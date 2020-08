Ex asesor de Trump acusado de fraude recolectó fondos en El Paso

Hace poco más de un año, el 27 de julio de 2019, Michael Bannon, ex asesor del presidente Donald Trump, estuvo en Sunland Park recolectando fondos para construir muros fronterizos privados a través de un teletón transmitido por YouTube.

Bannon acompañaba en la transmisión, realizada desde un tramo de muro privado erigido entre Sunland Park, NM, y Anapra, en Ciudad Juárez, a Brian Kolfage, un veterano de guerra amputado promotor de la organización “We Build The Wall”.

Este jueves, Bannon, Kolfage y otras dos personas fueron detenidas y se les fincaron cargos por fraude de haber estafado a millones de personas para la financiación del muro privado. Y aunque Bannon salió libre bajo fianza, se convirtió en la última persona, de una larga lista de allegados al presidente, en ser acusado de un delito.

“¿Cuáles son tus pensamientos después de que tuviste esta iniciativa apenas en diciembre Brian, y ver a toda esta gente y lo que ha pasado en estos dos días?”, preguntó Steve Bannon a Kolfage hace 13 meses en Sunland Park.

“Esto ha sido increíble, ya que ustedes son el ejército que necesitamos para hablar con la gente y con los medios de comunicación para realizar todo esto”, dijo entonces Kolfage, un veterano de la Fuerza Aérea que perdió tres extremidades en combate.

En Sunland Park, “We Build The Wall” desarrolló un Simposio sobre el Muro, el cual trajo prominentes líderes de extrema derecha y el Partido Republicano, como Donald Trump Jr., y el ex asesor presidencial Steve Bannon, quien cerró el evento.

Todos estaban orgullosos de la construcción de un muro privado en terrenos fronterizos de Sunland Park, propiedad de la American Eagle Brick Co.

Eso los motivó a pedir más dinero para construir otros tramos, y a solicitar más dinero, el cual aparentemente se desvió para financiar el estilo de vida lujoso de Bannon, Kolfage y sus asociados.

“Desde que construimos esta parte del muro, diferentes ciudades, en diferentes estados se nos han acercado, después de que sus gobiernos han votado unánimemente para construir sus muros”, reveló el año pasado Kolfage, sin mencionar a cuáles localidades se refería en concreto.

Supuestamente Bannon –quien fue jefe de campaña y asesor de Trump– tomó más de $1 millón, usando parte para pagar en secreto al coacusado Brian Kolfage, el fundador del proyecto, y para cubrir cientos de miles de dólares en gastos personales.

Los organizadores del grupo “We Build The Wall” se describieron a sí mismos como ansiosos por ayudar al presidente a construir una barrera “grande y hermosa” a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, como prometió durante la campaña de 2016. Recaudaron más de 25 millones de dólares de miles de donantes y prometieron que el 100% del dinero se utilizaría para el proyecto.

Horas después de su arresto, Bannon se declaró inocente durante una comparecencia en un tribunal federal de Manhattan. Bannon fue detenido alrededor de las 7 a.m. tiempo de Florida (6 de la mañana en El Paso) por el Servicio de Inspección Postal de EU en un yate de lujo de 150 pies (45 metros) llamado Lady May, que estaba frente a la costa de Connecticut, dijeron las autoridades.

El barco es propiedad del multimillonario chino exiliado Guo Wengui y actualmente está a la venta por casi 28 millones de dólares.

Cuando salió del juzgado, Bannon se quitó la máscara, sonrió y saludó a las cámaras de noticias. Mientras se dirigía a un vehículo que lo esperaba, gritó: “Todo este fiasco es para detener a las personas que quieren construir el muro”.

Kolfage no respondió a las solicitudes de comentarios. También fueron acusados Andrew Badolato y Timothy Shea, el dueño de una compañía de bebidas energéticas llamada Winning Energy. Las latas de la compañía tienen una imagen de superhéroe de dibujos animados de Trump y afirman contener “12 oz. de lágrimas generosas”. Shea apareció en una breve audiencia virtual en Denver.

Otros miembros prominentes del grupo del muro incluyeron al ex secretario de Estado de Kansas, Kris Kobach; Erik Prince, fundador de la controvertida firma de seguridad Blackwater; el ex representante republicano Tom Tancredo de Colorado, y el ex lanzador de beisbol de las Grandes Ligas Curt Schilling. No fueron nombrados en la acusación.

Después del arresto, Trump se distanció rápidamente de Bannon y del proyecto.

“Cuando leí sobre eso, no me gustó. Dije que esto es para el Gobierno, no para personas privadas. Y me sonó como un espectáculo”, dijo a los periodistas en la Casa Blanca.

Según la acusación, los acusados utilizaron facturas falsas, otra organización sin fines de lucro y arreglos de proveedores falsos para tratar de ocultar sus esfuerzos por desviar dinero. Según el acuerdo, Bannon y sus coacusados supuestamente pagaron a Kolfage $100,000 por adelantado y $20,000 mensuales adicionales, todo mientras afirmaban que sirvieron como voluntarios y que a Kolfage no se le pagó.

La acusación dice que Kolfage “llegó al extremo de enviar correos electrónicos masivos a sus donantes pidiéndoles que compren café de su negocio no relacionado, diciéndoles a los donantes que la compañía de café era la única forma en que “mantiene a su familia alimentada y un techo sobre su cabeza”. (De la Redacción/El Diario de El Paso. Con información de Associated Press)

