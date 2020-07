Excluye Trump del Censo 2020 a indocumentados

Associated Press

Alexa Ura / The Texas Tribune

El presidente Donald Trump abrió un nuevo frente el martes en su esfuerzo por evitar que los inmigrantes indocumentados sean contados el próximo año, cuando los legisladores vuelvan a dibujar los distritos del Congreso. De alcanzar su cometido, la medida podría costarle a Texas varios escaños en la Cámara de Representantes.

Trump intentó el año pasado incluir una pregunta de ciudadanía en el Censo de 2020, pero fue rechazado por los tribunales. El martes, firmó un memorando que ordenaba al Secretario de Comercio Wilbur Ross que excluyera a los inmigrantes indocumentados que pudieran ser incluidos en el recuento del censo de la "base de distribución", es decir, la población base que solía dividir los escaños en el Congreso.

La orden, que seguramente será impugnada en los tribunales, es el último esfuerzo de Trump para diferenciar entre ciudadanos y no ciudadanos cuando los estados vuelven a trazar los límites de los distritos políticos cada década para dar cuenta del crecimiento.

Estimaciones recientes indican que el tamaño de la población indocumentada en Texas ha alcanzado casi 1.8 millones. Excluir a esos residentes de los recuentos de población para trazar distritos del Congreso probablemente conduciría a una realineación drástica de representación y poder en todo el estado.

La Constitución de los Estados Unidos exige que la representación en el Congreso se divida entre los estados, en función de un recuento cada 10 años de cada persona que reside en el país. Pero la Constitución, escribió Trump, no define "qué personas deben incluirse en la base de distribución".

"Excluir a estos extranjeros ilegales de la base de distribución es más acorde con los principios de la democracia representativa que sustenta nuestro sistema de gobierno", señala el texto. "La representación del Congreso, y por lo tanto la influencia política formal, a los estados debido a la presencia dentro de sus fronteras de extranjeros que no han seguido los pasos para asegurar un estatus migratorio legal bajo nuestras leyes, socava esos principios".

No está claro cuántos escaños en el Congreso Texas podría perder si la orden se mantiene en la corte. Texas ahora tiene 36 escaños en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, en distritos que se supone deben atraer a una población casi igual. Se prevé que el estado gane varios escaños más en la próxima ronda de redistribución de distritos en función del crecimiento de la población.

Pero es probable que los esfuerzos del presidente para excluir a los inmigrantes indocumentados estén atados en los tribunales. Poco después de la publicación del memorando, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), que luchó contra los esfuerzos fallidos de la administración para preguntar sobre la ciudadanía en el Censo de 2020, lo describió como "evidentemente inconstitucional".

"La Constitución exige que todos en Estados Unidos sean contados en el censo", dijo Dale Ho, director del Proyecto de Derechos de Votación de la ACLU, en un comunicado. "El presidente Trump no puede elegir. Trató de agregar una pregunta de ciudadanía al censo y perdió en la Corte Suprema. Su último intento de convertir en armamento el censo para un ataque contra las comunidades inmigrantes será inconstitucional. Lo veremos en la corte y ganaremos nuevamente".

Incluso si la administración Trump ganó en la corte, no está claro qué datos utilizarían los legisladores para descubrir cómo excluir a los residentes indocumentados de los totales del censo.

Al gobierno de Trump se le prohibió incluir una pregunta de ciudadanía en el censo de 2020 después de que la Corte Suprema de los EU descubriera que el gobierno había proporcionado una razón "artificial", para hacer cumplir mejor la ley de derechos de voto, para obtener la información.

La Oficina del Censo recopila estimaciones de ciudadanía a través de otras encuestas, pero no diferencia entre los no ciudadanos, incluidos los residentes legales permanentes y los titulares de visas, y los que no tienen estatus legal para estar en el país. Trump firmó previamente una orden ejecutiva que ordena al gobierno usar registros administrativos para recopilar información sobre ciudadanía. Como parte de ese esfuerzo, la oficina solicitó a Texas el año pasado que considerara compartir datos de su licencia de conducir y su base de datos de identificación.

Pero esos datos han demostrado ser poco confiables.

El año pasado, el esfuerzo de Texas para buscar en sus listas de votantes para los no ciudadanos fue desbaratado por la oficina del Secretario de Estado en ese conjunto de datos. La agencia lo usó para cuestionar el estado de ciudadanía de casi 100 mil votantes registrados, solo para descubrir más tarde que decenas de miles de ellos eran ciudadanos naturalizados.

En Texas, los inmigrantes que no son ciudadanos pero que residen en el país con estatus legal pueden obtener licencias de conducir e identificaciones, que son válidas por varios años. No están obligados a actualizar el estado si se convierten en ciudadanos naturalizados antes de tener que renovar esos documentos.

En octubre, el Departamento de Seguridad Pública (DPS) de Texas indicó que no había tomado ninguna medida con respecto a la solicitud de datos de la licencia de conducir. Un portavoz no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el martes sobre si eso había cambiado.

La evidencia durante el litigio del año pasado sobre la cuestión de la ciudadanía reveló un análisis de 2015 de la Cámara de Texas, el cual demostraba cómo el uso de la población de ciudadanos en edad de votar, en oposición a la población total, conduciría a un "rediseño radical" de los distritos de la Cámara y sería ventajoso a republicanos y texanos blancos. El estudio de caso detalló cómo la población hispana utilizada para redibujar disminuiría en los distritos tradicionalmente demócratas, que luego tendrían que crecer geográficamente para cumplir con los requisitos constitucionales de población en la redistribución de distritos.

Los líderes de la Cámara de Representantes de Texas han indicado previamente a The Texas Tribune que no tienen planes de alterar la forma en que Texas redibuje los distritos políticos, incluso si la Legislatura obtuvo datos más detallados sobre ciudadanía.

"En pocas palabras, la ley para la Cámara de Representantes y el Senado de Texas –y, francamente, los tribunales y la Junta de Educación del Estado– requiere que se utilice la población total, al igual que la Constitución de los Estados Unidos con respecto a los escaños del Congreso", dijo el representante estatal Phil King, un republicano de Weatherford que preside el Comité de Redistribución de Distritos de la Cámara.