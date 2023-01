Exigen a Biden la reforma migratoria

Decenas de paseños marcharon el sábado por la tarde por las calles de El Paso exigiendo a la Casa Blanca una reforma migratoria integral y el cese por completo de la política del Título 42, que permite la expulsión de extranjeros para evitar contagios de Covid.

¡No están solos!… ¡No están solos! fueron las palabras de aliento expresadas por decenas de activistas a los cientos de migrantes asentados en los alrededores de la iglesia del Sagrado Corazón, ubicado en el emblemático Segundo Barrio, durante la marcha comunitaria denominada “Esta es nuestra nueva Isla Ellis” en apoyo a los refugiados y rechazo a la política migratoria adoptada por la administración Biden-Harris, la cual califican de racista y anti-inmigrante.

Esta es la escena que recibirá al presidente Joe Biden en su primera visita políticamente espinosa a la frontera Sur hoy domingo.

El presidente anunció la semana pasada que los cubanos, nicaragüenses, haitianos y venezolanos serán expulsados a México si ingresan ilegalmente al país, en una expansión deTítulo 42. También restringió a 30 mil el número de refugiados al mes de estos países.

Está previsto que Biden llegue a El Paso hoy domingo por la tarde antes de viajar a la Ciudad de México para reunirse con el presidente de México y el premier de Canadá.

Visiblemente emocionados y entre lágrimas, los refugiados, respaldados por el padre jesuita Rafael García, recibieron jubilosos y con gran esperanza a los marchistas que clamaban y exigían a su favor respeto a sus derechos como peticionarios de asilo político y entonaban juntos las frases de ‘no a la expulsión, queremos libertad’ y ‘Biden escucha, estamos en la lucha’.

“Nosotros no salimos así porque queremos, sino por una necesidad, por un sueño qué cumplir para trabajar. Nosotros somos profesionales, somos personas, padres de familias que necesitan también apoyo y nosotros estamos aquí dándole la lucha para que también puedan sentirse orgullosos de que nosotros podamos darle apoyo al país”, dijo Geovani Jiménez, originario de Venezuela, quien suplicó al presidente Biden se toque el corazón y les permita continuar.

A menos de 24 horas de la llegada del presidente Biden, su primera visita a la frontera Sur desde que asumió el mandato, los líderes de las diversas organizaciones comunitarias y civiles, encabezadas por la Red Fronteriza por los Derechos Humanos (BNHR) urgieron al mandatario atención inmediata a los cientos de migrantes varados en esta ciudad.

“Biden prometió reformar el sistema migratorio, tener una estrategia en la frontera que fuese humana, de quitar todas las provisiones trumpistas y nada de eso sucedió… hoy no tenemos reforma migratoria, no tenemos estrategia migratoria, que no sea la deportación y expulsión, y tenemos un programa de asilo en pedazos, a desear de un gobernador que está aplicando la ley de migración”, afirmó Fernando García, director de BNHR.

La construcción de centros federales de bienvenida y hospitalidad, restauración del sistema de asilo, el cese de la violación a la ley de asilo a las comunidades de países centroamericanos, fueron entre otras las demandas centrales de la manifestación que salió del Barrio Chihuahuita y prosiguió por diversas calles hasta llegar al templo para solidarizarse con sus hermanos migrantes.

Durante el recorrido, el cual fue vigilado a discreción por oficiales de las diversas agencias policiales, los manifestantes denunciaron la inhumana política estatal y federal sobre inmigración en el Sur de la frontera en apoyo de los derechos y la dignidad de los migrantes, solicitantes de asilo y las comunidades fronterizas.

Rubén García, director de la red de refugios de Casa Anunciación, tras enumerar la difícil situación que enfrentan los migrantes que se encuentran en las calles y la necesidad urgente de albergues, pidió a Biden procesar a estas personas bajo la garantía de que no van a ser expulsadas, esto con el fin de retirarlas de las calles.

“Ahorita ellos tienen el terror de que van a ser tomados en custodia y luego expulsados. Esto es algo que yo le pido al presidente Biden ahora que viene, que él pueda ver lo que se está viviendo en las calles ahorita”, dijo García.

