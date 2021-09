Estudiante de El Paso aporta soluciones para transformar al mundo

Simran Haribhai, estudiante de último año de El Paso High, esperaba suscitar conversaciones y ayudar a los miembros de su generación cuando lanzó ‘Youth for the People’, una plataforma digital para compartir historias y perspectivas sobre los problemas humanitarios que enfrenta el mundo de hoy.

La respuesta a sus esfuerzos ya la ha ayudado a multiplicarse por diez.

“Somos los futuros líderes y es muy importante tener esa mentalidad global, compasión y empatía por los demás, de modo que cuando nuestra generación tenga el poder, puedan tenerlo en cuenta para hacer del mundo un lugar mejor”, dijo Haribhai. “Youth for the People se dedica a educar a los jóvenes sobre problemas mundiales urgentes que no creo que reciban suficiente atención de los medios. Crisis humanitarias, violaciones de derechos humanos y movimientos globales son todo lo que cubrimos a través de blogs, podcasts y arte”.

El sitio web de ‘Youth for the People’ y las plataformas de redes sociales abordan problemas globales entrevistando a profesores, miembros de laboratorios de ideas (think tanks), expertos y otras personas con conocimiento directo de las situaciones individuales. Los artistas también contribuyen a la galería de arte y la sección multimedia del sitio con su descripción de estos problemas urgentes.

La plataforma se puede encontrar en www.youthforthepeople.org o en Instagram en @_youthforthepeople.

Hasta el momento, la organización cuenta con 13 colaboradores, tanto a nivel local como internacional, y más de mil 500 seguidores en Instagram.

Haribhai espera que el sitio web y las plataformas de redes sociales sigan creciendo a medida que más personas conozcan su foro. Ella y su equipo comparten y trabajan continuamente con organizaciones similares para aumentar el compromiso de la plataforma. Los estudiantes pueden postularse para participar yendo a su sitio web o enviando mensajes directos a Haribhai a través de Instagram.

“Hemos cubierto todo, desde la guerra civil en Yemen hasta la inestabilidad en Venezuela y el feminicidio en Turquía”, dijo. “Mis ojos se han abierto astronómicamente al mundo que me rodea. Siento que tenía una perspectiva global porque siempre me han interesado los asuntos internacionales, las relaciones internacionales y esto simplemente ha puesto las cosas en perspectiva”.

Pero lo que tiene más de cerca en su mente en estos días es el podcast que hizo en mayo con la doctora Habida Sarabi, la primera mujer en convertirse en gobernadora en una provincia de Afganistán. Haribhai sigue contactando a Sarabi a través de WhatsApp para verificar su seguridad como resultado de la retirada de las fuerzas estadounidenses y la toma de posesión de Afganistán por los talibanes, pero no ha recibido respuesta.

“Ella es mi heroína personal”, dijo Haribhai. “La comparo con Harriet Tubman en cierto modo porque, a finales de la década de 1990, ayudó a administrar una red clandestina de escuelas para niñas en Afganistán. Los talibanes se estaban apoderando del país y se veía una completa opresión de las mujeres. No se les permitió ir a la escuela, por lo que arriesgó su vida viajando entre Afganistán y Pakistán para administrar esta red de escuelas para niñas. Es una figura pionera en los derechos de la mujer”.

El grupo ya está planificando futuros blogs y podcasts para examinar más a fondo la situación en Afganistán y ofrecer una perspectiva más amplia a sus pares sobre eventos recientes e históricos.

“Se trata de tener más conciencia de lo que está sucediendo en el mundo que nos rodea”, dijo Haribhai. “Todo el mundo tiene problemas, pero cuando la gente se aferra físicamente a los aviones para escapar, pone las cosas en perspectiva”.

En El Paso High, Haribhai está involucrando a más estudiantes, incluidas Gabriela Fuentes, Sarah Cortez y Kalista Fong, quienes contribuyen con contenido y ayudan a administrar la organización que comenzó durante la pandemia.

Compartir responsabilidades es especialmente importante ahora que la escuela ha vuelto a funcionar. La estudiante de AP Capstone y capitana del equipo High Q se mantiene enfocada en sus estudios. Actualmente no está decidida sobre a qué universidad quiere asistir para la licenciatura, pero sabe que la Facultad de Derecho está en su futuro.

“Quiero convertirme en una abogada internacional de derechos humanos, para poder defender a las víctimas de crisis humanitarias y violaciones de derechos humanos”, dijo Haribhai. “Me veo trabajando para las Naciones Unidas o la Corte Penal Internacional en La Haya”.

Los podcasts y las entrevistas han influido en su trayectoria profesional y en su deseo de marcar la diferencia. Un consejo se le quedó grabado en la entrevista con Zeycan Rochelle Yildirim, con quien habló para su artículo sobre el feminicidio en Turquía.

La activista, emprendedora y filántropa de fama internacional, le dijo: “Nunca eres demasiado insignificante para marcar la diferencia”.

Haribhai planea continuar ‘Youth for the People’ en la universidad y trabajar con su equipo para crear capítulos en todo el mundo y compartir más historias y conciencia con la Generación Z.

“Eso me abrió los ojos sobre lo que podemos hacer como jóvenes”, dijo Haribhai. “Somos el futuro. Es importante estar al día de lo que sucede en el mundo. Hay personas en todas partes que están sufriendo. Depende de nosotros, porque estamos en la cúspide, obtener ese poder para hacer el cambio por nosotros mismos. Es importante estar al tanto de todo lo que sucede y trabajar para mejorarlo”.