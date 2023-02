Ex agente de CBP acusado de acoso es becario-investigador en UTEP

Un ex funcionario de la Patrulla Fronteriza (USBP) que supuestamente enfrenta acusaciones de conductas sexuales inapropiadas ha sido incluido en los últimos días como “becario de investigación” en el sitio web de la Universidad de Texas en El Paso (UTEP), aunque los funcionarios de la institución educativa dicen que nunca fue un empleado.

Los funcionarios de UTEP se negaron a responder preguntas sobre cómo el ex agente, Tony Barker, llegó a figurar como investigador de la universidad poco después de que repentinamente dejó la Patrulla Fronteriza.

“El doctor Tony Barker no es o nunca ha sido empleado de UTEP”, dijo Lucas Roebuck, vicepresidente de Marketing y Comunicaciones de UTEP.

Roebuck se negó a responder preguntas sobre quién en la universidad sabía que Barker había sido nombrado investigador o cómo funcionaba ese proceso. Dijo que UTEP tiene becarios de investigación que son pagados por la universidad y otros que no lo son.

UTEP comenzó a eliminar las referencias sobre Barker de su sitio web el lunes por la mañana, luego de que El Paso Matters planteó preguntas durante el fin de semana sobre su conexión con la universidad.

Barker había sido incluido como investigador en el Centro de Derecho y Comportamiento Humano de UTEP.

No está claro cuándo apareció Barker por primera vez como investigador de UTEP. Pero una versión de la página web del centro del 8 de diciembre de 2022 no lo incluía, según un archivo de Internet llamado Wayback Machine.

Investigación de la Patrulla Fronteriza

NBC informó en enero que Barker enfrenta una investigación interna por parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) por acusaciones de que presionó a un subordinado para que tuviera relaciones sexuales. Otras tres mujeres han presentado acusaciones similares, según NBC. Barker ha negado las acusaciones.

The New York Times informó que las acusaciones contra Barker surgieron cuando se le estaba considerando el año pasado para un puesto de alto nivel en la Patrulla Fronteriza. Dejó la USBP el 14 de octubre, dijo un portavoz de la agencia al Times. Su última asignación fue como jefe interino de la dirección de operaciones de aplicación de la ley de la Border Patrol.

“Las acusaciones de que presioné a cualquier mujer para obtener favores sexuales o las victimicé son total e inequívocamente falsas”, dijo Barker en un comunicado al New York Times en enero. “Estoy orgulloso de mis 21 años de servicio con la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos. Ahora me estoy tomando este tiempo para concentrarme en mi familia y buscar otras oportunidades”.

El portavoz de CBP, Justin Long, le dijo al Times que la agencia, que incluye a la Patrulla Fronteriza, remite cualquier denuncia de mala conducta para que se investigue.

“No toleramos la mala conducta dentro de nuestras filas”, dijo.

Pero Jenn Budd, una agente retirada de la Patrulla Fronteriza, dijo que tales investigaciones no son independientes ni se enfocan en proteger a las víctimas y castigar a los infractores. Se ha convertido en una crítica abierta de la Patrulla Fronteriza y CBP, a los que acusa de fomentar la “cultura de la violación”.

“El público estadounidense no sabrá nada” del resultado de la investigación de las acusaciones contra Barker, dijo Budd. “Ni siquiera te van a decir si lo disciplinan por esto por su privacidad. El sistema está corrupto desde el principio”.

Budd dijo que la cultura comienza con los altos directivos.

“Por lo general, dirán, sé lo difícil que es ser una agente de la Patrulla Fronteriza aquí. No soy ese tipo de persona. Déjame ayudarte”, y luego victimizar a las mujeres, dijo.

Barker en UTEP

En UTEP, Barker es uno de los dos becarios de investigación del Center for Law and Human Behavior. El otro, Jeffrey Self, también es un ex líder de la Patrulla Fronteriza. El director del centro, Víctor Manjarrez Jr., también se retiró de la Patrulla Fronteriza. Son los únicos tres miembros del personal que figuran en el sitio web del centro.

Manjarrez no respondió a las solicitudes de comentarios de El Paso Matters.

El centro fue fundado en 2010 con un enfoque original en la investigación de interrogatorios de detenidos, según un video que Manjarrez publicó el año pasado.

Barker figura en el sitio web del centro como “experto en políticas empresariales de seguridad nacional”.

“A lo largo de nuestra frontera Suroeste, estamos experimentando una migración global a un volumen y complejidad nunca antes vistos. El doctor Tony L. Barker es un experto en la materia de desarrollo e innovación de estrategias operativas complejas y diseños de procesos para abordar estos diversos factores, algunos de los cuales se están utilizando actualmente para abordar los flujos migratorios a lo largo de nuestras fronteras”, dice el sitio web.

Barker completó su tesis doctoral en junio con la Universidad de Capella.