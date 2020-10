Exhortan a la generosidad

Sabrina Zuniga/El Diario de El Paso / Apoyan a más de 200 organizaciones Sabrina Zuniga/El Diario de El Paso / Llevan 5 años realizando el evento

Durante los próximos días y hasta el 15 de octubre, más de 200 organizaciones locales sin fines de lucro se dedicarán a recabar donaciones que resultarán en apoyos para la comunidad de El Paso.

El Paso Giving Day es el evento en donde se busca fortalecer año con año a las organizaciones civiles locales que dedican sus esfuerzos a mejorar la comunidad de El Paso. Este año, hay incentivos adicionales para que las organizaciones aumenten su número total de donantes durante el período de donaciones anticipadas.

“Gracias al generoso apoyo de los donantes corporativos, hay miles de dólares en premios para organizaciones sin fines de lucro que están disponibles durante el período de donaciones tempranas”, dijo Casie Pedregón, coordinadora de desarrollo de El Paso Giving Day de El Paso Community Foundation.

El Paso Giving Day es parte de la comunidad de Filantropía de la Fundación Comunitaria Paso del Norte.

Desde su año inaugural en 2016, los paseños han contribuido aproximadamente con 4.1 millones de dólares a unas 200 organizaciones sin fines de lucro en la comunidad.

El único día de donaciones caritativas en toda la comunidad de la región se lleva a cabo anualmente en otoño y acepta donaciones empezando desde 10 dólares.

Apoyarán organizaciones locales y nacionales, incluidas El Paso Electric, Diageo Americas, Inc., Hoy Family Auto, Microsoft, Bank of America, Lauterbach, Borschow & Co., Woody and Gayle Hunt Family Foundation, Southwest Land Development Services, Inc., United Healthcare, Walmart y WestStar.

El Paso Giving Day incentiva a las organizaciones sin fines de lucro participantes a recaudar aún más dinero para apoyar sus misiones a través de fondos de contrapartida y competencias amistosas.

Este año, los premios están disponibles para la primera donación realizada durante las donaciones anticipadas, para las organizaciones que reciben la mayor cantidad de donaciones verificadas únicas en línea, para las organizaciones que reciben donaciones verificadas en línea y para las organizaciones que asisten a nuestro evento virtual de lanzamiento, de acuerdo con Pedregón.

También habrá decenas de miles de dólares en premios Power Hour y otros incentivos que estarán disponibles para las organizaciones sin fines de lucro elegibles en El Paso Giving Day el 15 de octubre.

Uno de los premios más grandes del día vendrá de Walmart, que igualará las donaciones de hasta 300 mil dólares realizadas en línea entre las 12 de la madrugada y las 11:59 de la noche del jueves 15 de octubre, a través de ElPasoGivingDay.org hasta que se alcancen los fondos correspondientes.

Para obtener más información, visite ElPasoGivingDay.org.

szuniga@diariousa.com