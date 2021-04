Estudiar en EU siendo extranjero; una dificultad más en la pandemia

Corrie Boudreaux / El Paso Matters

Antes de la pandemia de Covid-19, Daniela cruzaba la frontera todos los días desde su casa en Ciudad Juárez para asistir a la Universidad de Texas en El Paso.

“Era un cruce normal. Solo tenía que mostrar mis documentos y nunca me preguntaron por qué iba a UTEP”, dijo Daniela, quien pidió que no se usara su nombre completo porque temía represalias por parte de los funcionarios de inmigración de Estados Unidos.

Pero cuando la frontera se cerró el 21 de marzo de 2020 a los viajes no esenciales para ayudar a limitar la propagación del Covid-19, Daniela se encontró visitando el campus de UTEP solo si era importante para ella hacerlo.

Seis meses después del cierre de la frontera, Daniela necesitaba regresar a UTEP para recoger libros y discutir su tesis con una profesora, Guillermina G. Núñez-Mchiri. Daniela dijo que los oficiales de CBP la detuvieron e interrogaron.

“Les dije que me iba a reunir con mi maestra de tesis, y me dijeron ‘estás mintiendo, podemos tomar tu visa si descubrimos que nos estás mintiendo’”, dijo Daniela.

Durante más de una hora y media, tres agentes interrogaron a Daniela sobre sus viajes y su paradero.

“Estaba tan asustada y nerviosa porque no sabía si realmente podrían quitarme la visa. Eran muy intimidantes, me hacían las mismas preguntas una y otra vez, y seguían diciéndome que estaba mintiendo”, dijo Daniela.

Los oficiales le pidieron a Daniela que llamara a Núñez para demostrar que se estaba reuniendo con ella y recogiendo libros de texto. Después de hablar con su profesor, los oficiales confirmaron que Daniela estaba diciendo la verdad.

“No puedo imaginar lo que podría haber pasado si mi profesora no hubiera contestado el teléfono. Tiene dos oficinas en UTEP y afortunadamente estaba en la que llamamos. Tenía miedo de perder mi visa o tener un impacto en mi historial de inmigración de por vida”, dijo.

Daniela proporcionó correos electrónicos contemporáneos a El Paso Matters de Núñez y otros que confirmaron que los oficiales de CBP hablaron con su profesora mientras estaba detenida.

Otro correo electrónico proporcionado por Daniela muestra que la presidenta de UTEP, Heather Wilson, le dio instrucciones al jefe de policía del campus, Cliff Walsh, para que se pusiera en contacto con el CBP sobre el incidente. Wilson también se comprometió a proteger los derechos de los estudiantes internacionales de UTEP.

Los funcionarios de CBP dijeron que hubo cierta confusión sobre el movimiento estudiantil en la primavera, pero que no estaban al tanto de los incidentes que involucraron a los estudiantes de UTEP después de eso.

Dania Bradford-Calvo, directora ejecutiva de la Oficina de Programas Internacionales de UTEP, dijo que se alienta a los estudiantes de UTEP a informar a su oficina cualquier problema que encuentren al cruzar.

Daniela dijo que sintió una ola de emociones, pero que estaba principalmente conmocionada y asustada por la interacción.

“Te hacen sentir como si estuvieras haciendo algo malo cuando lo único que intentas hacer es ir a la escuela”, dijo Daniela.

Viajeros imprescindibles

“Las personas que viajan para asistir a instituciones educativas” se consideran viajeros esenciales, según el sitio web de CBP.

Para estudiantes como Daniela, cruzar para recibir libros de texto e instrucción de profesores está legalmente permitido.

El jefe Christopher Espinosa, gerente de servicios de profesionalismo de CBP en El Paso, dijo que la capacitación de los oficiales ha continuado durante toda la pandemia.

“Hubo una curva de aprendizaje (en los primeros días de la pandemia), pero no fue poco después de eso que todos los oficiales estaban conscientes de lo que era un viaje esencial”, dijo Espinosa. “Desde mayo hasta ahora ni siquiera ha sido un factor”.

El incidente de Daniela ocurrió en septiembre de 2020, meses después de la “curva de aprendizaje” a la que hizo referencia Espinosa.

Espinosa dijo que los oficiales están capacitados sobre cómo interactuar con los estudiantes y están al tanto de las restricciones que se aplican actualmente y que se aplicaban anteriormente. Dijo que, si los oficiales encuentran algún problema con los viajeros, se les dice que se comuniquen de inmediato con sus supervisores.

“No veo ningún problema para los estudiantes que viajan de México a Estados Unidos”, dijo Espinosa. “Se incluirían en viajes esenciales”.

Daniela dice que no recuerda que llamaran a un supervisor cuando tres oficiales la detuvieron y la interrogaron sobre la validez de sus viajes educativos.

“Tres oficiales vinieron a hacerme las mismas preguntas, pero nunca apareció un supervisor. No pensé en pedir hablar con un supervisor, todo esto era nuevo para mí”, dijo Daniela. “Tenía miedo y no podía pensar con claridad”.

La estudiante de doctorado, Ileana Leyva, dijo que se encontró con problemas similares en abril cuando intentaba cruzar de Juárez a El Paso para recuperar una computadora portátil de la universidad para completar su trabajo escolar.

“La oficina de la OIP (Oficina de Programas Internacionales) tuvo que solicitarme un permiso especial porque los oficiales no me dejaban cruzar, independientemente de las cartas que tuviera”, dijo Leyva. “OIP tuvo que telefonear al director del CBP para expresar la importancia de que yo obtuviera esa computadora para mi éxito académico”.

Como estudiante de doctorado con acceso limitado a Internet en Juárez, regresar al campus para recuperar la computadora fue esencial.

