Ex boxeador estaba bajo la influencia del alcohol: paramédico

Durante el segundo día de juicio en contra del ex boxeador Joel García, acusado de tres cargos de homicidio por la muerte de Shannon Del Rio y los hermanos Joshua e Isaiah Deal, se presento material de video que fue grabado por la cámara de una de las unidades del Departamento de Policía de El Paso (EPPD).

Andrés Rodríguez, de la Policía de El Paso (EPPD) quien tiene 27 años de experiencia dentro de las fuerzas policiacas fue uno de los oficiales que estuvo presente la noche del 24 de diciembre del 2014, y que además tuvo contacto con el acusado.

Rodríguez relato a los jurados que al arribar a la escena de los hechos misma que describió como caótica pudo atestiguar como dos vehículos estaban siendo consumidos por las llamas por lo que procedió a brindar asistencia cuando se percato que García había sido esposado por el oficial Gabaldon para después ser colocado dentro de su unidad.

En el video se pudo observar como el acusado se encontraba desorientado y en una ocasión se movía de un lado a otro tratando de bajar la ventana de la parte trasera del auto mientras el oficial estaba a un lado de la unidad dialogando con otros elementos de Policía. En ese momento se escucha como García gritó, para luego preguntarle al oficial si se podía bajar de la unidad.

Rodríguez explico ante todos que una vez que él se subió a la unidad traslado a García a la estación de Policía ubicada en la Pebble Hills y George Dieter y en el transcurso el acusado intercambio dialogo con él.

“Mi entrenador es un detective, yo no fui, yo no fui, no entiendo porque me están agarrando ahorita”, repetía García.

En la Corte, mientras que el video era mostrado al jurado y el oficial daba explicaciones sobre lo que lo que estaba ocurriendo y el dialogo que mantenían, el acusado se noto preocupado.

Rodríguez confirmó que durante la noche del accidente García en repetidas ocasiones cambio su versión de como habían sucedido los acontecimientos ya que en distintas ocasiones se contradecía diciendo que el no iba manejando, sino que el iba al volante era su amigo.

García inclusive se justifico culpando a los ahora fallecidos de haberle pegado a su auto.

“Yo estaba manejando, lo que paso es que el otro me pego”, se escucha a García decirle al oficial.

Ante estas declaraciones los fiscales cuestionaron al oficial acerca de si estaba al tanto de que los ojos rojos, así como los tenia García la noche del accidente podían ser causados por otros factores como el no dormir o el estar expuesto a las llamas del incendio de los autos, a lo que el oficial respondió que no estaba del todo seguro.

Al frente y ante el jurado también paso a testificar el paramédico Adrián Palomo quien estuvo presente la noche del 24 de diciembre y asistió a García.

Palomo declaró que él mismo atendió a García en el lugar del trágico accidente y que estando ahí García confeso que esa noche antes de que ocurriera el accidente él había acudido a una fiesta del lado Este de la ciudad, mas sin embargo no logró recordar el nombre del

establecimiento.

Cuando a Palomo se le cuestiono si el acusado estaba tomado, este respondió que sí le pareció que estaba bajo la influencia del alcohol y añadió que en una escala de 1 al 10, García calificaba como un 8.

El paramédico también compartió que el acusado repetidamente decía que no estaba conduciendo esa noche.

Agregó que cuando le ofrecieron llevarlo al Hospital, este se negó, aun cuando se quejaba de que tenia dolor en uno de sus tobillos.

El juicio de García continuará hoy donde se espera que se evalúen pruebas adicionales y que otros testigos pasen ante el jurado.