Y agregó: “Me da tristeza que en su viaje, en su visita a El Paso, no va a poder quedarse en la noche para que él pueda ver con sus ojos lo que se está viviendo en las calles, niños durmiendo alrededor de la iglesia Sagrado Corazón, como resultado de un cambio de política acerca del Título 42.

“Es urgente que el presidente no siga usando el programa racista anti-inmigrante que utilizó Trump y que él prometió que iba a quitar por estar en desacuerdo con su aplicación y hoy lo está expandiendo”, enfatizó García tras exigir la protección inmediata de las familias que llevan semanas a la intemperie y en el limbo al dejarlas olvidadas.

Por su parte Carlos Marentes, director del Centro de Trabajadores Agrícolas Fronterizos, cuestionó la política del Gobierno federal al preguntarse: “Hasta dónde hemos llegado para que hoy veamos esos actos de inhumanidad, de crueldad, pero más que nada de algo fundamental que no ha desaparecido, que es el racismo de la sociedad norteamericana”.

Lo anterior luego de denunciar un acto protagonizado por un agente de la Patrulla Fronteriza, que con violencia inmovilizó, levantó y azotó contra la banqueta a un joven inmigrante venezolano para arrestarlo en la puerta de entrada del centro donde se resguarda con su familia.

Y cuestionó… ¿Qué clase de sociedad permite estos actos brutales de inhumanidad?, una sociedad que ha callado ante un racismo que continúa vivo y que permea todos los aspectos de la vida fronteriza.

“El Título 42 tiene que parar, es un título ilegal y anticonstitucional, es un título que se utiliza para discriminar porque se trata distinto a los refugiados de Ucrania que a los refugiados de Haití por el color de su piel. Tiene que parar el Título 42 al igual que la militarización promovida por el gobernador Greg Abbott, que no es más que una guerra contra los pobres”, apuntó el líder agrícola.

Asimismo asentó que es urgente que se respete a todas las organizaciones que hoy en día auxilian a los migrantes, “y la razón por las que las organizaciones no lucrativas y organizaciones comunitarias han hecho este trabajo es porque todas las instituciones públicas y privadas le han fallado a los y las migrantes…

Lo dicho al denunciar que la Ciudad no mueve un dedo si no sabe que va a ver reembolso de parte del Gobierno federal, lo mismo el Condado… “entonces estamos aquí para decirles hay que detener esta inhumanidad que estamos viendo en las calles de El Paso y que se replica en todas partes”.

Marentes dijo que ojalá que el presidente Biden pueda entender que hay que regresar a las raíces de humanidad de esta nación y recuperar el derecho internacional al asilo.

“No es posible que los y las migrantes en su jornada de viaje desde sus países a Estados Unidos nos cuentan que los dos lugares más peligrosos donde arriesgan su vida son la selva del Darién, ubicada entre Colombia y Panamá, y el transcurso a través de México, donde no solamente son víctimas de los grupos criminales con secuestros y muertes sino también por elementos de la Guardia Nacional”.

Yvonne Díaz, voluntaria de la agrupación ‘United We Dream’, al igual que el resto de los activistas resaltó que la marcha pacífica fue para decirles a los migrantes que no están solos sino que son bienvenidos a este país.

En su petición a Biden le aconsejó que analice la situación y que deje de utilizar la política racista de su predecesor Trump… “la gente votó por Biden porque es demócrata y él dijo que iba a cambiar el sistema e implementar políticas más humanas y en realidad está siguiendo las políticas racistas de Trump”, dijo tras lamentar que no hayan sido invitadas todas las fuerzas vivas de la comunidad que han estado en el campo apoyando a los refugiados.

En cuanto a la limpieza exprés de la zona realizada en los últimos días por parte de los cuerpos policiacos –Departamento de Policía de El Paso, Seguridad Pública de Carreteras de Texas -Troopers– y la Patrulla Fronteriza, los activistas calificaron como estrategia del Gobierno el retiro de migrantes para dar una imagen ‘maquillada’ al presidente Biden ahora con su visita, si es que acude a ese lugar considerado como santuario, por tratarse de una iglesia.

