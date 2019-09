Exhoneran a oficiales en caso de sospechoso muerto a balazos

La acción ejercida por once oficiales de distintas agencias en contra de un individuo que disparó primero en contra de un policía estuvo justificada, determinó la Oficina del Fiscal del Tercer Distrito Judicial de Nuevo México.

Por tal motivo, los agentes quedan libres de todo cargo.

El pasado 17 de junio, luego de una persecución, los 11 elementos dispararon contra el sospechoso, posteriormente identificado como Francisco “Paco” Tarín, quien murió en la escena.

Poco antes de que fuera emboscado Tarin había herido a un policía.

Del Departamento de Policía de Las Cruces (LCPD) los agentes implicados son: Charli Velasco, David Ramirez, Francis Whitten, Eduardo Salinas, el sargento Joshua Savage y el sargento Jonathan Boehne. De la Oficina del Sheriff del condado de Doña Ana, Jesús Ortegón y el sargento Scott Bayles.

También los agentes de la Patrulla Fronteriza, Travis Gulledge y Cheatum Casey; así como el oficial de Policía Estatal de Nuevo México, Jaime Domínguez.

En una carta fechada el 5 de septiembre de 2019, el fiscal de distrito Mark D’Antonio indicó: “Esta oficina no tomará ninguna acción contra estos oficiales”. Como parte de la revisión del incidente, también liberó al agente de LCPD Antony Harrison de cualquier cargo por procedimiento erróneo. Harrison fue el oficial emboscado y herido mientras estaba en su unidad.





Los hechos





Alrededor de las 2:20 a.m. del lunes 17 de junio, Harrison fue enviado a atender un reporte de un sospechoso en el restaurante Jack in the Box, en el 501 S. Telshor Bulevard.

El hombre, más tarde identificado como Francisco Tarin de 35 años, estaba dentro del restaurante y parecía estar ocultando algo debajo de su chaqueta. Harrison comenzó a buscar al hombre que salió del Jack in the Box en dirección norte y este a través de Lohman Avenue.

Harrison localizó a Tarin cerca de la intersección de Lohman Avenue y Nacho Drive, condujo al estacionamiento de Office Max en su patrulla y dio una vuelta en U hacia Tarin. Cuando Harrison intentó aluzar a Tarin, el sospechoso abrió fuego contra el vehículo oficial.

De acuerdo con la investigación, Tarin hizo tres disparos al frente de la patrulla y cuatro más mientas Harrison se alejaba del lugar.

Tarin disparó e hirió a Harrison quien, sin darse cuenta del alcance de sus lesiones, salió conduciendo del estacionamiento hacia el Memorial Medical Center (MMC).

Harrison, un egresado de 2015 de la Academia del Departamento de Policía de Las Cruces, fue lesionado en el cuello por una bala que penetró el parabrisas de la patrulla. También heridas en brazos y pecho por los vidrios que saltaron con el impacto de las balas.

El policía se dirigió a MMC mientras enviaba información pertinente sobre el sospechoso.

Tarin fue ubicado cerca de un Home Depot. Oficiales de varias agencias, incluyendo LCPD, la Oficina del Sheriff del Condado de Dona Ana, la Policía Estatal de Nuevo México y la Patrulla Fronteriza, rodearon al sospechoso y le dieron múltiples órdenes para que mostrara sus manos y cooperara, lo cual rechazó.

Los agentes descargaron rondas de goma, que son menos letales, antes de que Tarin disparara al menos una ronda hacia los oficiales, quienes respondieron a la amenaza mortal y devolvieron el fuego. Tarin murió en el lugar.