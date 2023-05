Exigen a Biden enviar jueces, no soldados

El representante del Distrito 23 de Texas, Tony Gonzales, mostró su rechazo a la pretensión del presidente Joe Biden, que anunció el envío de mil 500 soldados para la frontera en la víspera de la finalización del Título 42 y se pronunció que en lugar de militares se envíen jueces de migración para procesar a los miles de extranjeros que se espera crucen la línea divisoria antes y después del 11 de mayo, fecha en que vence la medida sanitaria.

Los soldados estarán basados en El Paso, por ser el epicentro del cruce de migrantes, dio a conocer la Patrulla Fronteriza el viernes. De esta ciudad serán trasladados a donde se requiera.

PUBLICIDAD

En su proyección y en tono de preocupación subrayó que indicó que la situación empeorará una vez que finalice el Título 42 por lo que urgió a tomar medidas efectivas para enfrentar la avalancha de migrantes a la región fronteriza.

“Arrojar recursos de última hora no resolverá la crisis y sólo aumentará la cantidad de personas que ingresen al país cuyo estatus migratorio está en el limbo debido a los retrasos en los tribunales”, expuso tras apuntar que en este momento, 9 de cada 10 personas no califican para el asilo.

Mencionó que el que los jueces atiendan los procesos aquí determinará prácticamente de inmediato si califican o no para el asilo, y de ser rechazado será enviado de regreso a su país de origen… “con esto sus casos se escucharán en días y no en años”, afirmó el republicano por Texas durante una reunión sostenida con autoridades municipales ayer jueves.

Al hablar sobre la crisis migratoria que se vive en El Paso y lo que se espera una vez que finalice la medida de salud pública, afirmó que la administración Biden debe hacer cumplir las leyes de inmigración y trabajar en una reforma migratoria que incluya propuestas tanto de demócratas como de republicanos en lugar de cuestionar al partido opositor por no estar de acuerdo con sus propuestas.

En ese sentido también se pronunció Fernando García, director de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos, tras afirmar que las estrategias que está implementando la administración Biden no han funcionado y lo peor de todo, enfatizó, es que no se están centrando en darles servicios a estas comunidades y en vez de atenderlas están tomando la decisión de enviar soldados.

Puntualizó que los soldados no van a poder ayudar en estas tareas ni van a poder hacer el trabajo civil. Los soldados son soldados, vienen armados y nos dicen que van a hacer trabajo de oficina. “Nosotros no podemos ‘tragarnos’ eso. Porque no trajeron mil 500 personas de FEMA o mil 500 abogados para ayudarles a estas personas o mil 500 enfermeras o doctores”.

El defensor de los derechos de los migrantes estableció que ese no es el camino y lamentó que se haya tenido que recurrir precisamente al envío de soldados. “No tiene sentido”, detalló.

Relató que la postura presidencial manda un mensaje equivocado al resolver este problema de migración con soldados y no con una política migratoria como él decía en campaña… más justa.

“Nos da pena y mucha decepción que el presidente que prometió que iba a ser una política más humana está ayudando a militarizar la frontera y trate a los inmigrantes como criminales”, sentenció tras denunciar que en diciembre pasado se vivió una situación similar a la que se tiene ahora en donde las familias duermen en las calles y carecen de los servicios básicos.

Por su parte el obispo de la Diócesis de El Paso, Mark Seitz, afirmó que “todos nosotros estamos preocupados por la situación. Siempre es difícil vivir en la calle y en breve el clima estará más caliente… y a dónde van a ir?”, preguntó tras resaltar que hay muchos retos y muchas preocupaciones.

“Creemos como Iglesia que la frontera está demasiado militarizada, pero vamos a estar muy pendientes para ver si usan a los soldados para eso solamente, para los usos logísticos que dicen que van a hacer. No deben cambiar eso porque el trabajo de encontrar y recibir a los inmigrantes es algo muy especializado, no es para un soldado”, añadió el líder espiritual de los católicos aquí.

“Yo me asombré un poco y me alarmé porque pensaba que iban a estar los militares pero no estarán para apoyar a los agentes de la Patrulla Fronteriza, para ayudarlos en los procesos, en la logística”, dijo a su vez el juez del Condado Ricardo Samaniego. “En realidad son poquitos porque se distribuirán a lo largo de la frontera y de esa cantidad se enviarán a El Paso a alrededor de 20 o 25”, expresó.

Al igual que el resto de los líderes encargados de entender la crisis migratoria reconoció que la situación estará muy difícil por lo que se preparan con la apertura de escuelas, refugios y en el proceso que implementarán para dar salida a los inmigrantes.

“Les garantizo que aquí en El Paso vamos a minimizar el problema. Si ahorita ustedes ven 3 mil personas en la calles les comento que si no estuviéramos coordinados hubiera 12 o 14 mil personas en la calle”, estableció sin menoscabo de reconocer la crisis que se vive.

Recalcó que si se procesa bien, que si se hacen las cosas bien, la gente va a salir de El Paso rápido porque es conocido que ellos –migrantes– no quieren estar aquí, “para qué los demoramos, si nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer la gente se va a quedar aquí y vamos a tener problemas muy grandes en la ciudad”.

Mientras tanto Gonzales dijo que estaba ‘desgarrado’ por el hecho de que la administración Biden haya tomado la decisión de enviar los mil 500 soldados a la frontera porque él más que nadie sabe que la misión del Ejército es muy diferente a la de los civiles.

“Nuestras tropas están entrenadas para pelear y ganar guerras, no deberían ser absorbidas por esta crisis fronteriza”, expresó el legislador texano que pasó 21 años de su vida dentro de las filas del Ejército y recalcó: “En lugar de soldados deben enviar mil 500 jueces a la frontera para que se puedan escuchar esos casos”.