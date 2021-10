Ex estudiante balea a empleado de escuela en Houston

Houston- Un ex estudiante de una escuela en Houston hirió a balazos a un empleado escolar ayer en el campus y después se entregó a la policía, dijeron las autoridades.

El incidente ocurrió alrededor de las 11:45 horas, en la YES Prep Southwest, una escuela privada subvencionada que atiende a estudiantes de 6o a 12o grados. El jefe de policía de Houston, Troy Finner, dijo que el ex alumno disparó a través de una puerta en la escuela y seguidamente baleó al empleado en la espalda.

El empleado estaba en condición grave en un hospital, dijo Finner.

Ningún estudiante fue herido, dijo la escuela en un comunicado.

La policía no dio los nombres del empleado herido ni del atacante, pero dijo que pudieron identificar rápidamente al segundo porque era un ex estudiante. La policía no informó de algún móvil, pero Finner dijo que las autoridades investigaban si hubo interacciones pasadas entre el atacante y el hombre herido.

Una fila de estudiantes con mascarillas salió de la escuela poco antes de la 1:00 de la tarde, mostrando las manos para que los policías viesen que no llevaban armas. Numerosos estudiantes les dijeron a reporteros que vieron sangre al salir del edificio.

“Uno no quiere que suceda algo así”, dijo Finner, “pero quiero elogiar a esos estudiantes. Cada estudiante que vi salir estaba calmado. Los administradores, los maestros, excelente trabajo. Quiero elogiarlos... entrenan para ello”.