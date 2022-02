Exhiben película sobre masacre en Las Cruces

El Paso.- Este jueves 10 de febrero se cumplen 32 años de la masacre en un negocio de boliche, ubicado en Las Cruces, que dejó un saldo de cinco personas muertas y tres heridos.

En cada aniversario de la llamada Bowling Alley Massacre, el cineasta paseño Charlie Minn exhibirá su cinta sobre el tema, titulada “A Nightmare in Las Cruces”, en los Premiere Cinema de Bassett Place. La cita es a las 7 p.m.

“Cada año, mientras viva y no se resuelva el crimen, me he prometido exhibir el documental para crear consciencia”, dijo Minn, sobre el film estrenado en 2011.

De acuerdo a reportes policiacos, el crimen se cometió alrededor de las 8:30 a.m. del sábado 10 de febrero, la Policía fue enviada a lo que entonces se conocía como Las Cruces Bowl, situado en 1201 E. Amador Ave., donde los cuatro niños y tres adultos fueron rafagueados.

Una vez dentro del salón de boliche, los oficiales encontraron tres víctimas que ya estaban muertas: Steven Teran, de 26 años de edad, su hija Paula Holguin, de 6 años, y Amy Hauser, de 13 años.

La hija de dos años de Steven Teran, Valerie Teran, fue trasladada de urgencia a un hospital local, pero murió poco después de su llegada, dijo la policía.

Los heridos Melissia Repass, de 12 años, su madre Stephanie Senac, de 34 años, e Ida Holguin, de 33 años, que no tenía relación con Paula, fueron transportados a hospitales del área y sobrevivieron al ataque. Sin embargo, Senac murió varios años después por complicaciones relacionadas con sus heridas.

Melissia Repass, una niña de 12 años que sufrió múltiples heridas de bala, fue la víctima que heroicamente llamó al 911 para alertar a las autoridades sobre el crimen.

"Es una absoluta broma que esta tragedia aún no se haya resuelto. Honestamente, no sé cómo la gente de Las Cruces puede seguir con sus vidas cuando algo tan atroz ocurrió en su ciudad. Necesitamos más activismo, pasión y cuidado por esto”, externó el documentalista Minn.