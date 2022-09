Exige fiscal de Distrito destituir al juez del Caso Crusius

Documentos presentados el viernes por la Fiscalía de Distrito de El Paso acusan al juez del distrito 409, Sam Medrano Jr., de animadversión personal –”personal animus”– en contra de la fiscal Yvonne Rosales. Por tal razón, alegan que el juez debería ser descalificado de participar en el juicio.

En un documento de 57 páginas, el fiscal asistente de distrito Curtis Cox escribió que una conferencia sobre el estatus de proceso, realizada el 1 de julio, mostró las motivaciones de Medrano para “avergonzar y degradar” a Rosales. Un ejemplo, dijo Cox, fue que Medrano le hizo preguntas a Rosales sobre el progreso de la acusación, a pesar de que el ex fiscal John Briggs, quien fue asignado al caso, estaba presente.

PUBLICIDAD

Cox también señaló que Medrano no habló con los abogados en privado en su oficina, sino frente a los reporteros en la sala del tribunal.

“Es una inferencia razonable de estos eventos que la intención del juez Medrano no era recopilar información, sino avergonzar a la fiscal Rosales frente a los miembros de los medios de comunicación a quienes se les permitió estar presentes en el estrado del jurado”, escribió Cox.

Medrano emitió el 1 de julio una orden de mordaza a los abogados, testigos que brindaron testimonio y fuerzas del orden involucradas. En la moción, Cox dijo que Medrano estaba vinculado a las citaciones emitidas hace unos días por el abogado defensor Justin Underwood, en las que urge la comparecencia de Rosales, Briggs y el abogado paseño Roger Rodríguez, para que acudan a la corte a una audiencia de estatus el 13 de septiembre.

A través de una moción diferente, la oficina del fiscal del Distrito le pidió a Medrano que anulara las citaciones el jueves, alegando que Underwood no puede obligar a nadie a testificar en el caso. El juez no se ha pronunciado sobre la moción para anular las citaciones.

Cox dijo que Medrano “mismo puso en marcha esa investigación extrajudicial” en la oficina del fiscal cuando nombró a Underwood para representar a la familia de Alexander Gerhard Hoffmann Roth. Hoffmann Roth, de 66 años, fue una de las 23 personas muertas en el tiroteo.

No está claro qué sucederá con la audiencia de estado programada para la próxima semana.

La oficina del fiscal también presentó una serie de mociones separadas el jueves y viernes.

En una moción solicitó que se fije una fecha para el juicio estatal; en otra plantea la posibilidad de que el pistolero, Patrick Crusius, comparezca en futuras audiencias. El acusado no ha comparecido ante el tribunal de Medrano desde que se le leyeron los cargos en octubre de 2019, porque renunció a su derecho a estar presente.

La solicitud del viernes planteó “problemas potenciales de la Sexta Enmienda”, que incluyen el derecho a un juicio rápido, el derecho a un abogado y el derecho a comparecer ante testigos en un juicio.

La Fiscalía de Distrito solicitó que “cualquier audiencia adicional de cualquier tipo” se lleve a cabo sólo después de que se asegure la “presencia física personal” de Crusius.

“Parecería imperativo que el acusado esté presente durante todas las audiencias, especialmente porque el estado de Texas está buscando activamente la pena de muerte, mientras que los Estados Unidos de América aún no ha decidido hacerlo”, escribió Cox.

La semana pasada, el juez de distrito David Guaderrama ordenó al abogado en el caso federal separado que presente los plazos para una reunión para determinar si el Gobierno federal buscará la pena de muerte en el caso. Crusius está programado para ir a juicio en enero de 2024 en el caso federal.

Crusius permanece bajo custodia federal. El Servicio de los U.S. Marshals no proporciona al público la ubicación de las personas bajo custodia, por lo que no está claro si existen obstáculos de viaje para que Crusius asista a las audiencias.

El abogado defensor Joe Spencer dijo que no podía comentar debido a la orden de mordaza emitida el 1 de julio. La Oficina del Fiscal de Distrito, que también está sujeta a la orden de mordaza, no respondió a una solicitud de comentarios.