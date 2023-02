Ex funcionario se ensañó con viuda de víctima de Walmart

Un ex fiscal de El Paso envió correos electrónicos a funcionarios federales en un intento de impedir que la viuda de una víctima de la masacre de Walmart ingresara a los Estados Unidos, dijo el fiscal de Distrito Bill Hicks.

Una carta de Hicks para la viuda, fechada el miércoles, decía que “el entonces fiscal adjunto de Distrito Curtis Cox envió correos electrónicos e hizo declaraciones en nombre de esta oficina a varias agencias de aplicación de la ley con respecto a Rosa María Valdez García” a principios del otoño de 2022.

“Tenga en cuenta que el estado migratorio anterior o actual de la señora Rosa María Valdez García no es un asunto que deba preocupar a esta oficina”, dice la carta, cuyo objetivo es que Valdez la presente a las autoridades fronterizas si la detienen por interrogatorio.

Valdez es la viuda de Alexander Gerhard Hoffmann Roth, un ciudadano alemán que vivía en Juárez y que estaba entre las 23 personas asesinadas a tiros en Walmart de Cielo Vista el 3 de agosto de 2019.

La viuda y su familia se convirtieron en el centro de atención en agosto de 2022 cuando un correo electrónico supuestamente enviado a los medios de comunicación de El Paso por la familia Hoffmann criticaba al juez que supervisaba el caso del Estado contra el pistolero de Walmart.

Valdez y su hijo, Thomas Hoffmann, testificaron en una audiencia de noviembre de 2022 que el correo electrónico fue escrito por Roger Rodríguez, asesor legal de la entonces fiscal de Distrito Yvonne Rosales. Thomas Hoffmann grabó varias conversaciones en las que Rodríguez se jactaba de sus conexiones y amenazaba a personas que habían criticado a Rosales.

Las supuestas amenazas hechas por Rodríguez y sus intentos de disuadir a Valdez y sus hijos de cooperar con los esfuerzos para investigar el correo electrónico fueron factores significativos en un movimiento para destituir a Rosales de su cargo. Renunció en diciembre y el gobernador Greg Abbott nombró a Hicks para ocupar el puesto.

La carta de Hicks es la primera acción pública de un funcionario del Gobierno que conecta la oficina de Rosales con los supuestos esfuerzos de Rodríguez para intimidar a la familia Hoffmann. La comunicación de Cox con los funcionarios federales a principios del otoño se produjo al mismo tiempo que el juez de la Corte de Distrito 409, Sam Medrano Jr., buscaba el testimonio de Valdez sobre si el correo electrónico de agosto violó su orden de mordaza en el caso del tiroteo en Walmart.

Cox, quien renunció como asistente del fiscal de Distrito en noviembre, no respondió a un mensaje telefónico de El Paso Matters el jueves solicitando comentarios.

Valdez fue detenida por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos durante siete horas en septiembre cuando intentaba llegar a El Paso desde Juárez para reunirse con su abogado, Justin Underwood, quien fue designado por el tribunal para representar a la familia Hoffmann en una investigación sobre si el correo electrónico violó una orden judicial de mordaza en el caso del tiroteo en Walmart.

Underwood proporcionó a El Paso Matters una copia de la carta de Hicks.

En una respuesta por correo electrónico a las preguntas de El Paso Matters, Hicks dijo que escribió la carta a pedido de Underwood.

“La intención de la carta era decir que la Oficina del Fiscal de Distrito no debería tener voz ni voto en el estado migratorio de una persona. Esta no es nuestra área de propósito. El intento de cualquier ex empleado de hacerlo fue inapropiado y esta oficina no respalda nada de lo que dijo o hizo en esos esfuerzos”, dijo Hicks.

Se negó a responder preguntas sobre los detalles de las acciones de Cox en el cargo porque “definitivamente es un área en la que tengo las manos atadas”. No dio más detalles.

Los abogados del hombre que confesó los tiroteos en Walmart intentaron interrogar a Cox en noviembre sobre si se comunicó con funcionarios federales para evitar que Valdez ingresara al país para testificar sobre el correo electrónico. Pero mientras estaba en el estrado bajo juramento, Cox invocó su derecho de la Quinta Enmienda contra la autoincriminación y se negó a responder las preguntas.

En la carta, Hicks escribió: “Esta oficina nunca debería haber intentado influir de ninguna manera en el estatus migratorio de la Sra. Rosa María Valdez García o en su capacidad para ingresar al país”.

La carta está dirigida “A quien corresponda”, lo que le permitiría a Valdez presentarla cuando se le interrogue en la frontera, dijo Underwood. Ella está trabajando para restaurar su visa y su pase Sentri, dijo.

“Se metieron con una viejecita de la que pensaron que podían aprovecharse, y ella se defendió absolutamente y los golpeó hasta dejarlos en el olvido. Bueno, atácalos para que renuncien a su cargo y tomen la Quinta como un grupo de cobardes porque al final del día, eso es exactamente lo que son”, dijo Underwood.

Valdez y sus dos hijos asistieron a la audiencia de la Corte federal del miércoles en la que el pistolero de Walmart se declaró culpable de delitos federales de odio y cargos por armas. La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos hizo los arreglos para que CBP la dejara en libertad condicional en el país para asistir a la audiencia porque su visa sigue revocada, dijo Underwood.

Anteriormente, Valdez tenía una visa que le permitía ingresar a los Estados Unidos y estaba inscrita en Sentri, un programa de viajero de confianza que permite que las personas examinadas por las agencias policiales federales usen carriles de cruce acelerado en la frontera.

El contenido específico de la comunicación de Cox con los funcionarios federales no se ha hecho público. Pero en los documentos judiciales del año pasado, dijo que Valdez no era la viuda de Hoffmann, una afirmación que Underwood impugnó con vehemencia. Valdez obtuvo un fallo de los tribunales del estado de Chihuahua afirmando el estado civil de derecho que la unía a Hoffmann.