“Fue muy estresante porque ya me habían negado la entrada un par de veces antes de eso”, dijo Leyva. “Tardaron 30 minutos y me interrogaron mucho. Claramente me dijeron que era una excepción y que si intento cruzar de nuevo me negarán la entrada”.

Leyva dijo que sentía que el oficial no creía que ella estuviera cruzando para recuperar una computadora, sino que estaba usando su educación como una tapadera para hacer algo más que levantar la computadora portátil.

“Me sentí observada, no sé si estarán midiendo el tiempo o no sé, tal vez sea algo ridículo pensar en eso, pero así es como me sentí, definitivamente. Así que fui por esa computadora y volví enseguida”, dijo.

El otro mundo

Según el Migration Policy Institute, alrededor de 1.1 millones de estudiantes internacionales se inscribieron en todo el país para el año escolar 2019-2020. En UTEP, casi mil 400 estudiantes internacionales se inscribieron en el otoño de 2020, lo que representa aproximadamente el 6 por ciento del cuerpo estudiantil. Eso se redujo en 210, o 13 por ciento, con respecto al año anterior.

Branford-Calvo dijo que UTEP es “optimista de que la inscripción de estudiantes internacionales aumentará como resultado de nuestras diversas estrategias de reclutamiento internacional”.

Allison Vargas, una estudiante de UTEP de Alemania, se casó durante esta pandemia. Desafortunadamente, sus padres no pudieron asistir.

“Soy su única hija”, dijo Vargas. “Soy muy cercana a mi mamá, así que mi mamá no tiene esa experiencia de estar en mi boda.

Vargas originalmente planeaba casarse en abril, pero tuvo que posponer su boda una vez que entraron en vigor las restricciones de viaje en marzo. Se había programado que sus padres volaran a Estados Unidos la semana posterior a la imposición de esas restricciones.

“Tenían sus boletos, mis amigos de Europa tenían sus boletos y todo estaba planeado”, dijo Vargas. “Mi mamá ya estaba documentando su equipaje y estaba súper emocionada. Teníamos nuestro lugar y todo”.

Vargas dijo que mientras la pandemia de Covid continuaba, su esperanza de tener a su familia en la boda se hacía cada vez más pequeña.

Con la premura de casarse antes de que su esposo fuera enviado a Japón, Vargas y su esposo se casaron en la corte en octubre.

“Honestamente, cuanto más pase esto, menos siento que vamos a tener esa boda porque ahora todo va a cambiar”, dijo Vargas.

Vargas se fue de Alemania para estudiar en UTEP porque sintió que la educación alemana era limitada.

“En Alemania es como, ‘oye, tú eliges este camino, estas son las clases que tomas, y si no te gusta, tienes que empezar desde el principio’”, dijo Vargas. “Aquí puedo tomar todo tipo de clases y decir: ‘Nunca me di cuenta de que realmente me gustaba este tema, realmente me gusta esta clase’. Me dio la oportunidad de reconsiderar lo que realmente quiero estudiar”.

Pero dijo que el costo de la educación no es barato como estudiante internacional. Si bien está agradecida de que sus padres paguen, sabe que no tiene los medios para devolverles el dinero.

Para otros estudiantes internacionales, el continuo tic-tac del reloj de encontrar empleo después de la graduación es una realidad abrumadora.

Después de completar su título, los estudiantes internacionales obtienen un permiso de trabajo temporal: formación práctica opcional. Esto permite a los estudiantes con visa F-1 trabajar en algo directamente relacionado con sus estudios por hasta 12 meses. Después de este período, los estudiantes tienen opciones limitadas: salir del país, inscribirse en un programa de grado superior u obtener un patrocinio de visa de trabajo H-1B.

Las nuevas visas H-1B se suspendieron temporalmente en julio de 2020 bajo la administración de Trump.

La experiencia de un estudiante musulmán

Para el estudiante de doctorado en ingeniería mecánica Mohieminul Islam Khan, también conocido como Ovilash, un año no es tiempo suficiente para encontrar empleo.

“Esa lucha siempre está ahí para demostrar tu valía en el tiempo, donde el tiempo no debería ser una cuestión de juicio o medición en absoluto”, dijo Ovilash.

Originario de Bangladesh, Ovilash llegó a Estados Unidos por primera vez en 2017 para comenzar su doctorado en UTEP.

“Sobre todo hubo entusiasmo, entusiasmo por las cosas nuevas y felicidad porque estoy persiguiendo lo que realmente trabajé toda mi vida”, dijo.

Pero durante esta pandemia, Ovilash recordó cuántos estudiantes no pudieron ingresar al país.

“Durante el tiempo de Covid, la embajada estuvo cerrada en Bangladesh y muchos recién llegados no pudieron postularse o faltaron a sus sesiones”, dijo.

Ovilash dice que está agradecido de tener un sólido sistema de apoyo de Bangladesh en El Paso. Dijo que ha sido crucial para su bienestar, especialmente durante la administración de Trump.

La prohibición musulmana fue una orden ejecutiva de Trump que prohibió los viajes a Estados Unidos desde países predominantemente musulmanes. Si bien Bangladesh no estaba entre los países prohibidos, los países vecinos sí lo estaban y los efectos se extendieron a su país.

Como musulmán, Ovilash dijo que la prohibición agregó una capa adicional de dificultad como estudiante.

“Da algo de inseguridad y estrés”, dijo. “Noticias como esa nos reflejan mal”.

Ovilash dijo que tener a otros de Bangladesh en El Paso ayudó a superar los tiempos difíciles.

“No tenemos una familia pequeña, tenemos una gran familia”, dijo.