Evitará Hunter cárcel: se declarará culpable

Hunter, el hijo del presidente Biden, llegó a un acuerdo tentativo con los fiscales federales para declararse culpable de dos delitos fiscales menores y admitir los hechos de un cargo por posesión de armas, en términos que probablemente lo mantendrán fuera de la cárcel, según documentos judiciales presentados el martes.

Cualquier acuerdo de culpabilidad propuesto tendría que ser aprobado por un juez federal. Tanto los fiscales como los abogados defensores han solicitado una audiencia judicial en la que Hunter Biden, de 53 años, pueda presentar su declaración de culpabilidad.

El abogado de Hunter dijo que el acuerdo significa que la larga investigación criminal que involucra al hijo del presidente “está resuelta”. Pero el fiscal federal de Delaware, David Weiss, el acusador principal del caso, dijo que la investigación “está en curso”, lo que sugiere que los asuntos más allá de los impuestos y las armas aún están bajo escrutinio.

La investigación se abrió en 2018, durante la administración del presidente Donald Trump. Desde 2020, los políticos republicanos han acusado repetidamente a Hunter Biden de irregularidades generalizadas en sus acuerdos comerciales en el extranjero y predijeron que la administración de Biden se mostraría reacia a continuar con el caso. Los términos del acuerdo propuesto –negociado con Weiss, un vestigio de la administración de Trump–, fueron rechazados rápidamente el martes por los republicanos del Congreso, quienes prometieron continuar investigando a la familia Biden.

En tentativa

Los documentos presentados en la Corte federal en Wilmington, Delaware, el martes indican que Hunter Biden ha aceptado tentativamente declararse culpable de dos cargos fiscales menores por falta de pago en 2017 y 2018. Un documento judicial dice que en ambos años, Biden fue un residente de Washington y recibió ingresos imponibles de más de $1.5 millones, por lo que adeudaba más de $100 mil en impuestos sobre la renta que no pagó a tiempo. Los fiscales planean recomendar una sentencia de libertad condicional para esos cargos, según personas familiarizadas con las negociaciones que hablaron bajo condición de anonimato para describir elementos del caso que aún no son públicos. Los representantes de Biden dijeron anteriormente que ya había pagado al IRS lo que debía.

La segunda presentación judicial es sobre el cargo de arma. En ese caso, dice la carta, “el acusado acordó celebrar un Acuerdo de desviación previo al juicio con respecto a la información sobre armas de fuego”. Manejar el cargo de armas como un caso de desviación significa que Biden técnicamente no se declararía culpable de ese delito. La desviación es una opción que normalmente se aplica a los delincuentes no violentos con problemas de abuso de sustancias.

En total, los fiscales recomendarán dos años de libertad condicional y condiciones de desviación, dijeron las personas familiarizadas con el acuerdo de culpabilidad. Si Biden cumple con éxito las condiciones del programa de desvío, el cargo por arma de fuego se eliminará de su registro criminal al final de ese período, dijeron estas personas.

“Hunter asumirá la responsabilidad por dos casos de incumplimiento en la presentación de pagos de impuestos a su vencimiento”, dijo uno de sus abogados, Chris Clark, en una declaración escrita. “El Gobierno también presentará un cargo por arma de fuego, que estará sujeto a un acuerdo de desvío previo al juicio y no será objeto del acuerdo de culpabilidad. Sé que Hunter cree que es importante asumir la responsabilidad por estos errores que cometió durante un período de confusión y adicción en su vida. Espera continuar con su recuperación y seguir adelante”.

Adicto al crack

La compra del arma que condujo al cargo penal ocurrió a fines de 2018, en un momento en que, según cuenta en su autobiografía, Hunter Biden abusaba regularmente del crack. Sin embargo, cuando completó el papeleo para comprar el arma, negó haber consumido drogas o tener un problema con las drogas, lo que lo expuso a un posible cargo de hacer una declaración falsa en el documento, así como a la posesión ilegal de armas una vez que adquirió el arma. Biden fue dueño del arma durante menos de dos semanas porque su entonces novia la tiró, según cuentas públicas de ese período.

El portavoz de la Casa Blanca, Ian Sams, se negó a comentar el martes, salvo decir que el presidente y la primera dama “aman a su hijo y lo apoyan mientras continúa reconstruyendo su vida”.

Los defensores de Biden han argumentado que Hunter Biden es un adicto en recuperación acusado de delitos relativamente menores, el tipo de caso que normalmente no sería procesado por las autoridades federales, salvo algunos factores agravantes adicionales que no están presentes en este caso. Sugieren que la investigación se habría abandonado hace mucho tiempo si no fuera el hijo del presidente.

Arremeten republicanos y Trump

Los republicanos que buscan recuperar la Casa Blanca han tratado de vincular los problemas legales de Hunter Biden directamente con su padre, centrándose en particular en el acuerdo del joven Biden con la firma china CEFC y su membresía en el directorio de la firma energética ucraniana Burisma. Los críticos de los Biden han afirmado que las supuestas irregularidades van mucho más allá de un simple caso de impuestos y armas, y han acusado al Departamento de Justicia de tratar de evitar enjuiciar asuntos más serios.

El fiscal general Merrick Garland ha dicho que otorgó plena autoridad sobre la investigación a Weiss, un designado de Trump, y que no interferiría en ninguna decisión de acusación.

Aun así, es probable que el acuerdo de culpabilidad se convierta en leña al fuego para la carrera presidencial de 2024, ya que los dos partidos principales de la nación debaten una vez más la influencia de la política en la aplicación de la ley y los efectos de las investigaciones policiales en las campañas políticas.

Trump, quien es el principal candidato para la nominación republicana de 2024, fue acusado este mes de 37 cargos federales de retener información de seguridad nacional altamente confidencial en su casa y club privado de Florida y tratar de evitar que el Gobierno federal recuperara la posesión de ese material. Él ha negado haber actuado mal.

El presidente número 45 frecuentemente trata de contrastar el trato que el Departamento de Justicia le dio a Hunter Biden con su propio riesgo legal, y el martes no fue la excepción. Menos de una hora después de que se presentara el acuerdo de culpabilidad de Biden en la Corte, Trump recurrió a las redes sociales para criticar el acuerdo y dijo que el Departamento de Justicia “acababa de aclarar cientos de años de responsabilidad penal y le dio a Hunter Biden una mera ‘multa de tráfico’. ¡Nuestro sistema está ROTO!”.