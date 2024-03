Exige regidor a Cabildo retirarle reprimenda

Tras haber recibido una carta de reprimenda por parte del Cabildo de la Ciudad de El Paso, el regidor Henry Rivera exige ahora que se retire la carta que le fue enviada.

Los problemas que enfrenta Rivera se discutieron en una sesión ejecutiva, pero el Concejo Municipal votó a favor de otorgarla después de que se descubrió que permitió que un empleado que no era de la Ciudad “accediera a los recursos de la Ciudad”, así como dirigir y supervisar al personal de la Ciudad.

Se había presentado una denuncia contra Rivera, alegando que había permitido que un “empleado ajeno a la Ciudad” (su esposa Dora Oaxaca, ex presidenta del Partido Demócrata del condado de El Paso) supervisara y dirigiera las tareas diarias de un empleado de la Ciudad.

También se alega que Rivera permitió a su esposa acceder a los “recursos de la Ciudad”, en este caso su correo electrónico y documentos municipales.

Rivera votó en contra de la amonestación, que fue emitida el 27 de febrero, mientras que la concejal Cassandra Hernández se abstuvo de la votación. El resto del Ayuntamiento votó a favor de la amonestación.

En una carta del 12 de marzo al alcalde Oscar Leeser y otros funcionarios de la Ciudad, la abogada de Rivera, Mary Stillinger, afirmó que la reprimenda no tiene mérito y debería ser retirada.

“La carta de mi abogada ofrece hechos detallados y claros de por qué la carta de amonestación del alcalde debe ser retirada como resultado de una ‘investigación’ iniciada por una denuncia de un ex empleado que poco después retiró su denuncia”, escribió Rivera en un correo electrónico.

“A pesar del retiro de la denuncia y de la conclusión de la investigación de que no hubo violación de la Política de Prevención de Acoso de la Ciudad, ciertos miembros del concejo ampliaron injustamente el alcance para examinar mis dispositivos informáticos y mi tarjeta de compras... (Lo más importante, los resultados de la investigación) “El alcance ampliado de la investigación demostró que no se había cometido ningún delito. En conclusión, la reprimenda no está respaldada por ninguna violación de política, regla o ley”.

La carta de Stillinger parece dejar claro que la esposa de Rivera, la ex presidenta del Partido Demócrata del condado de El Paso, Dora Oaxaca, es la empleada no municipal con injerencia en la oficina del concejal.

La investigación sobre Rivera comenzó luego de que un ex empleado presentó una denuncia alegando un ambiente de trabajo hostil. La denuncia fue retirada en un correo electrónico de una frase el 1 de junio de 2023 y el empleado renunció.

Rivera dijo en un correo electrónico que, según el consejo del fiscal de la Ciudad, “no puede ni divulgará ningún documento”. Se presentó una solicitud de registros públicos a la Ciudad para la denuncia de 2023 presentada contra Rivera.

La carta de Stillinger señala que Oaxaca “tuvo interacción regular con el empleado anterior (de Rivera) que presentó la queja inicial (luego retirada)”.

“De hecho, la denuncia inicial estaba dirigida únicamente a la esposa del Representante Rivera”, decía la carta de Stillinger.

Stillinger afirmó que el Ayuntamiento está “obligado a retirar la amonestación porque no está respaldada por ninguna violación de política, norma o ley. Tampoco está respaldada por pruebas”.

“Simplemente no existe ningún fundamento jurídico o fáctico para esta reprimenda”, concluyó.

La investigación sobre Rivera comenzó después de que un empleado presentara una denuncia en su contra el 8 de mayo de 2023, según la carta de Stillinger.

Si bien la carta señala que la denuncia inicial alega un ambiente de trabajo hostil, los detalles de la denuncia aún no están disponibles. Sin embargo, insiste en que la investigación posterior sobre el fondo de una denuncia retirada fue una farsa innecesaria.

“El asunto debería haberse cerrado en ese momento”, escribió, “pero continuó una ‘investigación’ sobre la conducta de la esposa del Representante Rivera, cuyas actividades no compensadas claramente siempre tuvieron el propósito de ayudar y mejorar el trabajo de la oficina de su marido. “

“He utilizado comillas alrededor de los términos ‘investigación’ y ‘investigación de hechos’ porque todo el proceso se basó en declaraciones de oídas que se hicieron a terceros y que se basaron principalmente en la opinión del hablante”, añadió Stillinger más tarde. “Como resultado, los ‘hallazgos’ se basan esencialmente en chismes, suposiciones y especulaciones”.

Culpable de otros casos

Si bien la carta de amonestación emitida contra Rivera encontró que él “no violó la Política de Prevención de Acoso de la Ciudad”, sí lo encontró culpable de otras dos violaciones: la primera, que Rivera permitió que un empleado no municipal participara en la supervisión de un empleado de la Ciudad; y el segundo, que Rivera le dio a un empleado no municipal acceso a los recursos de la Ciudad.

En su carta, Stillinger afirmó que el primer alegato está dirigido a Oaxaca, quien “aparentemente ofendió” al autor de la denuncia inicial al intentar “ayudarlo con su trabajo”.

Sobre el segundo cargo, Stillinger es más claro y dice que su redacción “da la impresión de que (Rivera) supuestamente había compartido fondos o propiedades de la Ciudad de manera inapropiada”.

“Esto nunca fue alegado ni ocurrió”, escribió. “De hecho, ‘la investigación’ se amplió para incluir una revisión muy exhaustiva de los dispositivos informáticos y la tarjeta de compras del representante Rivera, y no se descubrió ninguna irregularidad”.

Stillinger también se opuso al hecho de que la carta de reprimenda alegaba que Rivera “se negó a participar en el ‘proceso de investigación’”.

“El abogado contratado para investigar este asunto quería entrevistar al Representante Rivera sobre sus comunicaciones y relaciones matrimoniales”, decía la carta. “Se trata de asuntos protegidos por privilegios legales, así como por un sentido de civilidad y decencia generalmente reconocido. Es cierto que rechazó ser entrevistado sobre su esposa, pero cooperó con la investigación en todos los demás aspectos. A pesar de la falta “En cuanto a pruebas, usted afirma que el Representante Rivera es responsable de las actividades de su esposa”.

En duda

No está claro qué alivio puede esperar Rivera de su presión para que se retire la reprimenda; incluso la carta de Stillinger señala que “no hay apelación contra esta decisión”.

A diferencia de amonestaciones anteriores dictadas por la Comisión de Revisión de Ética, la amonestación de Rivera fue votada y aprobada por el Concejo Municipal. Mientras que la Comisión de Revisión de Ética funciona de manera similar a una audiencia judicial, con testigos, abogados y un proceso de apelación, una reprimenda dictada por el Ayuntamiento aparentemente es inamovible.

A pesar de ello, Stillinger pide al Ayuntamiento que retire inmediatamente la amonestación.

“Le solicito que retire la amonestación, por ser imprudente”, escribió. “Aunque me doy cuenta de que el Concejo (de la Ciudad) votó sobre este asunto, no hay ninguna justificación legal o fáctica para que usted emita esta reprimenda”.

jtorres@diariousa.com