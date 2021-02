Exhortan a chihuahuenses a votar desde el extranjero

Archivo / Realiza hoy jornada cívica el Consulado de México

A cuatro meses de que se celebren en México las elecciones para elegir a gobernadores y diputados federales, autoridades electorales exhortan a los chihuahuenses residentes en el extranjero a que obtengan su credencial para votar y participen en los comicios sin importar el lugar en que residan.

Chihuahua permitirá emitir el sufragio desde el extranjero el 6 de junio. Las leyes federales permiten la participación para elegir al presidente de la República.

Para que nadie se quede sin la posibilidad de votar, este sábado 6 de febrero, el Instituto Nacional Electoral (INE) realizará en el Consulado General de México en El Paso una jornada en la cual los mexicanos que viven en esta región podrán inscribirse en el padrón electoral.

“Es un trámite gratuito y ahorita estamos en la etapa en la que todavía nuestros paisanos chihuahuenses pueden gestionar su credencial para poder votar en cualquier Consulado de México en esa nación y en otros países”, dijo Gilberto Sánchez, consejero del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua (IEECh).

La red consular llevará a cabo esta actividad en todas las sedes diplomáticas –alrededor de 50 establecidas en los Estados Unidos–, atendiendo estrictamente todas las disposiciones sanitarias locales. Esta jornada estará enfocada en la expedición de credenciales para votar para mexicanos residentes en este país, además de la expedición de pasaportes y matrículas consulares.

El consejero Sánchez manifestó que todos los mexicanos que residen en el extranjero, deben tramitar su credencial antes del 12 de febrero para poder participar en las elecciones del próximo 6 de junio, las cuales recibirán votación desde el extranjero para las gubernaturas de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Sinaloa, Sonora, San Luis Potosí, Tlaxcala y Zacatecas, mientras que para la Ciudad de México y Jalisco votarán por diputaciones y alcaldías.

De acuerdo con el funcionario, esta será la primera vez que se podrá votar desde el extranjero para el cargo de la gubernatura, esto derivado de la Reforma Electoral del año de 2017 en esta entidad federativa, desde la aprobación del voto de los mexicanos residentes en el extranjero en 2005.

Indicó que una vez gestionado el trámite y obtenida la credencial para votar, el interesado deberá registrarte en https://votoextranjero.mx/web/vmre/inicio, antes del 10 de marzo y elegir la modalidad de su voto: postal o electrónico. Una vez que se reciba el paquete o claves electrónicas podrá ejercer su derecho al voto.

El Gobierno de México a través de un comunicado dio a conocer que con estas acciones, la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional Electoral contribuyen al fortalecimiento de la vida democrática en el país, “facilitando que los mexicanos puedan obtener su credencial para votar y ejercer su derecho al voto, el cual por primera vez incluirá la modalidad electrónica, además de la postal”.

El consejero electoral en Chihuahua resaltó que la modalidad de voto por Internet, que es una nueva modalidad, es más sencilla y sobre todo más económica ya que el hacerlo por correo tiene un costo de alrededor de 43 dólares por voto.

El costo incluye dos fletes internacionales, el monto de envío y regreso, recursos que son aportados por la ciudadanía, provenientes del erario público, mismos que son absorbidos por cada uno de los gobiernos participantes en las elecciones.

Resaltó que este procedimiento se aplicará en todos los consulados ubicados en los diferentes países del mundo y una vez que las personas estén registradas en el listado nominal electoral recibirán su credencial de manera personalizada en el domicilio indicado por ellos mismos. El votante no paga nada.

“Con esto se da cumplimiento a lo dictado en nuestra Constitución, que señala que todos los ciudadanos mexicanos o chihuahuenses, en este caso, podemos votar. Eso no cambia, ese derecho no se pierde por vivir permanente o temporalmente fuera del país.

Agregó que esta iniciativa significa materializar lo que ya estaba en la Constitución y simplemente no se había instrumentado de una manera operativa para que pudiera ejercerse por parte del INE, institución que administra el Registro Federal de Electores.

Añadió que con el convenio que se tiene con la SRE se da facilidad a todos los mexicanos que viven en el extranjero a tramitar su credencial de elector, un documento de identificación oficial y que es muy útil para la realización de diversos trámites en México.

“Hay mucha gente que visita su país de origen una o dos veces al año y que en ese tiempo aprovecha para gestionar su credencial pero con esta nueva asociación ahora la puede sacar en el país donde radican en el Consulado más cercano”, dijo.

Explicó que el documento tarda unos días en llegar a su destino debido a que se fabrican en México. “El Consulado funciona sólo como ventanilla de registro pero toda la información es enviada al INE y es ahí que se produce y se envía a los solicitantes.

“Para evitar cualquier mal uso de estos documentos, esta credencial no se entrega si la persona no se encuentra en el domicilio. Si por alguna razón no hay reclamo en un tiempo prudente es destruida”, dijo el funcionario electoral.

La jornada sabatina a realizarse este 6 de febrero será de 8 de la mañana a una de la tarde en las instalaciones del Consulado de México en El Paso, ubicado en el 910 E. San Antonio. No se requiere cita.

Las personas interesadas deben tener por lo menos 18 años cumplidos o más y llevar los siguientes documentos de identificación: acta de nacimiento o documento que acredite la nacionalidad mexicana, identificación con fotografía y comprobante de domicilio. (Jaime Torres/El Diario de El Paso)

jtorres@diariousa.com