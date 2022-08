Estudiante de EPISD, campeona Nacional de Ortografía en Español

El Paso.- La afición a la ortografía –“spelling”, en inglés– de la estudiante trilingüe Sheneli De Silva le valió los máximos honores en el Concurso Nacional de Ortografía en Español 2022 el fin de semana pasado.

La destreza ortográfica del estudiante de octavo grado de la Young Women’s Academy (YWA) no se limita al español. También es la campeona del Concurso Regional de Ortografía de El Paso 2020, un título que reclamó como alumna de quinto grado en Mesita Elementary.

Sheneli habló virtualmente con para discutir las estrategias del concurso de ortografía.

EPISD: ¿Cómo se sintió ganar el Concurso Nacional de Ortografía de Español?

Sheneli De Silva (SDS): Me sentí extremadamente feliz y orgullosa de mí misma.

EPISD: ¿Cuánto tiempo llevas compitiendo en el Spanish Bee?

SDS: Este fue mi primer año compitiendo en el Spanish Bee.

EPISD: ¿Cómo se preparó para el concurso de ortografía en español?

SDS: Estudié mucho la lista de palabras dada, las reglas de ortografía y revisé el diccionario en busca de algunas palabras adicionales.

EPISD: Parece tener una propensión a la ortografía en ambos idiomas. ¿Cuál es tu estrategia?

SDS: Mi estrategia es trabajar duro. Si trabajas duro, obtendrás tu recompensa.

EPISD: Cuéntanos sobre los idiomas que hablas, además de inglés y español.

SDS: Mis padres son de Sri Lanka y nací en los Estados Unidos. Como familia hablamos cingalés en casa para no olvidarlo.

EPISD: ¿En qué estás involucrado en la escuela además de la ortografía?

SDS: Participo en competencias de la UIL (matemáticas y ortografía), la National Junior Honor Society y eventos de atletismo (carrera de 800 metros y triple salto).

EPISD: ¿Qué consejos o trucos ofrecerías a otros deletreadores?

SDS: deberá estudiar bien la lista dada, identificar los patrones y reglas comunes y encontrar palabras fuera de la lista e intentar deletrearlas. Además, asegúrese de escuchar al pronunciador con atención.

EPISD: ¿Qué quieres ser de mayor?

SDS: Me gustaría ser doctora y profesora de medicina cuando sea grande.

EPISD: ¿Algo que quieras agregar?

SDP: Me gustaría agradecer a todos los que me apoyaron durante mi viaje al concurso de ortografía. En primer lugar, me gustaría agradecer a mi entrenador, el señor Arriaga, por dedicar su tiempo a estudiar conmigo, mi directora de la escuela, la doctora Ontiveros, por animarme a que pudiera hacerlo. También me gustaría agradecer a las doctoras Potter y Jayasuriya de UTEP por sus amables consejos. Y por último, pero no menos importante, gracias a mis padres (especialmente a mi madre) y a mi hermana, quienes me guiaron y me dieron coraje todo el tiempo. No hubiera ganado sin su apoyo.