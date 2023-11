Estrenará alcalde Las Cruces después de 16 años

La carrera por la alcaldía de Las Cruces requirió seis rondas de votación por orden de preferencia para determinarse, publicó Las Cruces Sun-News.

La contienda estuvo compuesta por siete candidatos, que competían por reemplazar al antiguo alcalde Ken Miyagishima, que no se postuló para un nuevo mandato después de 16 años en el cargo, que asumió en enero del 2007. La contienda fue la segunda elección de alcalde de Las Cruces utilizando un complejo método para evitar la segunda vuelta.

Eric Enríquez obtuvo el 52.32 por ciento de los votos en la sexta ronda de los comicios por orden de preferencia para derrotar a la actual concejal de la ciudad del Distrito 1, Kasandra Gándara (47.68 por ciento).

Enríquez organizó una fiesta de observación en el Mesilla Valley Mall, donde han estado sus oficinas de campaña durante los últimos meses. Enríquez estuvo hablando con sus seguidores y dando entrevistas el martes por la noche, tras el cierre de las casillas.

Dijo que nada le sorprendió durante la campaña electoral. Sin embargo, comentó que la amabilidad y apertura de los votantes de Las Cruces fue un beneficio agradable de postularse para un cargo.

Los resultados serán certificados por la Junta Estatal de Escrutinio el 28 de noviembre.

Debido a la legislación que se aprobó en enero y entró en vigor en junio, la junta electoral de votantes ausentes hace un receso a las 11 p.m. la noche de las elecciones si no se cuentan todos los votos en ausencia y se reanuda, si es necesario, de 9:30 a.m. a 9:30 p.m. en cada día posterior. En años anteriores, la Junta Electoral no suspendía la sesión hasta que se hubieran contado todos los votos.

Un correo electrónico enviado por la Secretaria del Condado de Doña Ana, la doctora Amanda López Askin, justo antes de la medianoche, decía: “Aproximadamente 20 boletas de votación por orden de preferencia quedan por ser tabuladas. Debido al interés del público en los resultados específicos de la Ciudad de Las Cruces, nuestra oficina ha completado la tabulación RCV y transmitió los resultados a la Secretaría de Estado. Las papeletas restantes serán procesadas y tabuladas el miércoles”.

A las 10:30 p.m., todavía quedaban más de 100 votos en ausencia, según la oficina del Secretario. El condado aceptó 2 mil 737 votos en ausencia.

Enríquez y Gándara tomaron una ventaja inicial considerable que se mantuvo durante toda la noche.

Isabella Solís quedó tercera en la elección de alcalde, recibiendo el 20.77% en la quinta vuelta. Mike Téllez quedó cuarto, recibiendo el 9.4% en la cuarta ronda. Mariah Hernández quedó quinta, recibiendo el 2.83% en la tercera ronda. Gina Montoya quedó sexta y Alexander Paige Baca Fresquez quedó eliminado en primera ronda con 2.29%.

Experiencias diversas

Gándara, trabajadora social desde hace mucho tiempo y actual alcaldesa interina del Concejo Municipal de Las Cruces, en representación del Distrito 1. De haber sido elegida, Gándara sería la primera mujer en ocupar el cargo de alcaldesa en la historia de Las Cruces.

Enríquez, también candidato, es bombero y administrador municipal desde hace mucho tiempo. Enríquez completó la academia de bomberos en 1997, y unos seis años después, en 2003, Enríquez obtuvo la certificación del departamento de policía para convertirse en inspector de incendios. En 2009, Enríquez se mudó a Hobbs para convertirse en jefe de bomberos. En 2016, regresó a Las Cruces y se convirtió en jefe del Departamento de Bomberos de Las Cruces, y en noviembre de 2020, fue ascendido en subgerente municipal.

Solís trabajó con la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) en ese momento y participó en los esfuerzos de recuperación luego de una gran inundación en Hatch. Trabajó a tiempo parcial en la Autoridad de Vivienda Pública del Valle de Mesilla antes de postularse para Comisionada del Distrito 4 del Condado de Doña Ana en 2016.

Gina Ortega, dos veces candidata a alcaldesa y asesora del condado de Doña Ana, se postuló por tercera vez para convertirse en alcaldesa de Las Cruces. Ha competido contra todos los candidatos excepto dos en comicios anteriores. Esta vez, Ortega dijo que se postuló porque se opone a lo que muchos de los otros candidatos defienden.

Mike Téllez participó en la contienda para alcalde de Las Cruces por segunda vez y dijo que su plataforma no ha cambiado desde que terminó tercero en las elecciones de 2019.

“Cuando me postulé hace cuatro años, fue una locura porque mi plataforma no ha cambiado”, comentó Téllez, de 66 años, durante una entrevista reciente con el Sun-News dentro del Dream Center, un centro comunitario religioso que fundó en 2000. “Salud mental y abuso de sustancias. Necesitamos conseguir un centro que ayude a tratar eso. Todavía no lo tenemos. Todavía no tenemos un plan para las personas sin hogar”.

Alexander Paige Baca Fresquez estuvo en la boleta electoral con la esperanza de convertirse en alcalde de Las Cruces por segunda vez. Fresquez, de 35 años, nació y creció en Las Cruces y se graduó de Mayfield High en 2006. Es un artesano que, durante los últimos años, ha trabajado como operador de aserradero.

La acción ambiental es una gran parte de la plataforma de Fresquez, así como la vivienda pública y la satisfacción de las necesidades de la gente de Las Cruces.

Mariah Hernández nunca se había postulado para un puesto electo. Hernández creció en Grants y dijo que se mudó a Las Cruces hace 20 años. Hernández, de 40 años, conoció a su esposo, Jesse Hernández, en Las Cruces y actualmente se ganan la vida en el sector inmobiliario.

