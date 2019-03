Estrenan hoy aquí ‘Atrapados en Tijuana’

“Stuck in Tijuana” (“Atrapados en Tijuana”) es el nombre de la película que retrata el testimonio de las miles de personas que huyeron de la situación en sus países de origen en la búsqueda del “Sueño Americano”.

El documental, del director paseño Charlie Minn se estrena este viernes 8 de marzo en los Premiere Cinemas de Bassett Place y durará en cartelera por lo menos una semana.

“El film fue hecho para ponerle rostro humano a los migrantes centroamericanos. Viajar casi 3 mil peligrosas millas es temerario”, dijo Minn en entrevista. “Se ganaron mi respeto y siento que estas personas, pobres y con agallas, tratando de escapar de la violencia y falta de empleos, se merecen un documental”.

Minn se desplazó a Tijuana y San Diego, a fin de recabar los testimonios de los integrantes de la primera caravana migrante, que inició su recorrido desde Honduras el viernes 12 de octubre de 2018 con destino a Estados Unidos.

Tras atravesar Guatemala, el contingente de miles de migrantes llegó a México, donde la mayoría se dirigió a través de varios medios de transporte hasta Tijuana el 16 de noviembre.

Es en esta ciudad donde cientos de los integrantes de la caravana permanecen atrapados –de ahí el nombre de la película– esperando que las autoridades norteamericanas del puerto de entrada de San Ysidro, California, procesen sus solicitudes de asilo, las cuales son atendidas a cuentagotas cada día. Ahí fue donde Minn tuvo oportunidad de hablar con ellos, durante su espera.

“Los migrantes tratan de quitarse el estereotipo de que son criminales. Tras hablar con muchos de ellos, mi percepción es que la mayoría respeta las leyes; sólo unos cuantos la violan, pero ellos ponen en mal a todo el grupo”, dijo Minn.

Añadió que le sorprendió mucho ver a los niños que viajan solos, sin sus padres, situación que percibió en los refugios para migrantes de Tijuana.

“Tijuana no estaba preparada para estos migrantes. Espero que Juárez sí lo esté, ya que cada vez son más los migrantes que cruzan por esta región. No puedo decir cómo serán las cosas en Juárez dentro de un mes, pero sí puedo acertar en que el flujo no se detendrá”, dijo Minn.

A lo largo de su trayectoria, el director ha dedicado parte de su carrera a retratar la violencia en México, incluyendo a Juárez, ciudad sobre la cual filmó una trilogía en los tiempos de la violencia más álgida.

El estreno mundial de “Stuck en Tijuana” está programado para el viernes 8, en funciones cada dos horas a partir de las 11:30 am.

Como un agradecimiento al público de El Paso, habrá una cena especial los días viernes, sábado y domingo para los asistentes a las funciones de las 5:30 y 7:30 pm. Para mayores informes consultar el sitio www.stuckintijuana.com