones de Escobar y cree que el encierro previo debería ser “parte del trabajo más amplio de reforma de la justicia militar”, señaló su oficina. Un miembro del personal de la oficina de Speier dijo que el presidente espera aprender más de los oficiales militares sobre el confinamiento previo al juicio en una audiencia planificada del subcomité hoy miércoles que enfocará la justicia en la implementación de reformas militares.

El portavoz del ejército, Matt Leonard, dijo a Military Times que las reglas que rigen el confinamiento previo al juicio están “actualmente bajo revisión”. Se negó a proporcionar detalles y remitió las preguntas al Departamento de Defensa (DOD). Un portavoz del DOD dijo que el Ejército no tiene “actualizaciones para anunciar en este momento”.

La noticia de las revisiones propuestas se produce después de la publicación de la investigación de ProPublica-Tribune y de un artículo de Military Times que detalla otro caso en el que un soldado no fue puesto en confinamiento previo a pesar de múltiples acusaciones de violencia doméstica. Las organizaciones de noticias se están asociando para cubrir aspectos del sistema de justicia militar.

Según las reglas actuales que se describen en el Manual para cortes marciales, los comandantes deben determinar si hay una buena razón para creer que un miembro del servicio cometió un delito y sopesar si es probable que la persona huya antes de la audiencia o incurra en una mala conducta delictiva grave. También deben considerar primero si las restricciones menos estrictas son suficientes para evitar que un soldado se meta en problemas. A diferencia del sistema de justicia civil, no hay libertad bajo fianza en el ejército.

Rachel E. VanLandingham, ex juez defensora de la Fuerza Aérea, dijo que los comandantes no deberían controlar el confinamiento previo porque no están capacitados como abogados militares. Los comandantes pueden anular el consejo de los asesores legales en muchas situaciones.

“Debido a que estos comandantes son pilotos de F-16, estos son oficiales de infantería, este no es su trabajo de tiempo completo”, dijo VanLandingham, ahora profesora en la Facultad de Derecho de Southwestern en Los Ángeles.

El año pasado, el Congreso revisó gran parte del sistema de justicia militar, despojando a los comandantes del poder de decidir si procesar o no algunos delitos graves, incluida la agresión sexual. En medio del rechazo de los líderes militares, los legisladores permitieron que los comandantes conservaran numerosos poderes, incluida la capacidad de colocar a un miembro del servicio en confinamiento previo al juicio.

Escobar esperaba ver reformas más amplias que habrían eliminado la autoridad procesal de los líderes sobre todos los delitos graves, incluidos el robo, el asalto y la distribución de sustancias controladas. Dijo que quitarle el control a los comandantes sobre el confinamiento previo al juicio es “una posibilidad que absolutamente deberíamos considerar”.

“Entiendo completamente la necesidad de que los líderes tengan el control que quieren y que tradicionalmente han tenido”, señaló Escobar. “Pero creo que necesitamos profesionales legales altamente capacitados que estén tomando algunas de estas decisiones porque, en mi opinión, el statu quo no ha funcionado. Y, de hecho, ha fallado a los soldados”.

A pesar de enfrentar acusaciones de agresión sexual por parte de tres mujeres en 2020, Alvarado no fue puesto en prisión preventiva, según la investigación de las organizaciones de noticias. Mientras era entrevistado por un investigador del ejército sobre las dos primeras denuncias, Alvarado admitió que siguió teniendo relaciones sexuales con una de las mujeres después de que ella se desmayó. Un mes después, agredió sexualmente a una tercera mujer, lo que admitió en mensajes de texto a la víctima.

Pero los comandantes de Alvarado no lo colocaron en prisión preventiva hasta que más mujeres lo acusaron de agresión. Posteriormente, un juez militar lo declaró culpable de agredir sexualmente a dos mujeres y estrangular a una de ellas. Fue sentenciado a 18 años en una prisión militar y una baja deshonrosa. El caso de Alvarado se encuentra actualmente en apelación. Sus abogados de no respondieron a una solicitud de comentarios.

“Eso fue impactante para mí”, dijo Escobar. “Cuando tienes pruebas claras de alguien que es reincidente, eso en sí mismo, para mí, amerita prisión preventiva, y una de las cosas que sí quiero saber es por qué no sucedió”. (En colaboración con Vianna Davila, ProPublica, Davis Winkie y Military Times)